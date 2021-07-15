City Car Driving | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

enchanter rank iconhanfred: не играй в эти мусорные игры
novice rank iconfrrte: Ball Sorting Master - Платный пазл?
novice rank iconfrrte: да
enchanter rank iconhanfred: ты можешь зарабатывать 50k на опросах за неделю легко
scholar rank iconLis Sow: Ох
enchanter rank iconhanfred: с опросами, но он просит игру
novice rank icongg.scrubbed341: Dance Green emote (inline chat version)
scholar rank iconLis Sow: Я заработал 110 000 за 7 дней, это выполнимо
novice rank iconfrrte: Мне нужно всего 50k, если у вас есть игра, которая позволяет сделать это «быстро»
enchanter rank iconhanfred: тебе нужно будет лишь играть по 4–6 часов в день
enchanter rank iconhanfred: ты можешь заработать около 30k за 24 дня, не платя
novice rank iconTheChosenOne: если не в указанное время, то только те, которые вы завершили
novice rank iconTheChosenOne: да, если ты сможешь выполнить все задания
novice rank iconTheChosenOne: улучшить войска
novice rank iconfrrte: как эти <200K gems ?
novice rank iconTheChosenOne: много времени
novice rank iconTheChosenOne: но это занимает время
novice rank iconTheChosenOne: Я взял немного денег из той игры
novice rank iconTheChosenOne: да
novice rank iconfrrte: Если я преуспею в Rise of Kingdoms, это гарантирует, что мне заплатят?
novice rank iconfrrte: ок
novice rank iconTheChosenOne: не волнуйся
novice rank iconTheChosenOne: это автоматически перенаправит вас на другие сайты
novice rank iconTheChosenOne: этот
novice rank iconfrrte: какой лучший сайт опросов?
novice rank iconTheChosenOne: меня тоже отклонили в начале
novice rank iconTheChosenOne: потому что независимо от того, что происходит, никогда не прекращай пытаться
enchanter rank iconhanfred: jus try again
novice rank iconTheChosenOne: тебе нужно продолжать пытаться
novice rank iconstrawberry2023: gg
novice rank iconfrrte: но меня никогда не выбирают
novice rank iconTheChosenOne: Тебе нужно тратить слишком много времени на игру
novice rank iconTheChosenOne: лучше, чем игра
novice rank iconTheChosenOne: если я сижу 3 часа, это означает 6-7000 сделано
novice rank iconTheChosenOne: Я прошёл опросы 3 раза за 1 час и заработал 2100 очков
novice rank iconfrrte: посмотреть, сколько это займет
novice rank iconfrrte: если я буду играть в rise of kingdoms, это уже хорошо
enchanter rank iconhanfred: просто проходи опросы, самый простой способ заработать деньги
enchanter rank iconhanfred: во всех играх есть временные рамки
novice rank iconfrrte: да, но 18 дней, чтобы сделать всё
enchanter rank iconhanfred: с реальным игровым процессом
novice rank iconfrrte: sea of conquest ?
enchanter rank iconhanfred: как настоящие игры
enchanter rank iconhanfred: море завоеваний
enchanter rank iconhanfred: те, которые я упомянул, делают
enchanter rank iconhanfred: дешёвые игры, в которые ты играешь, не платят
novice rank iconfrrte: это гарантирует награды?
novice rank iconfrrte: почему "настоящая игра"?
novice rank iconTheChosenOne: призыв драконов
EarnНовостиCity Car Driving | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?
Автор: Gamehag в July 15, 2021
(65 ratings)
City Car Driving | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

City Car Driving | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. Сегодня мы поговорим про City Car Driving.

City Car Driving - это скорее даже на игра, а симулятор вождения, который особенно подойдет ученикам автошкол или тем, кто только собирается пойти обучаться. Для простоты я все равно в дальнейшем буду называть City Car Driving игрой.
zzVQbb03Vp0DP3drJaADjNj2542Kig.png
Сразу скажу, что играл я на геймпаде, так как руль у меня не поддерживает механику, а на клавиатуре не будет никакой плавности. Не знаю, как можно играть на механике на клавиатуре, сцепление не всегда получается правильно отпустить и на геймпаде.
nqtPXaVAiXiJVjl0ynHqlfA0oTCL1W.png
Есть, конечно, в управлении с геймпада и минус: мало кнопок. Например аварийная сигнализация или звуковой сигнал. При езде по площадке оно не надо, однако когда выезжаешь в город, как минимум, звуковой сигнал бы не помешал.
3v8DWD2QTh5XAVFiMnGtVHh7jYgHfv.png
Если рассматривать вождение с миссиями, оно же карьера, то на выбор дается пять направлений:

  • Курсант автошколы - состоит из десяти "миссий". Научит основным принципам управления автомобилем, покажет маневры, выполняемые курсантами в реальной жизни (горка, змейка, гараж, параллельная парковка и так далее) и предложит сдать два экзамена: площадку и город.
  • Начинающий водитель - состоит из трех "миссий": движение по дворовой территории (нужно выехать из узких дворов без навигатора, все осложняют автомобили и пешеходы), отслеживание знаков и светофоров (вы движетесь по городу в ночное время суток в дождь. Видимость низкая, часть светофоров не работает. Надо проехать по маршруту, замечая все знаки и светофоры), умение не глохнуть (ваша цель, при движении по дороге заглохнуть не более двух раз).
  • Опытный водитель - тоже состоит из трех "миссий": загородная трасса (вам нужно срочно добраться определенной до точки, дорога до которой пролегает по загородному шоссе. Дорога до точки узкая, а автомобили движутся медленно. Вам придется очень часто обгонять, иначе вы не успеете доехать, за отведенное время), перевозка хрупкого груза (вам необходимо доехать до точки с особой аккуратностью, однако помните, ваше время ограничено), минимальный расход топлива (по городу стало куда меньше заправок, вам надо доехать, до одной из предоставленных на выбор, точек. Помните, топлива у вас очень мало и вам надо знать несколько нюансов для более экономной езды: если играете на руле или на геймпаде, то не давите резко на газ, правильно выбирайте передачи {да, скобки в скобках. Так вот, правильный подбор передач указан в описании к упражнению}, в общем-то это все).
  • Профессионал - опять три "миссии": опять экзамен (вам необходимо снова сдать экзамен на автоматизированной площадке), первый заказ (доберитесь до точки за определенное время, выбирая самый оптимальный путь), тяжелый день (как и в предыдущей миссии вам необходимо доехать до определенных точек, однако все осложняет скользкая дорога).
  • Спецподготовка - одиннадцать "миссий". Там лучше вам посмотреть самим.

Есть еще вариант свободного вождения. Просто катаетесь по городу.
Резюмируя. City Car Driving - не та игра, которая понравится многим. Она может пригодиться людям, недавно начавшим обучаться в автошколе, она может понравиться людям, которые любят точность каждого движения в игре. Особо зайдет игра любителям отечественных авто.
Последнее, что хочу отметить: игра, не смотря на очень слабую графику, пойдет далеко не на каждом пк.

