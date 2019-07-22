CS:GO I Inferno I Раскид за Т

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Ну а теперь к раскидкам.



Раскид на А





Раскид на Б





Доброго времени суток, читатель. В это статье я расскажу о стандартном раскиде за Т сторону на карте Inferno. Если у вас ранг выше 3-ей голд новы, то скорее всего вы ничего нового здесь не найдёте, а вот новичкам данная информация будет полезна. Сегодня я расскажу только о раскиде за террористов, а вот в следующей статье за КТ. Раскидки, которые будут показаны ниже будут полезны при раше точке.Перед заходом из ковров на апсы, рекомендуется кидать такой флеш, если КТ стоит в апартаментах, то его ослепитФлеш, откинутый из апартаментов на плэнт может ослепить людей смотрящих на балкон. Флеш кидается с разгоном. Не помешает его потренировать, так как вам надо найти именно ту точку, от которой он откинется в нужное направлениеДым, откинутый во время раща из балкона на плэнт, может перекрыть дымом места плэнта бомбы, данный смоук поможет вам выиграть пару секунд на то, чтобы заложить бомбу.Смоук, откинутый с разгона на миде, может перекрыть тюрьму. Лучше всего откидывать тогда, когда ваши теммейты начинают рашить точку из апсов. Ориентир: Примерная середина льва на стене.Смоук откинутый на рёбрах таким образом, перекрывает вид КТ из библиотеки. Чтобы его правильно кинуть, стоит его потренить.Данный смоук стар как мир, однако же его стоит знать. Если вас часто убивает снайпер КТ, то стоит его откинуть, но если у вас хороший снайпер в тиме, то кидать его не рекомендуется. Ориентир: Перила и камин на крыше.Если КТ стоит за бочкам на банане, то можно его ослепить этой флешкой. Ориентир: Лампа.Если банан зарашен и вы знаете что кто-то есть на плэнте, то можено откинуть данный смоук, он будет перекрывать вид с гробов и с дарка. Так же он помогает скрыть факт плэнта бомбы, тоесть КТ, которые переходят на плент через КТ спавн не увидят местоположение бомбы и также носителя самого бомбы. Оринтер: Волк.Имеется похожий смоук, однако он перекрывает вид не с самого плента, а немного дальше, ближе к руинам. Перед использованием рекомендую его потренировать.Если есть инфа о снайпере на гробах, то стоит его ослепить такой флешкой. Рекомендуется кидать этот флеш, перед рашом точки тиммейтами. Ориентир: Мешки с цементом.Вот и весь мой список, рекомендуемых флешек и дымов. Если хотите знать прям все раскидки, то найдите в Мастерской карту Yprac Inferno. Там вы найдёте многие раскикди, префаеры и также можете потренить peek моменты. Советую к установке.В следующей статье я расскажу о раскиде за КТ, которые помогут во время сдерживания точки. Ну а тебе читатель, удачи!