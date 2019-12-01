Board Kings | ОБЗОР

Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам попытаюсь рассказать про очень интересный и захватывающей в первую очередь экономический и стратегический игровой продукт. Где тебе нужно будет строить масштабные здания и в дальнейшем прокачивать до максимального возможного твоего уровня монопольской карты. Главные особенности, благодаря чему я порекомендую вам скачивать подобное, состоит в кратковременном нахождении тебя в игре, что безусловно не заставляет тебя тратить огромное количество часов на мобильные аркадные или какие-либо другие жанровые игры. Тебе понадобиться лишь каких-то 5-8 минут пребывание в игре для удовлетворение твоих потребностей в подобном жанре. В общем, давайте приступим к обзору Board Kings.

Итак, прежде чем начинать свой обзор, стоит отметить тот факт, что в игре присутствует необходимый тебе как для начинающего бонусные возможности, позволяющие продвинуться в уровни и прокачки здании. Делается это очень легко и просто. Пишешь в поисковой системе «найти друзей в Board Kings», благодаря чему ты добавляешь своих партнеров по игре и получаешь гемы и определенное количество ходов. Да, пользоваться таким лайфхаков не каждому захочется, но если вы рассчитывайте на долгую и продолжительную игру, то такая возможность будет очень даже кстати. Особенно для тех, кто в начале своей игры потратил большое количество гемов на разные не нужные развлечения.



А теперь что касается самой игры, то тут для нас предоставляю шанс побороться с людьми на звание лучшего монополиста всех времен. Да, попасть в подобный список есть большая вероятность, но для этого тебе нужно вложить не мало денежных средств. Но это уже для определенных ценителей тратить бессмысленные деньги на такой вот продукт. Развиваться в игре можно и стандартным способом, просто надо вовремя заходить и забирать все возможные призы, которые на самом деле появляются частенько. А если ещё и выполняешь определенные квесты, то призы растут в двое. Особенно, если ты выбиваешь призы из каждой монопольной карты, вид которых в разных картах - различаются. Например, в одной карте изображающую тематику морских войн, можно выбить приз, просто попадая по точки, которая движется то в одну сторону, то в другую.

Вообще же игра изначально подстроена под соревновательную деятельность. То есть, в моем случаем, если я добавляю или приглашаю своего знакомого в игру. Ждите, он вас не пощадит. Лишь по той причине, что благодаря перемещению и гостеприимству своих товарищей, ты получаешь много проблем. От сношения куча здании до ограниченной остановки прокачки уровня. Да, это выглядит весьма нагло, но зато ты получаешь монеты и удовольствие от того, что ты сделал со своим приятелем.



Также можно выделить не малое количество чрезвычайно красивых и популярных достопримечательностей, которые ты можешь прикупить в случае разумного расходования гемов. Есть такие здания как Эльфивая башня, статуя Свободы и т.д. И не стоит забывать, что каждое приобретенное здание, дает какое-то определенный бонус к твоей монопольской карьеры. Например, увеличение жителей города или же добавление бонуса к гемам и монетам. Но прежде всего игра радует своей простотой и разноплановыми перемещениями карт с одной на другую. И наверное остановлюсь немного на негативе нашей сегодняшней игре. Все дело в том, что игра после некоторых обновлении, которые разработчики активно экспериментируют. Так вот, после этих обновлении, игра начинает жутко и убого лагать, и я не один человек который это заметил. Такая проблема присутствует практически на всех смартфонах. И пока разработчики не убедительно с этим справляются, но все же учтите мое мнение по этому поводу.

В общем, можно сделать какой никакой итог выше сказанного, игра заслуживает вашего внимание в том случае, если вы ценитель жанров такого типа. Тогда для вас - эта игра станет очень неплохим добавлением красок в ваш тяжелый и трудовой день. Развлекайтесь и приступайте к скачиванию. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо. Всем хорошего дня и удачи!