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EarnНовостиErica | История одной девушки
Автор: Gamehag в September 12, 2020
(429 ratings)
Erica | История одной девушки

Erica | История одной девушки

"Странность является необходимым ингредиентом для красоты" - цитата Шарля Бодлера, в которой отлично отражён смысл игры Erica. Сегодня я хочу вам рассказать об основных особенностях игрового процесса данной игры. А также рассказать в чём заключается красота этой игры.

О чём эта игра?

Эта игра повествует историю одной девушки, по имени Эрика. Молодая девушка страдает от постоянных ночных кошмаров, которые вызваны смертью её отца в прошлом. Однажды, открыв почтовый ящик, Эрика находит посылку, в которой лежит отрубленная рука со странным значком. Все эти обстоятельства, как оказывается, связаны с гибелью её отца. Главная задача игрока состоит в расследовании этого преступления, чтобы прекратить кошмары Эрики. Только от ваших решений будет зависеть исход этого расследования, который весьма загадочный и странный. Я ещё никогда не встречал настолько интересной сюжетной линии, в которой игра вас не тянет за руку по сюжету. Можно сказать, что сюжет стал ядром данного проекта. Даже The Complex или Late Shift не смогут сравниться с Erica.

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Техническая часть проекта

Как вы уже поняли из картинок, Erica относиться к жанру триллера в формате интерактивного кино. Именно такой формат и выделяет данную игру от других проектов этого жанра. Более того, Erica является эксклюзивом для Play Station 4. Однако, скачав приложение и связав его со своей консолью, вам удастся сыграть в данную игру на своём телефоне или планшете. Печально, что спустя год игра так и не добралась до ПК. Flavourworks, также как и Wales Interactive, считает, что не игрок должен подстраиваться под игру, а игра под него. Именно это мы и видим в Erica. На мой взгляд, создателю данного проекта удалось не только соблюсти этот принцип интерактивного кино, но и ввести в этот жанр что-то своё.

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В чём же красота данной игры?

На мой взгляд, люди, которые уже успели сыграть в Erica, смогут ответить на этот вопрос с лёгкостью. Но я считаю, что всё от главной героини до сюжетной линии делает данную игру красивой. Даже система выбора действий главной героини выглядит как что-то мистическое. Хоть и первое прохождение игры и может занять от силы 2 часа, а если вы захотите получить все 6 концовок, то все 12 часов, Erica не перестаёт удивлять своей простой, красотой и необыкновенностью, которой в игре навалом. Например, недавно вышедшая Maid of Sker, не имеет такого количества мистических загадок, как Erica. Даже сейчас вы можете услышать о различных теориях сюжета данной игры. Игроки всё ещё не нашли ответа на такие вопросы: "Кто же такая Эрика на самом деле?" или "Кем был её отец?". Даже после окончания прохождения этой игры в вас будет присутствовать ощущение пустоты, которого и добивались создатели данного проекта.

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Почему стоит сыграть в данную игру?

Даже если у вас нет Play Station 4, я рекомендую вам посмотреть прохождение Erica на различных платформах или ознакомиться с сюжетом этой игры на каком-нибудь сайте. Мне удалось сыграть в данный проект, и он мне напомнил больше книгу, чем кино. Flauvorworks удалось угодить всем и киноманам, и любителям книг и обычным игрокам. Если вам понравился мой краткий обзор на данную игру, то вы можете оценить данную статью!
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