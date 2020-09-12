Erica | История одной девушки

"Странность является необходимым ингредиентом для красоты" - цитата Шарля Бодлера, в которой отлично отражён смысл игры Erica. Сегодня я хочу вам рассказать об основных особенностях игрового процесса данной игры. А также рассказать в чём заключается красота этой игры.

Erica.







Техническая часть проекта





Эта игра повествует историю одной девушки, по имени Эрика. Молодая девушка страдает от постоянных ночных кошмаров, которые вызваны смертью её отца в прошлом. Однажды, открыв почтовый ящик, Эрика находит посылку, в которой лежит отрубленная рука со странным значком. Все эти обстоятельства, как оказывается, связаны с гибелью её отца. Главная задача игрока состоит в расследовании этого преступления, чтобы прекратить кошмары Эрики. Только от ваших решений будет зависеть исход этого расследования, который весьма загадочный и странный. Я ещё никогда не встречал настолько интересной сюжетной линии, в которой игра вас не тянет за руку по сюжету. Можно сказать, что сюжет стал ядром данного проекта. Даже The Complex или Late Shift не смогут сравниться сКак вы уже поняли из картинок, Erica относиться к жанру триллера в формате интерактивного кино. Именно такой формат и выделяет данную игру от других проектов этого жанра. Более того, Erica является эксклюзивом для Play Station 4. Однако, скачав приложение и связав его со своей консолью, вам удастся сыграть в данную игру на своём телефоне или планшете. Печально, что спустя год игра так и не добралась до ПК. Flavourworks, также как и Wales Interactive, считает, что не игрок должен подстраиваться под игру, а игра под него. Именно это мы и видим в Erica. На мой взгляд, создателю данного проекта удалось не только соблюсти этот принцип интерактивного кино, но и ввести в этот жанр что-то своё.На мой взгляд, люди, которые уже успели сыграть в Erica, смогут ответить на этот вопрос с лёгкостью. Но я считаю, что всё от главной героини до сюжетной линии делает данную игру красивой. Даже система выбора действий главной героини выглядит как что-то мистическое. Хоть и первое прохождение игры и может занять от силы 2 часа, а если вы захотите получить все 6 концовок, то все 12 часов, Erica не перестаёт удивлять своей простой, красотой и необыкновенностью, которой в игре навалом. Например, недавно вышедшая Maid of Sker, не имеет такого количества мистических загадок, как Erica. Даже сейчас вы можете услышать о различных теориях сюжета данной игры. Игроки всё ещё не нашли ответа на такие вопросы: "Кто же такая Эрика на самом деле?" или "Кем был её отец?". Даже после окончания прохождения этой игры в вас будет присутствовать ощущение пустоты, которого и добивались создатели данного проекта.Даже если у вас нет Play Station 4, я рекомендую вам посмотреть прохождение Erica на различных платформах или ознакомиться с сюжетом этой игры на каком-нибудь сайте. Мне удалось сыграть в данный проект, и он мне напомнил больше книгу, чем кино. Flauvorworks удалось угодить всем и киноманам, и любителям книг и обычным игрокам. Если вам понравился мой краткий обзор на данную игру, то вы можете оценить данную статью!