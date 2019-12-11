Дорогие читатели, если вообще кто-то будет читать эту статью, хочу первым делом сказать, что это моя первая статья, к тому же я новичок и не судите строго. Мне очень нужны КД и я решил написать статью ( не знаю конечно как вы мне поможете но прошу - помогите ). Тогда начнём.

В статье я хотел бы рассказать о очень интересной квест игре под названием Forgotten hill. Предупреждаю, что это хоррор игра и тем, у кого припадки при виде крови, отрубленных конечностей, жутких чудовищ, скримеров и т.п., не советую играть в эту игру, потому что все это имеется здесь ( одна музыка чего только стоит - сразу всего трясет ).









Это серия игр, есть две основных части и ещё несколько мини вариаций. Я прошёл первую и сейчас прохожу вторую часть - не могу оторваться.

Вся игра пропитана квестами и шифрами, вам придётся блуждать по множеству комнат, чтобы решить их и вскрывать потайные комнаты, кабинеты, ящики с предметами и т.п.. Ответом для шифра может быть все что угодно, на пример на фото выше вы видите плакат - на нём шифр; стрелки внизу - это сейф, который надо вскрыть; даже руки тоже надо "подёргать" в определённой последовательности.







Что касается сюжета, то расскажу своими словами ( вдруг меня обвинят в плагиате ). Жили были несколько семеек. Отцы этих семеек были настоящими сатанистами и занимались чернокнижничеством. В то же время эти гении воспитывали подобным образом и своих детей... Одного отец заставил убить свою лошадь и вызвать её дух с помощью пентаграммы, девчонка вообще потеряла свою личность, третий оказался настоящим мясником, а четвертый ( кто он я не буду говорить) ввязался в их компанию. Результат вы поняли - началось месиво. Дальше рассказывать не буду, так как иначе раскрою весть сюжет, но могу сказать что все отцы в конце первой части умерли очень оригинально. После этого детишки отправляются вершить свое кровавое веселье на Хэллоуин в деревню, находившуюся неподалеку.

После этого начитается вторая часть, которая происходит через несколько лет и повествует о парне, попавшем в этот и захотевший все расследовать об этой семейке. Что могу сказать о нем - идиот, которого чуть не убили и он решил снова поискать приключений себе на одно место. Стало ещё интереснее, потому что теперь мир разделился на реальный и параллельный, который можно увидеть только за счет специальной камеры. И расследование его начинается с музея ( там же вы найдёте и камеру ), где главный герой будет искать сведения об этой семейке и решать различные ребусы, загадки и шифры - все как всегда.







Под конец хочу согласиться, что сюжет не новый, но квесты и атмосфера по моему мнению достойны внимания. Игру можно скачать как на компьютер, так и на телефон. Лично мне игра нравится - интересно что меня ждёт за следующей дверью. Желаю всем удачи :)))))

P.S. Некоторые фотографии заимствованы из второй части просто потому, что они, на мой счет, лучше передают атмосферу игры.