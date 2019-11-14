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EarnНовостиFoxhole. Часть третья. (Обзор)
Автор: Gamehag в November 14, 2019
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Foxhole. Часть третья. (Обзор)

Foxhole. Часть третья. (Обзор)

Вот и третья часть обзора игры "Foxhole". перед чтением рекомендуется прочитать предыдущие части моего обзора.
  В первой части обзора было рассказано немного о лоре игрыролей и ресурсов, а во второй часты были затронуты все виды вооружения. В данной статье я расскажу о инструментах, экипировке, материалов и транспортных средствах.

  Для некоторых ролей, существуют инструменты, без которых добыча ресурсов, строительство и перевозка просто невозможна.
  • Гаечный ключ / ключ - универсальный инструмент, для логистов это альтернатива отмычкам, с помощью данного инструмента они могут взломать закрытые транспортные средства (ТС). Для обычной пехоты / строителей этот инструмент поможет в разминировании минных полей и снятия колючих проволок. Довольно редко можно встретить его в использовании, привыкли игроки просто уничтожить ТС или же просто обойти / взорвать преграды, так быстрее.
  • Молоток - выдается каждому при респавне. Этот инструмент нужен для добычи некоторых ресурсов (твердые виды, например металлолом), строительства защитных сооружений и техники.
  • Кувалда - инструмент исключительно для тех, кто захотел стать рудокопом. С кувалдой добыча тех же ресурсов намного быстрее чем молотом. Обычно в местах респавна ресурсов ставят много ящиков и тот рудокоп забивает ящики добытыми ресурсами. В начале игры это просто неоценимая помощь логистам, думаю они скажут вам спасибо и дадут за это +REP.

Картинки по запросу foxhole добыча ресурсов


  Теперь перейдем к экипировке. Я расскажу не о всех, но о чаще использованных:
  • Противогаз и фильтр - Без них на фронт не советую идти, при атаке артиллерии скорей всего вы погибните, ибо радиус взрыва довольно большой (и он обычно не один) и без противогаза, и фильтра вам жить в этом газовом тумане буквально несколько секунд, после чего вы умрете. полезнейшие вещи, которые неоднократно спасут вашу жизнь. 
  • Бинт - думаю понятно, с помощью него возможно остановить кровотечение. Можно использовать только на себя.
  • Медкит - Одно из основных вещей для игры за медика и нужен для лечения других игроков. Медкит полностью восстанавливает здоровье вашему тиммейту (врага тоже лечить можно).
  • Травмкит / Траума кит - Вторая основная вещь для игры за медика. Он нужен для спасения других игроков (когда игрок находится при смерти, то у медика есть 20 секунд для спасения его жизни). Когда медик поднимает раненого, то у него восстанавливается лишь минимальное кол-во здоровья.

   Материалы, переработанные из добытых вами ресурсов:
  • Бмат - самый распространенный и нужный материал в игре. Его быстро создать и нужен в больших кол-во. Используется в строительстве большой части построек, всех видов транспорта (а так же их ремонт), а так же для создания множество предметов (например оружие и патроны).
  • Топливо - самое доступное горючие для любого транспорта и автоматических шахт.
  • Переработанное топливо - тоже самое что и топливо, но не с таким больших расходом.
  • Порох - перерабатывают из серы, используется для создания взрывоопасных игрушек.
  • Рмат - используется для создания тяжелой техники.

Картинки по запросу foxhole материалы

Техника:
  • Грузовик / Грузовик дозаправки - Оба транспорта нужны для перевозки ресурсов, материалов и созданных предметов для фронта. Грузовик дозаправки полезен, если у вашего ТС (транспортного средства) закончилось топливо.
  • Транспортирующий грузовик - Загрузить данное ТС возможно только с помощью крана и только крупные предметы, например контейнер или же транспорт.
  • Кран - для загрузки ТС и контейнеров в Транспортирующий грузовик.
  • Трактор - ТС возможно построить только рядом с вашей ратушой, используется для строительства и ремонта той же ратуши и других сооружений.
  • Автобус - некое такси для пехоты, которым далеко бежать от ратуши до линии фронта. Хорошо экономит время.
  • Бронетранспортёр амфибия - Данный вид транспорта используют очень часто, ведь она может перемещаться по суше и воде. ТС может перевозить одновременно восемь пехотинцев, но почти всегда используется комбо из водителя, двух стрелков с большими игрушками и одного / двух медиков, и так же техника идет в атаку задом для минимизации шансов убить водителя. Таким образом можно хорошо подпортить нервы противникам, ведь стрелков не так просто убить, если сзади будет лежать медик и их все время лечить. 
  • Бронетранспортёр - Тоже довольно популярный транспорт, он хорош тем, что там уже есть большая пушка с бесконечным кол-во патронов и так же используется комбо с медиком. Минусы данного ТС в том, что он уязвим сзади и обзор стрелка возможен только на 180 градусов.
  • Броневик - отличная поддержка пехоте. Данное ТС быстро перемещается только по дорогам. Хоть он и бронирован, но он проиграет дуэль против другой бронированной техникой. Эффективен только против пехоты и для патруля.
  • Танк - экипаж из трех пехотинцев утроят яркое мероприятие противникам. Стреляет он медленно, но если попадет, то без смертей не обойтись. 
  • Полевая артиллерия - считается одной из самых мощных орудий в игре. Является той же артиллерией, но с помощью двух пехотинцев она может перемещается. Прицеливание возможна только с помощью бинокля.
     Остальные виды транспорта используется реже.

  Ну что сказать, на этом можно и закончить, как видите - игра очень богатая контентом, настолько, что мне пришлось свой обзор растянуть на целых три части. Наверное единственная проблема в игре, это его онлайн, обычно в игре находятся примерно 500 игроков, вроде и хорошо, но на одном фронте всегда находятся примерно 50ть игроков по обе стороны (факт дня: фронтов несколько десятков), и для такой площади просто не хватает игроков. Всем спасибо и удачи.

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