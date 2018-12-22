Dishonored - Предательство у нас в крови. ВОЗМОЖНЫ СПОЙЛЕРЫ!

Корво - защитник императрицы, который прибыл раньше срока после отъезда из других государств с просьбой о помощи от крысиной чумы, которая грозит всей империей. На его глазах императрицу убивают и похищают её дочь таинственные ассассины с черной магией от Чужих, которой все презирают. Тут же во всём обвиняют самого Корво, ведь никто не видел тех самых ассассинов, а сам же Корво - был в удобном положении, чтобы его обвинить. Императрицу заказывает глава её же тайной службы, после чего он и занимает её место. Корво приговаривают к смертной казни, но ему удаётся сбежать с помощью нескольких его новых "друзей". Вскоре, с ним связывается и Чужой, который дал ему сверхъестественные силы, которой люди так боятся.

Руны Чужого позволяют Корво приобретать новые способности или улучшать уже имеющиеся:







Сама игра содержит всего 8 небольших миссий, но объема содержится в ней достаточно.



+ DLC



В DLC сюжет идёт параллельно пути Корво после убийства императрицы.





В этот раз сюжет развивается, играя Даудом, убийцей императрицы.

широко известный, матёрый и умудрённый опытом киллер, который одновременно является бессменным главарём банды «Китобоев» — таких же таинственных убийц, которые устраняют цели за деньги. Известен как убийца действующей императрицы и похититель её единственной дочери Эмили. Раньше он часто убивал голубую кровь, но в этот раз его серьезно терзало чувство вины.

Здесь главным героем вершит не жажда мести, а своей вины. Он раскрывает планы ведьмы Далилы, на которую указал сам Чужой (тот же, что и был Чужим для Корво) и тем самым помогает Эмили, дочери мёртвой императрицы, которую он похитил для Лорда-регента.





У Дауда набор способностей различается от способностей Корво:









Также и немного изменённый арсенал снаряжения.





Добавляется удушливая пыль

Взамен старому арбалету - встроенный арбалет (функции те же)

Разрядные (летальные) и оглушающие мины (нелетальные) - взамен старой мины



С первого DLC 4 миссии и со второго 4 (продолжение истории) - В итоге сюжет от DLC равен столько же, как и сюжет Корво.





В игре присутствуют костяные амулеты (ищутся также, как и руны), которые наделяют некоторыми преимуществами. Каждый раз при прохождении игры они случайно генерируются (то-есть если вы нашли амулет с каким-то эффектом в первый раз, то когда вы проходите игру во второй раз и берете его в том же месте - он уже имеет эффект, например, который вы нашли гораздо раньше, позже, или не нашли вообще).



В последнем дополнении (в 4 последний миссиях за Дауда) добавились оскверненные амулеты, которые имели как и большие плюсы, так и большие минусы, подходящие под ваш стиль игры или под более подходящую для этого ситацию





В Dishonored нелинейность не только в сюжете, но и в путях по миссиям. У вас есть множество способов подобраться к жертве, обойти защиту или отключить её, пробраться в здание через главный вход, крышу, с помощью мышинной норы и вселения в крысу, кражей ключей и много прочего. Дополнительные задания, награждающие рунами, амулетами, информацией и прочим помогают персонажу развиться или легче пройти трудное место.



Также и главные цели можно устранять разным способом. Если вы проходите игру скрытно и никого не убивая, то вы можете устранить цель не убивая её, выполнил какие-либо дополнительные условия.





Собирая различные предметы персонаж собирает монеты, с помощью которых может приобрести либо снаряжение, боеприпасы, либо улучшение для них.





Графика Dishonored (я конечно понимаю, что её очень сложно передать скриншотом, но всё же)









P.S. Меня очень порадовала система боя, хотя игра выглядит как-то легко с такими умениями и арсеналами, но сражения на мечах просто потрясные <3.



Очень давно я пропустил мимо эту игру, но всё же решил вернутся и пройти её. И не пожалел об этом. Если проходить игру скрытно - это займет раза в 3 больше времени, чем путём убийства, но всё же обе стороны игры вовлекали огромное количество эмоций и мыслей. Рекомендуется к прохождению.