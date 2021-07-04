Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

Автор: Gamehag в July 4, 2021
(125 ratings)
Fallout Shelter Online | Обзор

Fallout Shelter Online | Обзор

Сегодня мы поговорим про игру, которую просто так не скачаешь с Play Market - Fallout Shelter Online

   Добро пожаловать на моей статье. Недавно я писал про выживание в 60 секунд (которую кстати месяц уже не одобряют), но на этом останавливаться я не стану. Все знают старый-добрый Fallout. А его фанаты также знакомы с Fallout Shelter. НО что если я вас скажу, что вышла новая игра, полностью изменив своего предшественника и став намного увлекательней и многообразной? Fallout Shelter Online. Приятного чтения!
   У кого-то может возникнуть вопрос: "Почему она вышла, а я о ней ничего не знаю?". Всё предельно просто! Игра создана китайскими разработчиками Shanda Games эксклюзивно для Китая. На это указывает описание на Fandom и количество доступных языков в игре: английский и китайский. Поэтому если вы хотите скачать игру на свой телефон, то можете скачать её в интернете из PDA или других сайтов.

cTK9IB8vupoflWuGgnKD7MrqwxETAb.jpg
   Смотритель убежища без ведомых на то причин слинял с убежища, захватив с собой устройство распределения ресурсов. Надо найти смотрителя, узнать что стряслось и вернуть его в убежище вместе с распределителем. Вам предстоит искать его по карте мира, встречаю опасность и находя новые знакомства. По дороге вы сможете встретить уже известные серии фракции: Институт, Братство стали, Минитменов, Железная дорога.
9vneZmc923lNTZrz4Rlp0o2OQrP16W.png
   Как в Fallout Shelter, вы играете роль смотрителя убежища. От вас требуется упорная работа над улучшением своего подземного бункера. Принимайте из пустошей новых выживших, прокачивайте их навыки и перки, снабжайте новой броней и отправляйте на приключения. Основные для сбора ресурсов остались энергия, еда и крышечки, добавлена ещё была еда. Появилась новая валюта - баксы. За их вы сможете покупать различные боксы, с которых могут выпасть выжившие SR и SSR редкости. Игра бы не была онлайн без возможности вступать и создавать кланы, участвовать в клановых боях против мутантов. Появились арены, где вы можете поравняться силами с другими игроками, поднимаю своё место в рейтинге и получая за это награды.
BLh6NOd2fXLV7vAyo55ARgF2YCWoCQ.jpg
   Изменениями подверглись и сами задания. Помимо стандартной истории, появились квесты от организаций, ежедневные задания, которые поднимают ваш уровень Battle pass (да-да, он тоже есть) и радио, как дополнительный бонус. Иногда проводятся масштабные ивенты, в которых вы можете участвовать и получать призы. Мне например удалось насобирать парочку редкостных аватарок для своего профиля и скин на собаку забрать. 
  Если писать о всех изменениях, то я с легкостью дойду до предела символов в статье. Поэтому остальное предлагаю посмотреть самому, скачав игру. На этом я хочу закончить написание своей статьи, увидимся:)
