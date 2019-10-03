Gang Beasts

Я бы посчитал, что игра - это игра типа "bash 'em-up", которая зависит как от удачи, так и от вашего мастерства. На данный момент есть несколько основных движений: удары руками, ногами, прыжки и приседания. Каждый бампер (при условии, что вы используете контроллер xbox для ПК - так что «RB» и «LB») контролирует каждую отдельную руку. Вы можете наносить удары одним или двумя ударами по своему усмотрению. Удержание бамперов заставит игрока протягивать руки, переводя их в положение «захвата». В этой позиции игроки могут либо схватиться за стену и начать лазить, либо схватиться за другого игрока. Если схватить врага и нажать «Y», он поднимет противника в воздух. Осторожно, однако, противник может схватить вас и попытаться поднять вас одновременно. Когда оба игрока занимаются захватами, может быть трудно маневрировать противником там, где вы хотите. Это где удары, прыжки и даже приседания, чтобы изменить углы и вернуть себе преимущество. Чтобы залезть на стену, игроку нужно немного поиграть с помощью кнопки прыжка и кнопок захвата. Удержание «А» заставит вашего игрока подскочить и подготовиться к запуску в воздухе, чтобы захватить его на большой высоте. Быть способным лазать в любой обстановке - это очень крутая особенность, если не сказать больше. Требуется некоторое умение, чтобы добраться туда, где вы хотите быть! игрок должен немного поиграть с помощью кнопки перехода и кнопок захвата. Удержание «А» заставит вашего игрока подскочить и подготовиться к запуску в воздухе, чтобы захватить его на большой высоте. Быть способным лазать в любой обстановке - это очень крутая особенность, если не сказать больше. Требуется некоторое умение, чтобы добраться туда, где вы хотите быть! игрок должен немного поиграть с помощью кнопки перехода и кнопок захвата. Удержание «А» заставит вашего игрока подскочить и подготовиться к запуску в воздухе, чтобы захватить его на большой высоте. Быть способным лазать в любой обстановке - это очень крутая особенность, если не сказать больше. Требуется некоторое умение, чтобы добраться туда, где вы хотите быть!Чтобы устранить других противников, выбрасывая их с карты. Игроки могут быть брошены, но сознательного игрока сложно закрепить. Выбрасывание достаточного количества ударов может сбить игрока с ног, что облегчает его преодоление. Затем, когда игрок выходит из игры, это открывает возможность бросить игрока через край. Нажатие кнопки «А» разбудит вашего игрока и может даже дать вам окно, чтобы схватить что-нибудь и прийти в себя. Будьте осторожны, так как вы можете вырубить себя! Если случайно вы ударите кого-нибудь по голове (прыгнув или упав с большого расстояния), ваш игрок потеряет сознание! Теперь в саму игру можно играть с одной клавиатуры или, если повезет, под рукой будет несколько контроллеров. Это так весело, как все, кто пишет прописными буквами, говорят, что это так? Не до крайности их жирных букв. Одновременно могут играть до 8 игроков, и чем больше у вас игроков, тем интенсивнее и приятнее становится игра. Это где мультиплеер имеет решающее значение в этой обстановке. Приятно иметь местную игру, но довольно сложно заполнить 7 слотов в любое время, когда вы хотите играть.Разработчики пытались сделать. Простота, но внимание к цвету и деталям - это то, что дает этой игре свой собственный характер. Физика мягкого тела, светлые цвета и безумные дизайны уровней - это то, что добавляет дополнительный интерес. Сами уровни чрезвычайно интересны и разнообразны. Разработчики вышли на форумы и спросили игроков, где они хотели бы сразиться со своими друзьями (большой +)! В некоторых местах есть уровни, на которых есть шлифовальные круги, боевые действия на рекламном щите, на верхних ящиках, подвешенных в воздухе с помощью крана, в арктике, на движущихся грузовиках, гироскопический уровень, на котором вентиляторы могут толкать или тянуть вас, и классическое кольцо. Эти звукиулучшились с самого начала, и к некоторым уровням и главному меню добавлена музыка. Игроки могут слышать, как другие игроки смеются, получают удар, нокаутируют и даже шумят, когда они передвигаются или делают ход. В обоих этих сферах еще есть пути, но они определенно на правильном пути.Игра хорошая, концепция хорошая, и кажется, что это может быть очень весело. Забавно, что это сейчас, но, безусловно, не стоит своей цены, если вы не заботитесь об этой игре и надеетесь, что разработчики сделают это. Здесь огромный потенциал. Если карты будут разыграны хорошо, я вижу, как Fuzion Frenzy встречается с Super Smashing Brothers. Надеемся, что появятся какие-нибудь мини-игры, будь то сфокусированная задача или какая-то драка. Только недавно они добавили волны, подобные игровому режиму! Я надеюсь на дополнительные карты, детали, игровые режимы и особенно режимы вечеринок. Я не возражаю против добавления случайных объектов, которые игроки могут подобрать и, возможно, использовать. Существует возможность нажимать (0-9) цифры на клавиатуре, чтобы вызывать случайные объекты одним щелчком мыши. Это что-то!