7 days to die 17 beta - обзор

Сегодня я поговорю о хоррор выживании от первого лица - 7 days to die. Там можно выживать, убивать, торговать, отстроить крепость, поиграть с друзьями в мультиплеере и вообще все что угодно - так думал я, начиная впервые играть. Я буду обозревать все изменения начиная от 15 беты до 17 альфы, все плюсы и недочеты. Также я в конце расскажу о своем мнении об этом шедевре.
Системные требования (взято из vgtimes.ru
)
- Звуковая карта: Совместимая с DirectX
- HDD: 1 Gb на жестком диске
- Процессор: Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz / AMD Athlon 64 X2 5200+
- Операционная система: Windows Vista
- Оперативная память: 4 Gb
- Видеокарта: Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 4770 с 512 Mb памяти
- Версия DirectX: 10
Генерация мира. Она так-то особо не преобразилась, если не учитывать несколько добавленных зданий. Она так же шикарна, но генерация огромного мира будет длиться долго. Здесь и могут начаться первые баги, один из них - зависание, а может быть и вылет.
Геймплей. Помните, когда вы умирали, то вам отнимали максимальное здоровье и выносливость? В 17 альфе это заменили дебаффом СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРАВМА
. После смерти вам на время будут отнимать 1 лвл от каждого навыка. Раньше можно было жратвой повысить макс. здоровье. Это убрали и заменили навыком СТОЙКОСТЬ
.
Зомби - особо они не преобразились, за исключением появившихся стервятников (может быть и собак)
Теперь вместо байка вы можете прокатиться на машине, или взять компактный вариант - велик. Велик собрать будет легко за исключением одного - шины вы будете искать очень долго (на машинах они не добывались сколько я не пробовал)
Систему чертежей не прошли мимо. Раньше можно было читать все что душе угодно. Сейчас чтобы прочитать какой-нибудь чертеж, вам нужно прокачать навык ДА НАУКА!
Классификацию предметов тоже изменили. Раньше было от 0 до 600, сейчас от 1 до 6 (сделали наверно для оптимизации)
Жрать таблетки целыми ведрами подряд вам ничего не даст, тоесть вы получите только один бафф, как будто вы съели одну таблетку.
Торговцы стали давать квесты, за выполнение которых вам дадут кучу опыта и предметы на выбор (может помочь навык ОТВАЖНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
)
Появились предметы и листочки, дающие разные баффы при ношении. Листочки дают +1 лвл к двум установленным навыкам на полчаса. Используйте с умом.
Электричество так же стабильно как и в прошлых бетах (слава богу!)А теперь медленно переходим к багам, аномалиям и вещам, не поддающимся логике.
Звук. В начале игры вас станет немного задолбывать звук орущей девки, которую по моему мнению пытают ученые-зомби. Это если вы играете в наушниках, то поймете. Когда вас услышал и преследует зомби, вы не поймете, откуда он к вам ломится, ведь он будет орать одинаково, куда бы вы не посмотрели.
Распространение звука. В скрытности зомби может услышать вас (хоть у вас и 5 ед. шума), но при этом даже при 15 вы можете подойти вплотную. Когда вы можете из-за критической ситуации выстрелить из пистолета в башку зомби, и за ним приходит целая братва. Но можно сделать кучу выстрелов дробовиком, взорвать бочку, но придет всего-то 3-6 зомби. Если вы в здании, то на других этажах вас никто не услышит (странно, правда?).
Аирдропы. Если он от вас далеко падает и вы придете на точку, то вероятнее всего он исчезнет. В моем случае исчезло два аира и я дико бомбил от этого.
Исчезновение вещей. Иногда когда вы не успеваете забрать вещи и вас пришла дубасить целая орава. Вы выходите из инвентаря и ящик превращается в рюкзак брошенной добычи. У вас есть примерно минута, чтобы успеть убить всех зомби. Вот вы закончили и видите, что вещи пропали.
Про игровые особенности персонажа. При падении например, со стройки вы всего лишь сломаете ногу и притом продолжите ходить. И у вас такая сила воли
Хорошо проявляется особенность зомби - умение очень быстро подниматься по лестнице, быстрее, чем мы. Иногда случается так, что они могут появится из ниоткуда именно там, куда вы не смотрите. Это конечно редко, но случается. Они могут быть тупыми и умными одновременно. Могут свалиться со стройки но потом начать ломать кран, на котором ты стоишь.
Поведение животных. они могут случайным образом оказаться в доме на 3 этаже. Например увидеть медведя в высотке это уже получить заряд адреналина.
Змеи и псы, также как зомби, умеют ломать блоки, пусть это будет железобетон. У них адамантитовые зубы чтоли?)
Графика. Опишу все это одной картинкой.Вот таким мы видим сегодняшний 7 days to die.
Подведем итог.
Игра является не такой уж и хорошей, как показывается в трейлере и описании. Багов настолько много, что их тут не сосчитать. Это все влияет на реалистичность и т. д. Игра явно нуждается в доработке, но обсирать разрабов за это не надо, ведь это же альфа! Мой итог - 3.5 из 5.
Чтобы ознакомиться со всем содержимым, поиграйте, будет весело)