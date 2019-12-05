de_mirage и его прошлое

Расскажу про мираж)

Все мы знаем про карту из CS:GO de_mirage.

Но не многие знают ее прошлое, об этом я вам и расскажу.

В далеком 2000-2003 вышла новая карта для CS 1.6, которая очень быстро набрала популярность и заняла сердца людей. Из 1.6 ее перенесли в Source, а из Source в Global Offensive. Это карта называется de_cpl_strike, более известная как de_mirage в CS:GO. Мираж был популярен на многих американских турнирах. Создатель карты вдохновлялся de_dust2 и sand storm, в итоге получилась карта Похожа по стилю и ландшафту на Sand Storm, но с тактическими местами в которых немного реализована механика Dust. За все время существования старого движка развитие CS сильно воодушевило разработчиков, поэтому в 2004 году выходит Counter Strike : Source (CS:S) и карта CPL Strike уже переходит на новое визуальное оформление. В CS:S она в большинстве получает новые текстуры, за исключением ковров на A. Они стали немного тесные за счет кухни, но в основном это был перенос карты на новый движок.

Ближе к 2010 году карту из 1.6 решили переделать и переименовать в de_mirage. Разработчики сделали привычный нам выход на B. Сама точка тоже немного изменилась, плент стал более закрытый. В CS:S скорее всего вы не найдете de_mirage, будто его туда не переносили. 2012, выходит CS:GO. Первая версия миража также не получает изменений, а всего лишь новые текстуры, поэтому особо тут не о чем говорить. Единственное, ковры на A и сами пленты немного преобразовались и там уже было не так тесно, остальных изменений пока что не наблюдается.

Уже в 2013 компания Valve решила переделать карту и в начале июня, этого же года выходит новый de_mirage, она очень сильно стала похожа на сегодняшнюю версию, но все таки есть отличия. Первое обновление датировано 22 августа и оно лишь исправляло небольшие недочеты, а практически ровно через месяц выходит второе обновление. Оно добавляло укрытие на CT (Сити, появилась коробка возле будки), убирала кровать в апартаментах на B и удалило палку в окне на миду, позволяющее удобно перепрыгивать через него.

Через 2 месяца разработчики вспомнили про карту. Они исправили оптимизацию, улучшили видимость на карте и замуровали дверь на A в тетрисе(. Можно было предположить что про карту опять забудут, но уже через 9 дней выходит обновление, где они учли пожелания PRO-Игроков и внесли некоторые изменения. Например: Они расширили окна в апартаментах, закрыли доступ к высокому ящику на A, добавили еще ящик на мид и положили деревяшку на коробке в паласы, вскоре деревяшку убрали. В феврале 2014 года исправили пару мелочей. Теперь на повозку около T спавна можно было спокойно забегать, в коннекторе появился долгожданный ящик, помогающий игрокам контролировать ковры на A и на кухне около B добавили холодильник. Ровно через месяц на карте появились новые изменения. Появились 2 важных прострела, на B простреливать в закрытое окно апартаментов и на А, позволяющее прострелить коннектор возле лестницы. Целый месяц не было серьезных обновлений, были только по типу, убрали цветок на миду, обратно вернули цветок на миду, улучшили его оптимизацию. По мимо этого, добавили привычный для нас тетрис и добавили еще одно укрытие на B. В мае 2014 они убрали одну ставню в окне кухни и невидимую стенку у решетки в окне в апартаментах. Уже 8 января 2015 года выходит обновление, которое убирает баг возле CT базы, при котором можно попасть внутрь стены. Они убрали часть строительных лесов на проходе в окно. 31 Марта 2015г. сделали еще одно обновление, которое давало больше фейк-раундов атаки. Был поднят скай бокс в апартаментах на B, что позволяет делать раскидку на A почти через всю карту. Одно из последних обновлений было в октябре 2015, года разработчики подвинули пальму на CT, теперь игрока сидящего там лучше видно и добавили деревяшку на A, чтобы проще было кидать молотов. 8 Декабря исправили звуки шагов по некоторым поверхностям. 21 Апреля возле машины на B добавили граффити с AWP, напоминающую невероятный раунд от coldzera. На этом обновления заканчиваются.

Надеюсь вам понравилась история о мираже, извините что так плохо оформил, все таки моя первая статья :)