Foxhole. Часть третья. (Обзор)

Вот и третья часть обзора игры "Foxhole". перед чтением рекомендуется прочитать предыдущие части моего обзора.

В первой части обзора было рассказано немного о лоре игры, ролей и ресурсов, а во второй часты были затронуты все виды вооружения. В данной статье я расскажу о инструментах, экипировке, материалов и транспортных средствах.

Гаечный ключ / ключ - универсальный инструмент, для логистов это альтернатива отмычкам, с помощью данного инструмента они могут взломать закрытые транспортные средства (ТС). Для обычной пехоты / строителей этот инструмент поможет в разминировании минных полей и снятия колючих проволок . Довольно редко можно встретить его в использовании, привыкли игроки просто уничтожить ТС или же просто обойти / взорвать преграды, так быстрее.

- универсальный инструмент, для это альтернатива отмычкам, с помощью данного инструмента они могут Для обычной / этот инструмент . Довольно редко можно встретить его в использовании, привыкли игроки просто уничтожить ТС или же просто обойти / взорвать преграды, так быстрее. Молоток - выдается каждому при респавне . Этот инструмент нужен для добычи некоторых ресурсов (твердые виды, например металлолом), строительства защитных сооружений и техники.

- выдается каждому . Этот инструмент нужен для Кувалда - инструмент исключительно для тех, кто захотел стать рудокопом. С кувалдой добыча тех же ресурсов намного быстрее чем молотом. Обычно в местах респавна ресурсов ставят много ящиков и тот рудокоп забивает ящики добытыми ресурсами. В начале игры это просто неоценимая помощь логистам, думаю они скажут вам спасибо и дадут за это +REP.

Противогаз и фильтр - Без них на фронт не советую идти, при атаке артиллерии скорей всего вы погибните, ибо радиус взрыва довольно большой (и он обычно не один) и без противогаза, и фильтра вам жить в этом газовом тумане буквально несколько секунд , после чего вы умрете. полезнейшие вещи, которые неоднократно спасут вашу жизнь.

- Без них на фронт советую идти, при атаке артиллерии скорей всего вы погибните, ибо радиус взрыва довольно (и он обычно один) и без противогаза, и фильтра вам жить в этом газовом тумане буквально , после чего умрете. полезнейшие вещи, которые спасут вашу жизнь. Бинт - думаю понятно, с помощью него возможно остановить кровотечение . Можно использовать только на себя.

- думаю понятно, с помощью него . Можно использовать Медкит - Одно из основных вещей для игры за медика и нужен для лечения других игроков. Медкит полностью восстанавливает здоровье вашему тиммейту (врага тоже лечить можно).

- Одно основных вещей для игры за и нужен для лечения других игроков. восстанавливает здоровье вашему тиммейту (врага тоже лечить можно). Травмкит / Траума кит - Вторая основная вещь для игры за медика. Он нужен для спасения других игроков (когда игрок находится при смерти, то у медика есть 20 секунд для спасения его жизни). Когда медик поднимает раненого, то у него восстанавливается лишь минимальное кол-во здоровья.

Бмат - самый распространенный и нужный материал в игре. Его быстро создать и нужен в больших кол-во. Используется в строительстве большой части построек, всех видов транспорта (а так же их ремонт), а так же для создания множество предметов (например оружие и патроны).

- самый распространенный и нужный материал в игре. Его создать и нужен в кол-во. Используется в строительстве большой части построек, всех видов транспорта (а так же их ремонт), а так же для создания множество предметов (например оружие и патроны). Топливо - самое доступное горючие для любого транспорта и автоматических шахт.

- самое горючие для любого транспорта и автоматических шахт. Переработанное топливо - тоже самое что и топливо, но не с таким больших расходом.

- тоже самое что и топливо, но не с больших расходом. Порох - перерабатывают из серы, используется для создания взрывоопасных игрушек.

- перерабатывают из серы, используется для создания игрушек. Рмат - используется для создания тяжелой техники.

Грузовик / Грузовик дозаправки - Оба транспорта нужны для перевозки ресурсов, материалов и созданных предметов для фронта . Грузовик дозаправки полезен, если у вашего ТС (транспортного средства) закончилось топливо.

- Оба транспорта нужны для . Грузовик дозаправки полезен, если у вашего ТС (транспортного средства) закончилось топливо. Транспортирующий грузовик - Загрузить данное ТС возможно только с помощью крана и только крупные предметы, например контейнер или же транспорт.

- Загрузить данное ТС возможно только с помощью и крупные предметы, например контейнер или же транспорт. Кран - для загрузки ТС и контейнеров в Транспортирующий грузовик.

- для загрузки ТС и контейнеров в Трактор - ТС возможно построить только рядом с вашей ратушой , используется для строительства и ремонта той же ратуши и других сооружений.

- ТС возможно построить только рядом с вашей , используется для строительства и ремонта той же и других сооружений. Автобус - некое такси для пехоты, которым далеко бежать от ратуши до линии фронта. Хорошо экономит время.

- некое для пехоты, которым далеко бежать от ратуши до линии фронта. Хорошо экономит время. Бронетранспортёр амфибия - Данный вид транспорта используют очень часто, ведь она может перемещаться по суше и воде. ТС может перевозить одновременно восемь пехотинцев, но почти всегда используется комбо из водителя, двух стрелков с большими игрушками и одного / двух медиков , и так же техника идет в атаку задом для минимизации шансов убить водителя. Таким образом можно хорошо подпортить нервы противникам, ведь стрелков не так просто убить, если сзади будет лежать медик и их все время лечить.

- Данный вид транспорта используют очень часто, ведь она может перемещаться ТС может перевозить одновременно пехотинцев, но почти всегда используется , и так же техника идет в атаку для минимизации шансов убить водителя. Таким образом можно хорошо подпортить нервы противникам, ведь стрелков не так просто убить, если сзади будет лежать медик и их все время лечить. Бронетранспортёр - Тоже довольно популярный транспорт, он хорош тем, что там уже есть большая пушка с бесконечным кол-во патронов и так же используется комбо с медиком . Минусы данного ТС в том, что он уязвим сзади и обзор стрелка возможен только на 180 градусов.

- Тоже довольно популярный транспорт, он хорош тем, что там уже есть пушка с кол-во патронов и так же используется . Минусы данного ТС в том, что он Броневик - отличная поддержка пехоте. Данное ТС быстро перемещается только по дорогам. Хоть он и бронирован, но он проиграет дуэль против другой бронированной техникой. Эффективен только против пехоты и для патруля.

- отличная пехоте. Данное ТС быстро перемещается по дорогам. Хоть он и бронирован, но он дуэль против другой техникой. Эффективен только пехоты и для патруля. Танк - экипаж из трех пехотинцев утроят яркое мероприятие противникам. Стреляет он медленно, но если попадет, то без смертей не обойтись.

- экипаж из трех пехотинцев утроят мероприятие противникам. Стреляет он медленно, но если попадет, то без смертей не обойтись. Полевая артиллерия - считается одной из самых мощных орудий в игре. Является той же артиллерией, но с помощью двух пехотинцев она может перемещается. Прицеливание возможна только с помощью бинокля.

реже.

Для некоторых ролей, существуют инструменты, без которых добыча ресурсов, строительство и перевозка просто невозможна.Теперь перейдем к экипировке. Я расскажу не о всех, но о чаще использованных:Материалы, переработанные из добытых вами ресурсов:Техника:Остальные виды транспорта используетсяНу что сказать, на этом можно и закончить, как видите - игра очень богатая контентом, настолько, что мне пришлось свой обзор растянуть на целых три части. Наверное единственная проблема в игре, это его онлайн, обычно в игре находятся примерно 500 игроков, вроде и хорошо, но на одном фронте всегда находятся примерно 50ть игроков по обе стороны (факт дня: фронтов несколько десятков), и для такой площади просто не хватает игроков. Всем спасибо и удачи.