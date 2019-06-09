Arma 2 vs Arma 3, да начнется бой!

Личное мнение от ветерана симуляторов Arma 2, и Arma 3, в будущем возможно и Arma 4

Аrma

Аrma

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Начал я играть еще в Operation Flashpoint, это как многие называют прадедушка Армы! Играл в знаменитую, и в одну из лучших кампаний Миротворец! Думаю кто знаком с Армой, наверняка знакомы и с Миротворцем. Но сегодня хочется поговорить, а еще и сравнить два военного симулятора Arma 2 и Arma 32 вышла в 2009-ом году, а Arma 3 в 2013-ом году, разработана компанией Bohemia Interactive. Что же было изменено в3 и чего так не хватало в Arma 2, и какие минусы обеих игр? Хочется сразу сказать основной сюжет я практически не играл, да он и не особо интересен тут. Что самое в сладкое в этих играх? Правильно, редактор, именно в редакторе можно создавать свои миссии, свои кампании. Потом выкладывать в, или на соответствующие сайты по игре Arma. Спасибо, есть много модов, если вы хотите посидеть в редакторе!Стоит перейти к сравнению. Что же лучше? Что удобнее? Что же по графике? Конечно в третьей графика продвинулась вперед, но не так как хотелось бы! Например если посмотреть на землю, то можно понять что она практически не изменилась, та же проблема с травой, изменения хоть и есть, но их еще нужно умудриться заметить. Если поставить высокие графические настройки, то можно заметить что тени проработаны на отлично именно в третьей, да именно над этим Богемия поработала хорошо, чем во второй. Приятно удивили так же деревья, но это лишь внешний вид! Сами вв третьей части намного лучше, но толи из ностальгии, толи из-за чего-то еще, именно во второй части проработкамне нравится больше! А вот с оружием и военной техникой получилась крайне приятная вещь, это же вау эффект. Вы смотрите на тот же танк, и видим что это словно настоящий танк, словно его сняли на камеру, та же история с оружием, все как в жизни! Смена дня и ночи, в третьей Арме намного лучше. Так же сама картинка в третьей более яркая и насыщенная, а во второй нас постоянно окружала какая-то серость, и тусклые цвета! Насчет воды, она не сильно поменялась. Гибель бойцов, так же не особо поменялось, в третьей чуть-чуть получше будет, а вот стекла в третьей части разбиваются намного лучше чем во второй! Если во второй целый магазин из автомата можно расстрелять, а стекла останутся на месте, то в третьей все гораздо лучше! Вообще главный козырь Arma 3 - это улучшенная физика, например броски гранат, езда на машине, или стрельба. А большой недостаток Arma 2 - это практически ее отсутствие.Отдельно хочется сказать о редакторе. В Arma 2 - редактор очень неудобен, так как миссии приходилось создавать на карте, а что бы посмотреть как вы выставили объекты,и технику, приходилось заходить в игру! А вот в Arma 3 это изменилось, и создавать можно было прямо в 3D мире, правда не сразу, но все-таки. А вот огромный минус Arma 3 в редакторе, это то что боты часто очень тупят. Если выставить вражескую группу, и свою, запустить есть вероятность, что боты даже не начнут стрелять, или начнут, но в воздух. А вот в Arma 2 боты самые настоящие звери, там и из укрытия выйди, уже прибьют! Вообще если добавить умных ботов из второй в третью, и добавить еще более реалистичности, например как грязь, ранения, огонь, то получится Arma 4! Но увы и третья, не у всех выдерживает, а четвертая наверное вообще может не запуститься!Многие спрашивают, что произошло с Arma 2, почему оттуда ушли люди? А все очень просто, вышла Arma 3, поэтому большая часть игроков о второй просто забыла. Перейдем к главному вопросу, какая часть лучше? Без сомнений это Arma 3, так как много улучшений появилось, и много удобства в редакторе, например как создание 3D мире, а не на карте. Ну и много других плюсов третьей части, которой вторая похвастаться не может! Много можно было бы еще что рассказать! Но голос все равно уйдет за третью. Потому что вторая уходит просто в прошлое. Всем спасибо за внимание, приятной игры...