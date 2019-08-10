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EarnНовостиCS:GO | Раскид на Overpass за Т|
Автор: Gamehag в August 10, 2019
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CS:GO | Раскид на Overpass за Т|

CS:GO | Раскид на Overpass за Т|

В этой статье вы узнаете о раскидках на карте Overpass в режиме напарники.

Всем привет! Сегодня я вам расскажу обычные и необычные раскидки за сторону Террористов на карте Overpass. Эти раскидки больше подойдут начинающим игрокам. Возможно будут полезными и для не новичков. В следующей статье я также покажу раскидки за Контр-Террористов на карте Overpass в режиме напарники.

Начнём с раскидок с Дымовой гранатой.

Раскидка №1

Эта раскидка поможет вам закрыть плент и возможно заплентить в дыму. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки).

Шаг 1:
Встаём на позицию показанную на скриншоте.
knmbWdM0BxoiwThjscXjrEoEL13JD0.png
Шаг 2:
Целимся в точку как показано на скриншоте и бросаем в прыжке на ЛКМ.
EuGTGSYfshLiRB26b3AmOHyI56vQRH.png
Результат:
(Советую потренировать эту раскидку раз 10-20).
qO9b56RNjNJsG46Xx2VQs2AArAL7WS.pngРаскидка №2

Эта раскидка поможет вам закрыть балкон на котором сидят АВПеры, АУГеры, ССГшники. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки.)

Шаг 1:
Встаём на позицию показанную на скриншоте.(Вставать нужно в угол который указан на скриншоте).
vQn2YEypKGRfdz44p4LprLqXPVK8d3.pngШаг 2:
Целимся в точку показанную на скриншоте и бросаем на ЛКМ без прыжков.
1ORv754ToSIjHwbgSxwvJKRw0kyOAU.pngРезультат:
(Советую выучить или запомнить точку куда нужно целиться ведь она сложная, а также потренироваться раз 10-20).
Vv8KniLxcrlFHOUb0HFrkH8wtACm51.pngПомощь:
На этом скриншоте вы можете увидеть приближенную точку куда нужно целиться(Пятно или мятина).
SYSI8vyYuDGr1ZgML4ENE2MxWpMaAy.png

Раскидка №3

Эта раскидка поможет вам закрыть бочки в которых часто сидят снайперы. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки.)

Шаг 1:
Встаём на позицию показанную на скриншоте.(Встаём впритык к стенке в том месте где показана точка).
HmFGIrdthiK2s5PEoAUQKaB5gu0QHu.png
Шаг 2:
Целимся в точку показанную на скриншоте и бросаем на ЛКМ без прыжков(Чуть левее от полоски от кирпича).
dHMFCYq0VO2DekOj3L8fXqvI7agtRn.png
Результат:
(Тренироваться над этой раскидкой не обязательно, но стоит попробовать 1-2 раза).


Раскидки с Коктейлем Молотова.

Раскидка №1

Эта раскидка похожа на 3тью раскидку только вместо смока молотов. Сейчас я вам покажу 3 картинки (Позиция откуда бросать, точка куда целиться и результат раскидки).

Шаг 1:
Встаём на позицию показанную на скриншоте.
XEcOoTv4QShpKrjcSQxEntVSTSypBU.pngШаг 2:
Целимся в точку показанную на скриншоте и бросаем на ЛКМ без прыжков.
Bse2mGdlVD8Zb1oQvo6353GhWyIO9R.png
Результат:
(Тренироваться над этой раскидкой не обязательно, но стоит попробовать 1-2 раза).

Надеюсь эта статья помогла новичкам(И возможно не новичкам). Всем спасибо за уделённое время над прочтением этой статьи! Всем удачи и побольше выигрышных каток, а так же побольше звание вместе со скинами! Всем пока! Надеюсь вам понравиться статья и вы оцените её на 4 или 5 звёзд!
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