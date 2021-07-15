City Car Driving | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. Сегодня мы поговорим про City Car Driving.

City Car Driving - это скорее даже на игра, а симулятор вождения, который особенно подойдет ученикам автошкол или тем, кто только собирается пойти обучаться. Для простоты я все равно в дальнейшем буду называть City Car Driving игрой.



Сразу скажу, что играл я на геймпаде, так как руль у меня не поддерживает механику, а на клавиатуре не будет никакой плавности. Не знаю, как можно играть на механике на клавиатуре, сцепление не всегда получается правильно отпустить и на геймпаде.



Есть, конечно, в управлении с геймпада и минус: мало кнопок. Например аварийная сигнализация или звуковой сигнал. При езде по площадке оно не надо, однако когда выезжаешь в город, как минимум, звуковой сигнал бы не помешал.



Если рассматривать вождение с миссиями, оно же карьера, то на выбор дается пять направлений:



Курсант автошколы - состоит из десяти "миссий". Научит основным принципам управления автомобилем, покажет маневры, выполняемые курсантами в реальной жизни (горка, змейка, гараж, параллельная парковка и так далее) и предложит сдать два экзамена: площадку и город.

Начинающий водитель - состоит из трех "миссий": движение по дворовой территории (нужно выехать из узких дворов без навигатора, все осложняют автомобили и пешеходы), отслеживание знаков и светофоров (вы движетесь по городу в ночное время суток в дождь. Видимость низкая, часть светофоров не работает. Надо проехать по маршруту, замечая все знаки и светофоры), умение не глохнуть (ваша цель, при движении по дороге заглохнуть не более двух раз).

Опытный водитель - тоже состоит из трех "миссий": загородная трасса (вам нужно срочно добраться определенной до точки, дорога до которой пролегает по загородному шоссе. Дорога до точки узкая, а автомобили движутся медленно. Вам придется очень часто обгонять, иначе вы не успеете доехать, за отведенное время), перевозка хрупкого груза (вам необходимо доехать до точки с особой аккуратностью, однако помните, ваше время ограничено), минимальный расход топлива (по городу стало куда меньше заправок, вам надо доехать, до одной из предоставленных на выбор, точек. Помните, топлива у вас очень мало и вам надо знать несколько нюансов для более экономной езды: если играете на руле или на геймпаде, то не давите резко на газ, правильно выбирайте передачи {да, скобки в скобках. Так вот, правильный подбор передач указан в описании к упражнению}, в общем-то это все).

Профессионал - опять три "миссии": опять экзамен (вам необходимо снова сдать экзамен на автоматизированной площадке), первый заказ (доберитесь до точки за определенное время, выбирая самый оптимальный путь), тяжелый день (как и в предыдущей миссии вам необходимо доехать до определенных точек, однако все осложняет скользкая дорога).

Спецподготовка - одиннадцать "миссий". Там лучше вам посмотреть самим.

Есть еще вариант свободного вождения. Просто катаетесь по городу.

Резюмируя. City Car Driving - не та игра, которая понравится многим. Она может пригодиться людям, недавно начавшим обучаться в автошколе, она может понравиться людям, которые любят точность каждого движения в игре. Особо зайдет игра любителям отечественных авто.

Последнее, что хочу отметить: игра, не смотря на очень слабую графику, пойдет далеко не на каждом пк.