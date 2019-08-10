CS:GO | Раскид на Overpass за Т

В этой статье вы узнаете о раскидках на карте Overpass в режиме напарники.

Начнём с раскидок с Дымовой гранатой.

Раскидка №1



Шаг 1:

Шаг 2:



ЛКМ.

Результат:



Раскидка №2





Шаг 1:



Шаг 2:

ЛКМ

Результат:

Помощь:



Раскидка №3





Шаг 1:

Шаг 2:

ЛКМ

Результат:



Раскидки с Коктейлем Молотова.



Раскидка №1





Шаг 1:

Шаг 2:



ЛКМ

Результат:

Всем привет! Сегодня я вам расскажу обычные и необычные раскидки за сторону Террористов на карте Overpass. Эти раскидки больше подойдут начинающим игрокам. Возможно будут полезными и для не новичков. В следующей статье я также покажу раскидки за Контр-Террористов на карте Overpass в режиме напарники.Эта раскидка поможет вам закрыть плент и возможно заплентить в дыму. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки).Встаём на позицию показанную на скриншоте.Целимся в точку как показано на скриншоте и бросаем в прыжке на(Советую потренировать эту раскидку раз 10-20).Эта раскидка поможет вам закрыть балкон на котором сидят АВПеры, АУГеры, ССГшники. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки.)Встаём на позицию показанную на скриншоте.(Вставать нужно в угол который указан на скриншоте).Целимся в точку показанную на скриншоте и бросаем набез прыжков.(Советую выучить или запомнить точку куда нужно целиться ведь она сложная, а также потренироваться раз 10-20).На этом скриншоте вы можете увидеть приближенную точку куда нужно целиться(Пятно или мятина).Эта раскидка поможет вам закрыть бочки в которых часто сидят снайперы. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки.)Встаём на позицию показанную на скриншоте.(Встаём впритык к стенке в том месте где показана точка).Целимся в точку показанную на скриншоте и бросаем набез прыжков(Чуть левее от полоски от кирпича).(Тренироваться над этой раскидкой не обязательно, но стоит попробовать 1-2 раза).Эта раскидка похожа на 3тью раскидку только вместо смока молотов. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки).Встаём на позицию показанную на скриншоте.Целимся в точку показанную на скриншоте и бросаем набез прыжков.(Тренироваться над этой раскидкой не обязательно, но стоит попробовать 1-2 раза).Надеюсь эта статья помогла новичкам(И возможно не новичкам). Всем спасибо за уделённое время над прочтением этой статьи! Всем удачи и побольше выигрышных каток, а так же побольше звание вместе со скинами! Всем пока! Надеюсь вам понравиться статья и вы оцените её на 4 или 5 звёзд!