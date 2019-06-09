Arma 2 vs Arma 3, да начнется бой!
Личное мнение от ветерана симуляторов Arma 2, и Arma 3, в будущем возможно и Arma 4
Начал я играть еще в Operation Flashpoint, это как многие называют прадедушка Армы! Играл в знаменитую, и в одну из лучших кампаний Миротворец! Думаю кто знаком с Армой, наверняка знакомы и с Миротворцем. Но сегодня хочется поговорить, а еще и сравнить два военного симулятора Arma 2 и Arma 3Аrma
2 вышла в 2009-ом году, а Arma 3 в 2013-ом году, разработана компанией Bohemia Interactive. Что же было изменено в Аrma
3 и чего так не хватало в Arma 2, и какие минусы обеих игр? Хочется сразу сказать основной сюжет я практически не играл, да он и не особо интересен тут. Что самое в сладкое в этих играх? Правильно, редактор, именно в редакторе можно создавать свои миссии, свои кампании. Потом выкладывать в стим
, или на соответствующие сайты по игре Arma. Спасибо мододелам
, есть много модов, если вы хотите посидеть в редакторе!
Стоит перейти к сравнению. Что же лучше? Что удобнее? Что же по графике? Конечно в третьей графика продвинулась вперед, но не так как хотелось бы! Например если посмотреть на землю, то можно понять что она практически не изменилась, та же проблема с травой, изменения хоть и есть, но их еще нужно умудриться заметить. Если поставить высокие графические настройки, то можно заметить что тени проработаны на отлично именно в третьей, да именно над этим Богемия поработала хорошо, чем во второй. Приятно удивили так же деревья, но это лишь внешний вид! Сами в юниты
в третьей части намного лучше, но толи из ностальгии, толи из-за чего-то еще, именно во второй части проработка юнитов
мне нравится больше! А вот с оружием и военной техникой получилась крайне приятная вещь, это же вау эффект. Вы смотрите на тот же танк, и видим что это словно настоящий танк, словно его сняли на камеру, та же история с оружием, все как в жизни! Смена дня и ночи, в третьей Арме намного лучше. Так же сама картинка в третьей более яркая и насыщенная, а во второй нас постоянно окружала какая-то серость, и тусклые цвета! Насчет воды, она не сильно поменялась. Гибель бойцов, так же не особо поменялось, в третьей чуть-чуть получше будет, а вот стекла в третьей части разбиваются намного лучше чем во второй! Если во второй целый магазин из автомата можно расстрелять, а стекла останутся на месте, то в третьей все гораздо лучше! Вообще главный козырь Arma 3 - это улучшенная физика, например броски гранат, езда на машине, или стрельба. А большой недостаток Arma 2 - это практически ее отсутствие.
Отдельно хочется сказать о редакторе. В Arma 2 - редактор очень неудобен, так как миссии приходилось создавать на карте, а что бы посмотреть как вы выставили объекты, юнитов
и технику, приходилось заходить в игру! А вот в Arma 3 это изменилось, и создавать можно было прямо в 3D мире, правда не сразу, но все-таки. А вот огромный минус Arma 3 в редакторе, это то что боты часто очень тупят. Если выставить вражескую группу, и свою, запустить есть вероятность, что боты даже не начнут стрелять, или начнут, но в воздух. А вот в Arma 2 боты самые настоящие звери, там и из укрытия выйди, уже прибьют! Вообще если добавить умных ботов из второй в третью, и добавить еще более реалистичности, например как грязь, ранения, огонь, то получится Arma 4! Но увы и третья, не у всех выдерживает, а четвертая наверное вообще может не запуститься!
Многие спрашивают, что произошло с Arma 2, почему оттуда ушли люди? А все очень просто, вышла Arma 3, поэтому большая часть игроков о второй просто забыла. Перейдем к главному вопросу, какая часть лучше? Без сомнений это Arma 3, так как много улучшений появилось, и много удобства в редакторе, например как создание 3D мире, а не на карте. Ну и много других плюсов третьей части, которой вторая похвастаться не может! Много можно было бы еще что рассказать! Но голос все равно уйдет за третью. Потому что вторая уходит просто в прошлое. Всем спасибо за внимание, приятной игры...