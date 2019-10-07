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EarnНовостиFeed and Grow Fish
Автор: Gamehag в October 7, 2019
(20 ratings)
Feed and Grow Fish

Feed and Grow Fish

Feed and Grow Fish

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Вы играете за маленькую рыбку
И ваша цель проста: выжить и расти. Другие рыбы - ваша добыча, а вы - их. Вы начинаете с малого и можете надеяться съесть только самых маленьких из ваших компаньонов, в то время как много рыбы крупнее, чем вы будете преследовать вас и съедать при каждой возможности. Играйте безопасно и разумно, и вы станете сильнее, а также разблокируете других рыб, чтобы играть.

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Вы начинаете с одной доступной рыбы
Но это не займет много времени, пока вы не откроете следующую модель, зарабатывая монеты через еду и повышение уровня. К сожалению, вы теряете уровень своей текущей рыбы, когда вы ее съели, перезапускаясь с первого уровня при следующем респауне. Повышение уровня повышает ваш HP и урон от укуса. Было бы хорошо, если бы был способ сохранить прогресс, чтобы защитить любые выигрыши от неудачной встречи. На данный момент монеты, которые вы зарабатываете, также сбрасываются, когда вы выходите из игры, поэтому долгосрочного прогресса также не будет.

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Также нет режима кампании или какой-либо другой цели
Кроме неявной цели выжить и стать больше, съев другую рыбу. Это весело на короткое время, но довольно быстро повторяется. Игра включает в себя многопользовательский режим, но у меня не было возможности поиграть в этом режиме. Прочитав обсуждения в Steam, я считаю, что на данный момент он основан только на локальной сети, но разработчики упомянули, что игра в Интернете идет по картам.

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КАЧЕСТВО
Графика - графика яркая и красочная. Звезды игры, рыбы, милые и мультипликационные, и, как правило, хорошо смоделированы и анимированы.

762VkeGWo8RNTEhY3QcUVUuevwJWb8.jpg
В настоящее время игра включает в себя только два уровня
Но они довольно большие и красивые, хотя и немного разреженные. Графика игры дает хорошее ощущение плавания под водой на тропическом уровне, но уровень пресной воды кажется не совсем правильным; Я бы подумал, что он должен быть более темного коричневого, чем сверкающий синий. Кроме того, модели среды и рыбы одинаковы на обоих уровнях.

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Звук
На данный момент звука не хватает. Во время навигации по меню нет звуков графического интерфейса и вообще нет музыки, включая главное меню. Звуки в игре ограничены вездесущими звуками воды, которые в порядке, но могут быть с большей вариацией и неубедительным звуком прикуса. Здесь есть возможности для улучшения, так как игра проходит через Ранний доступ.

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Геймплей
Играет как нечто среднее между трехмерным шутером от первого лица / от третьего лица, таким как Descent, и какой-то странной гоночной игрой. Игровой процесс чередуется между плаванием в плавании, поиском разбросанных анемонов, погоней за мелкой рыбой, чтобы вкусно перекусить, плаванием настолько быстро, насколько вы можете, «спринтом» в течение всей вашей жизни, когда вы видите чудовище из глубин. 
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