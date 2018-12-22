Dishonored - Предательство у нас в крови. ВОЗМОЖНЫ СПОЙЛЕРЫ!

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

GemЗарабатывать

Дождь

Gem601

novice rank iconStevewider: эй
novice rank iconArthursTwin: helloo
enchanter rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconwanghepeng10: ,,,
apprentice rank icon黒崎廻: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconJan Lafon Guasch: dasdasd
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
adept rank iconDeathburgerz013: bchd
novice rank iconJan Lafon Guasch: dasdasd
scholar rank iconDevMaster: Clap emote (inline chat version)
novice rank iconrererere: Накопление день за днём и месяц за месяцем
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPorta Ertoume (FirestoyL): hhi
novice rank iconemgagu4: Petcapy emote (inline chat version)
novice rank iconridhimamanik: ПРИВЕТ
novice rank iconEvor: Qq
enchanter rank icondem.pferd.heisst.horst: Dance Blue emote (inline chat version)
mage rank iconAtia: Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconakademik: вверх
novice rank iconvalentin.jeuuux: Здравствуйте, сколько времени занимают выводы через PayPal? Я только что сделал свой первый платёж
novice rank iconGisselle D Pachon: Dance Unique emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconThe Real Ahmed: привет
novice rank iconMGEbratMGE: Petcapy emote (inline chat version)
novice rank iconRohil Cheepala: привет
novice rank iconZHEN氙气（XianZhen）: спасибо
novice rank iconAn epic guy: привет
SystemGamehag: 20 пользователям было выдано Gem52 от Дождя.
apprentice rank iconDaniel Carter: KEKW emote (inline chat version)
novice rank iconMKT: ja
scholar rank iconabcd1290: Dance Unique emote (inline chat version)
novice rank iconJayden Derycke: привет
mage rank iconAtia: Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconYuSen: Dance Unique emote (inline chat version)
novice rank icontonhaoferro: Здравствуйте
novice rank icon765131: Дал мне 2,5K самоцветов после ответа
novice rank icontfou3lik.__.: ss
novice rank icon765131: Провёл опрос на 500 на cpx
novice rank icon765131: 666
novice rank iconaboubacar niagandou: здравствуйholita
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
mage rank iconBCG: Weirdge emote (inline chat version)
novice rank iconRok Victory: Привет
novice rank iconRok Victory: Привет
novice rank iconEvor: Qq
novice rank iconKainat Malik: Cat Yes emote (inline chat version)
adept rank iconi81fc411: 12
novice rank iconMoYe: очиститель
adept rank iconDumb - J: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: yada yada
Войдите, чтобы начать общение в чате

92

0/160

EarnНовостиDishonored - Предательство у нас в крови. ВОЗМОЖНЫ СПОЙЛЕРЫ!
Автор: Gamehag в December 22, 2018
(52 ratings)
Dishonored - Предательство у нас в крови. ВОЗМОЖНЫ СПОЙЛЕРЫ!

Dishonored - Предательство у нас в крови. ВОЗМОЖНЫ СПОЙЛЕРЫ!

Главного героя игры зовут Корво Аттано. Корво — лорд-защитник императрицы, незаслуженно обвинённый в её убийстве. Он жаждет отомстить предателям и их предводителю, ставшему регентом. Основные действия игры будут происходить в Дануолле, столице империи. Мир игры содержит элементы стимпанка. 

Корво - защитник императрицы, который прибыл раньше срока после отъезда из других государств с просьбой о помощи от крысиной чумы, которая грозит всей империей. На его глазах императрицу убивают и похищают её дочь таинственные ассассины с черной магией от Чужих, которой все презирают. Тут же во всём обвиняют самого Корво, ведь никто не видел тех самых ассассинов, а сам же Корво - был в удобном положении, чтобы его обвинить. Императрицу заказывает глава её же тайной службы, после чего он и занимает её место. Корво приговаривают к смертной казни, но ему удаётся сбежать с помощью нескольких его новых "друзей". Вскоре, с ним связывается и Чужой, который дал ему сверхъестественные силы, которой люди так боятся.

Для прохождения игры можно использовать 2 стиля игры, которые меняют обстановку, атмосферу и конец игры, подталкивающий на реиграбельность.


Можно пройти всё тихо и никого не убивать, оглушая жертвы, сохраняя благополучие в Империи. - от этого будет низкий уровень хаоса и счастливая концовка. Также игра довольно популярна для спидраннинга (прохождение игры за минимальное время. Некоторые игроки соревнуются в том, кто пройдет игру максимально быстро)

Можно убивать каждого на своём пути, придавая мрак Империи и окружающему его миру - высокий уровень хаоса, который можно уже получить на побеге из тюрьмы (первой миссии).

В арсенал Ковро входят складной меч, пистолет с колесцовым замком, арбалет, гранаты и мины.

Руны Чужого позволяют Корво приобретать новые способности или улучшать уже имеющиеся:



Сама игра содержит всего 8 небольших миссий, но объема содержится в ней достаточно.

+ DLC

В DLC сюжет идёт параллельно пути Корво после убийства императрицы.

В этот раз сюжет развивается, играя Даудом, убийцей императрицы.
широко известный, матёрый и умудрённый опытом киллер, который одновременно является бессменным главарём банды «Китобоев» — таких же таинственных убийц, которые устраняют цели за деньги. Известен как убийца действующей императрицы и похититель её единственной дочери Эмили. Раньше он часто убивал голубую кровь, но в этот раз его серьезно терзало чувство вины.
Здесь главным героем вершит не жажда мести, а своей вины. Он раскрывает планы ведьмы Далилы, на которую указал сам Чужой (тот же, что и был Чужим для Корво) и тем самым помогает Эмили, дочери мёртвой императрицы, которую он похитил для Лорда-регента.



У Дауда набор способностей различается от способностей Корво:



Также и немного изменённый арсенал снаряжения.

Добавляется удушливая пыль
Взамен старому арбалету - встроенный арбалет (функции те же)
Разрядные (летальные) и оглушающие мины (нелетальные) - взамен старой мины

С первого DLC 4 миссии и со второго 4 (продолжение истории) - В итоге сюжет от DLC равен столько же, как и сюжет Корво.


В игре присутствуют костяные амулеты (ищутся также, как и руны), которые наделяют некоторыми преимуществами. Каждый раз при прохождении игры они случайно генерируются (то-есть если вы нашли амулет с каким-то эффектом в первый раз, то когда вы проходите игру во второй раз и берете его в том же месте - он уже имеет эффект, например, который вы нашли гораздо раньше, позже, или не нашли вообще).

В последнем дополнении (в 4 последний миссиях за Дауда) добавились оскверненные амулеты, которые имели как и большие плюсы, так и большие минусы, подходящие под ваш стиль игры или под более подходящую для этого ситацию


В Dishonored нелинейность не только в сюжете, но и в путях по миссиям. У вас есть множество способов подобраться к жертве, обойти защиту или отключить её, пробраться в здание через главный вход, крышу, с помощью мышинной норы и вселения в крысу, кражей ключей и много прочего. Дополнительные задания, награждающие рунами, амулетами, информацией и прочим помогают персонажу развиться или легче пройти трудное место.

Также и главные цели можно устранять разным способом. Если вы проходите игру скрытно и никого не убивая, то вы можете устранить цель не убивая её, выполнил какие-либо дополнительные условия.


Собирая различные предметы персонаж собирает монеты, с помощью которых может приобрести либо снаряжение, боеприпасы, либо улучшение для них. 



Графика Dishonored (я конечно понимаю, что её очень сложно передать скриншотом, но всё же)



P.S. Меня очень порадовала система боя, хотя игра выглядит как-то легко с такими умениями и арсеналами, но сражения на мечах просто потрясные <3.

Очень давно я пропустил мимо эту игру, но всё же решил вернутся и пройти её. И не пожалел об этом. Если проходить игру скрытно - это займет раза в 3 больше времени, чем путём убийства, но всё же обе стороны игры вовлекали огромное количество эмоций и мыслей. Рекомендуется к прохождению.

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KOहिंदीHI

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam КошелёкКлючи Steam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности