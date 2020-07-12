Camping - Roblox

Добро пожаловать в кемпинг, невероятную приключенческую тематическую игру. В группе из 12 человек вы отправитесь вглубь леса и начнете выживание в дикой местности. Наслаждайтесь временем, исследуя чудеса леса, рассказывая истории у костра и многое другое.

Camping – режим в Roblox, имевший когда-то популярность. Взлет режима был молниеносным. Первые 2-3 прохождения оставили у игроков только самые приятные впечатления, но всему приходит конец. У этого режима конец не такой печальный: сюжет просто не менялся, и игра надоела. Вместо того, чтобы писать сюжет к режиму, создатель сделал, назовем это так, целую серию игр. Последующие режимы не были так успешны у игроков как «оригинал», но оставили свой след в истории(Camping 2; Mansion; Hotel). Все эти игры основаны на интересном сюжете и внезапных поворотах, этим игроков Роблокса и покорили. Перейдем к самой игре.

Первым делом нужно выбрать транспорт. В лесу все уже готово к вашему приезду: две палатки, еда, хворост. Поэтому самое время отправиться исследовать лес: может нам попадется что-то полезное. Можно найти зонтик от дождя, счастливую монетку, лягушку и еще множество необходимых вещей, применить которые вы сможете во время увлекательного приключения.



Ночь 1.

Постепенно наступает ночь, многие готовятся ко сну, а кто-то собирается рассказывать истории у костра, ничего не предвещает беды. Внезапно все начинают бежать, и виновником этого является монстр с безумными глазами и устрашающей улыбкой. Есть два пути, чтобы спастись:

Отбежать от лагеря на приличное расстояние, а спустя некоторое время вернуться к палаткам и спрятаться в одну из них. Бежать к пещере, которую вы могли увидеть днем.

В эту ночь больше ничего странного не произойдет, разве что звуки раненного животного, послышится недалеко от вас. Будет идти сильный дождь, из укрытия выходить не рекомендуется.На следующее утро все возвращаются в лагерь и обнаруживают, что одна из палаток сломана. Придется ночевать пещере, в одной палатке всем места не хватит. Далее можете заметить двух людей возле мертвого оленя. Подойдя к ним, вы узнаете, что они рейнджеры и верят в то, что медведь убивает оленей. Также вас предупредят, что поставят капканы как ловушку для медведя.

Ночь 2.

Ближе к вечеру вновь пошел какой-то токсичный дождь. Из пещеры это было сильно заметно. Выясняется, что совсем забыли про корзинку с едой в лагере, и кому-то нужно будет сходить за ней. Ориентироваться в темноте довольно-таки сложно, также нужно остерегаться капканов, идти нужно быстро: токсичный дождь дает о себе знать. Корзинка у вас и каждый человек съедает по сэндвичу. Но оказывается, что один из сэндвичей был отравлен, человек лишается жизни(вероятность того, что это тот, кто принес корзинку очень велика).

Далее из-за сильного шторма выход из пещеры заваливает булыжниками, сдвинуть которые не получится. Вам нужно найти другой выход, для этого проломите стену напротив и увидите две двери. Здесь вам поможет счастливая монетка, если у вас ее нет, то полагайтесь только на свою удачу. От этого выбора может зависеть ваша жизнь. Далее вас ожидает паркур, пройдите его до того, как его полностью затопит водой.

На следующий день в палатке вы увидите надпись кровью: «Я все еще жив», если следовать по следам, то можно увидеть, что монстр потерял ногу из-за капкана.



Ночь 3.

И снова ночь. Длительное время ничего не происходит. Но потом похищают одного из выживших. Ваша задача: найти его. После того, как вы нашли своего верного товарища – бегите в лагерь, скоро должен начаться дождь. Вы в синей палатке. Дождь заканчивается. Странная темнота приближается к вам. Нужно найти высокое место, чтобы темнота не охватила вас полностью(бегите в сторону «стены» палатки, где нет ни окон, ни двери).

Далее к вам начинает подходить монстр без ноги, но на полпути его останавливает рассвет. Солнце – его слабость. Выясняется, что вовсе не он отравлял, похищал и убивал людей. Далее следует анимация, где нам показывают рюкзак с именем похищенного недавно игрока. После, этот человек с ножом в руке стоит за вашими спинами. Это и есть концовка режима.

Надеюсь, что вам понравилась статья, а также сюжет данного режима. При первом прохождении до самого конца, я была очень удивлена такому неожиданному повороту(т.к. была похищенным игроком). Спасибо за внимание.