Foxhole. Часть третья. (Обзор)

Вот и третья часть обзора игры "Foxhole". перед чтением рекомендуется прочитать предыдущие части моего обзора.
В первой части обзора было рассказано немного о лоре игры, ролей и ресурсов, а во второй часты были затронуты все виды вооружения. В данной статье я расскажу о инструментах, экипировке, материалов и транспортных средствах.
Для некоторых ролей, существуют инструменты, без которых добыча ресурсов, строительство и перевозка просто невозможна.
- Гаечный ключ / ключ - универсальный инструмент, для логистов это альтернатива отмычкам, с помощью данного инструмента они могут взломать закрытые транспортные средства (ТС). Для обычной пехоты / строителей этот инструмент поможет в разминировании минных полей и снятия колючих проволок. Довольно редко можно встретить его в использовании, привыкли игроки просто уничтожить ТС или же просто обойти / взорвать преграды, так быстрее.
- Молоток - выдается каждому при респавне. Этот инструмент нужен для добычи некоторых ресурсов (твердые виды, например металлолом), строительства защитных сооружений и техники.
- Кувалда - инструмент исключительно для тех, кто захотел стать рудокопом. С кувалдой добыча тех же ресурсов намного быстрее чем молотом. Обычно в местах респавна ресурсов ставят много ящиков и тот рудокоп забивает ящики добытыми ресурсами. В начале игры это просто неоценимая помощь логистам, думаю они скажут вам спасибо и дадут за это +REP.
Теперь перейдем к экипировке. Я расскажу не о всех, но о чаще использованных:
- Противогаз и фильтр - Без них на фронт не советую идти, при атаке артиллерии скорей всего вы погибните, ибо радиус взрыва довольно большой (и он обычно не один) и без противогаза, и фильтра вам жить в этом газовом тумане буквально несколько секунд, после чего вы умрете. полезнейшие вещи, которые неоднократно спасут вашу жизнь.
- Бинт - думаю понятно, с помощью него возможно остановить кровотечение. Можно использовать только на себя.
- Медкит - Одно из основных вещей для игры за медика и нужен для лечения других игроков. Медкит полностью восстанавливает здоровье вашему тиммейту (врага тоже лечить можно).
- Травмкит / Траума кит - Вторая основная вещь для игры за медика. Он нужен для спасения других игроков (когда игрок находится при смерти, то у медика есть 20 секунд для спасения его жизни). Когда медик поднимает раненого, то у него восстанавливается лишь минимальное кол-во здоровья.
Материалы, переработанные из добытых вами ресурсов:
- Бмат - самый распространенный и нужный материал в игре. Его быстро создать и нужен в больших кол-во. Используется в строительстве большой части построек, всех видов транспорта (а так же их ремонт), а так же для создания множество предметов (например оружие и патроны).
- Топливо - самое доступное горючие для любого транспорта и автоматических шахт.
- Переработанное топливо - тоже самое что и топливо, но не с таким больших расходом.
- Порох - перерабатывают из серы, используется для создания взрывоопасных игрушек.
- Рмат - используется для создания тяжелой техники.
Техника:
- Грузовик / Грузовик дозаправки - Оба транспорта нужны для перевозки ресурсов, материалов и созданных предметов для фронта. Грузовик дозаправки полезен, если у вашего ТС (транспортного средства) закончилось топливо.
- Транспортирующий грузовик - Загрузить данное ТС возможно только с помощью крана и только крупные предметы, например контейнер или же транспорт.
- Кран - для загрузки ТС и контейнеров в Транспортирующий грузовик.
- Трактор - ТС возможно построить только рядом с вашей ратушой, используется для строительства и ремонта той же ратуши и других сооружений.
- Автобус - некое такси для пехоты, которым далеко бежать от ратуши до линии фронта. Хорошо экономит время.
- Бронетранспортёр амфибия - Данный вид транспорта используют очень часто, ведь она может перемещаться по суше и воде. ТС может перевозить одновременно восемь пехотинцев, но почти всегда используется комбо из водителя, двух стрелков с большими игрушками и одного / двух медиков, и так же техника идет в атаку задом для минимизации шансов убить водителя. Таким образом можно хорошо подпортить нервы противникам, ведь стрелков не так просто убить, если сзади будет лежать медик и их все время лечить.
- Бронетранспортёр - Тоже довольно популярный транспорт, он хорош тем, что там уже есть большая пушка с бесконечным кол-во патронов и так же используется комбо с медиком. Минусы данного ТС в том, что он уязвим сзади и обзор стрелка возможен только на 180 градусов.
- Броневик - отличная поддержка пехоте. Данное ТС быстро перемещается только по дорогам. Хоть он и бронирован, но он проиграет дуэль против другой бронированной техникой. Эффективен только против пехоты и для патруля.
- Танк - экипаж из трех пехотинцев утроят яркое мероприятие противникам. Стреляет он медленно, но если попадет, то без смертей не обойтись.
- Полевая артиллерия - считается одной из самых мощных орудий в игре. Является той же артиллерией, но с помощью двух пехотинцев она может перемещается. Прицеливание возможна только с помощью бинокля.
Остальные виды транспорта используется реже.
Ну что сказать, на этом можно и закончить, как видите - игра очень богатая контентом, настолько, что мне пришлось свой обзор растянуть на целых три части. Наверное единственная проблема в игре, это его онлайн, обычно в игре находятся примерно 500 игроков, вроде и хорошо, но на одном фронте всегда находятся примерно 50ть игроков по обе стороны (факт дня: фронтов несколько десятков), и для такой площади просто не хватает игроков. Всем спасибо и удачи.