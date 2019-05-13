7 days to die 17 beta - обзор

Сегодня я поговорю о хоррор выживании от первого лица - 7 days to die. Там можно выживать, убивать, торговать, отстроить крепость, поиграть с друзьями в мультиплеере и вообще все что угодно - так думал я, начиная впервые играть. Я буду обозревать все изменения начиная от 15 беты до 17 альфы, все плюсы и недочеты. Также я в конце расскажу о своем мнении об этом шедевре.

Звуковая карта: Совместимая с DirectX

HDD: 1 Gb на жестком диске

Процессор: Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5200+

Операционная система: Windows Vista

Оперативная память: 4 Gb

Видеокарта: Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 4770 с 512 Mb памяти

Версия DirectX: 10