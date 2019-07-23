Вступление.



20 ноября, 2018 года, разработчик DVloper выпустил игру под названием Granny. В данной статье я не буду писать обзор на мобильную версию, а опишу лишь компьютерную версию игры.

По сюжету вы ехали в неизведанное далёко, и внезапно ваша машина заглохла, блуждая по лесу вы наткнулись на старый дом, и на этом же месте вас поджидала сумасшедшая старушка, которая долбанула вас дубиной по голове. Вы просыпаетесь в одной из комнат дома, немного осмотрев дом вы находите записку предыдущей жертвы этой сумасшедшей бабушки. В этой записке сказано: уходи отсюда! У тебя есть всего лишь пять дней! Всё что тебе нужно есть в этом доме... И будь тихим. Она слышит всё, а ещё эта бабушка сумасшедшая... Удачи... Ну что же, теперь поговорим про сам геймплей. В игре есть несколько концовок, открытие концовок зависит от того как вы сбежали или умерли. К примеру чтобы открыть концовку где Главный Герой уезжает на машине, вам нужно будет собрать машину и открыть гараж. В игре есть несколько пасхалок, к примеру есть пасхалки со Слендериной, для того чтобы её открыть вам нужно будет принести плюшевого мишку Тедди, но не всё так просто, дело в том что когда вы берёте этого мишку, бабка несётся к вам как угорелая. Есть ещё концовка с настоящей бабкой, вам нужно будет в одной из комнат найти рычаг за картиной, который откроет пустую комнату с пьедесталом для книги, когда вы найдёте книгу, вам нужно будет положить её на пьедестал, после этого вы увидите настоящую бабку... Теперь поговорим о режимах, которых тут три. Первый режим представляет из себя самый обычный. Второй режим, это некий такой кошмарный режим, в котором всё становится более страшным. Третий режим представляет из себя игру с ограниченной дальностью виденья, как на скриншоте ниже.Графика для компьютерной версии игры просто шикарна, да и в последних версиях и на телефоне красивая графика. Это очень удивительно с учётом того, что игра сделана на Unity. Также хочу подметить что хорошо обработаны тени. Вообщем могу с уверенностью сказать что графика 5 из 5.Вот здесь игра очень сильно радует, так как саундтрек добротный. Особенно когда ты открываешь новую концовку или пасхалку, звучит очень классный саундтрек из игры Slendrina. Так же мне очень сильно понравилось то, как озвучена бабушка, ты сидишь такой под кроватью, и бабушка говорит: I see you(Я тебя вижу).Теперь разберём плюсы и минусы игры.1. Качественный саундтрек.2. Добротная графика.3. Множество различных концовок.4. Много пасхалок.1. Баги.2. Некоторых вещей которые есть в мобильной версии, нету в компьютерной версии, к примеру в ПК версии нету мышей.Игра очень крутая, я прошёл её всю полностью на 100 процентов, открыл все концовки и пасхалки. Я сомневаюсь что кто-то не играл в эту игру. Но если ты ещё не играл в Granny, то обязательно рекомендую в неё поиграть, и лучше это сделать на ПК. Спасибо и пока.