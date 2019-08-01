Сегодня мы поговорим о Bendy in Nightmare Run - лучший раннер по культовой игре.

вствуйте! Я последнее время идеи для написания статьи по какой-то компьютерной видеоигре отсутствуют, поэтому я продолжу писать про мобильные проекты. Недавно осознал, что игр на телефоне я прошёл гораздо больше, чем на пк. К тому же, найти нормальную игру на телефоне дело не из легких, а моя статья возможно даже поможет кому-то с выбором игрушки, дабы потратить своё время сидения в городской маршрутке хоть с небольшой пользой. Я считаю что играть на телефоне лучше, чем смотреть в окно. Сегоня я расскажу вам о Bendy in Nightmare Run, создано по мотивам культовой игры с похожим названием. Перейдём к делу.по сеттингу напоминает чёрно-белый мультфильм, чем-то схожий на Микки Мауса девяностых годов. Всё выглядит очень бледным, бесцветным, с некоторыми помехами, будто пленка была немного испорченная, тем самым исказив изображение. Игра эта некий раннер, где вам надо убегать от чудовища. Очень классно была сделана камера, которая показывает вам это чудище и как оно за вами бежит. Вы, убегая от ужаса в вашем кошмаре, должны обходя и перепрыгивая препятствия, попытаться одолеть монстра. Для этого на карте будут разбросаны предметы, которые можно кинуть во врага. Они разделяются на три типа и отличаются лишь внешним видом и количеством наносимого урона по врагам. Во время побега, чудовище будет выпускать и призывать своих прихвостней: паучков, летучих мышей, рукастых миньонов. Чтобы спастись и не дать этим монстрикам повредит себе вам придётся расходовать припасы оружия и на них. У босса и у вас есть определённое количество жизней, поэтому если вы умрёте, проходить миссию придётся сначала. Также в игре есть четыре мира, покупать которые нужно будет за игровую валюту. В каждой локации есть по несколько заданий ( собрать баночки бекону, пробежать определённое количество метров, прочее ) и финальной схватки с боссом. На последнем задание вам нужно будет его уничтожить. После уничтожения вы откроете бонусный уровень "кошмар", где вы будете убегать от монстра бесконечно ( используется только для того, чтобы насобирать баночек ).игре есть собственная игровая валюта. Её можно получить выполняя дополнительные задания, убивая врагов и боссов, подбирая во время своих пробежек на трассе. За эту валюту вы сможете купить себе всё. Начинаю от внешнего вида вашего игрового персонажа и вида оружия, заканчивая покупкой новых локаций и прокачки. Кстати, в игре есть прокачка вашего персонажа, его способностей и оружия. В игре есть около шести разновидностей уникальных способностей. Из них хочу выделить крайне эффективные и полезные для меня: аптечка, бомба и щит. В целом, хочу сказать , что эта игра понравится любителям Бенди, а также раннера, как Temple Run или Subway Surfers. На этом прекрасно моменте я хочу завершить написание моей статьи. Спасибо больше тем, кто дочитал до этого момента,