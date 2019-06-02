3 способа украсить ваш стим

Здравствуйте! Согласитесь, что всегда хотелось выделиться. Это касается и вашего стим профиля. Сейчас я попытаюсь исправить это недоразумение, и мы сделаем ваш профиль красивее в несколько раз. А именно, я вам покажу 3 способа.
Здравствуйте друзья! Все таки стало интересно как сделать профиль красивее? Начнем-ка с первого, лайтового способа.
СПОСОБ 1
Здравствуйте друзья! Сейчас я покажу вам сайт, который позволяет делать любые рисунки смайликами стим. Ну что ж, приступим
Для начала заходим на сайт: https://steam.tools/mosaticon/
На странице сайта, в окно вставляем свой айди стима и нажимаем кнопку "Fetch Emoticons"
После нажатия ждем (сайт грузит ваши смайлики).
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ У ВАС ПРИВАТНЫЙ ПРОФИЛЬ, ТО САЙТ НЕ СМОЖЕТ ЗАГРУЗИТЬ СМАЙЛИКИ!
После полной загрузки вашего профиля, откроется окно. Там мы и будем рисовать. Итак, справа есть два ползунка: Widgt, Height. Они отвечают за высоту и длину вашего рисунка.
После настройки вашего холста, слева выбираем то, чем вы будете рисовать (смайлик). Сверху есть разные инструменты, основные это:
-заливка (капля)
-карандаш
-заливка по площади (квадрат)
Рисунок сделан? Молодец, теперь нажимай на кнопку: Export.
У вас откроется новая вкладка в которой будет большой текст, копируем его. Далее идем в редактирование своего профиля в Steam, вставляем в витрину со своей информацией все, что вы скопировали ранее и сохраняем!
Теперь у нас есть красивый текст, картинка, или что-то другое, это не важно. Главное, что теперь это украшает наш профиль.
Второй способ будет связан с вашей аватаркой, после него она станет шикарной! p.s вам понадобится фотошоп :3
СПОСОБ TWO
Переходим на руководство стима: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1347396817
Ищем аватарку которая вам приглянулась (вместо аниме персонажей будет ваша аватарка). После нахождения красивого оформления для вашей аву нажимаем на: PSD Download
Распаковываем скаченный zip файл.
Заходим в папку и находим файл с форматом psd. Перекидываем его в фотошоп
Итак, мы в фотошопе. Тут нажимаем на инструмент "ТЕКСТ", и нажимаем на место где должен быть ваш ник. Меняем надпись на ваш ник. Идем далее. Перетаскиваем ваш аватар в фотошоп. В слоях перетаскиваем её ниже рамки. Сохраням и ставим в стим.
Мой результат работы!
ВСЕ! Теперь ваша аватарка будет выделяться среди тысяч других.
В 3 способе, мы будем украшать сам профиль, а именно делать анимацию в профиле.
Sposob 3
Переходим на руководство стим: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1465384182
Выбираем понравившийся набор картинок, нажимаем на Download Images, нас перекидывает на другую страницу.
Там скачиваем все картинки. Переходим в стим (в браузере). Загружаем наши картинки в иллюстрации. И ставим в профиль. ВСЕ!
Теперь наш профиль это бомба! И теперь каждый кто зайдет в ваш пройиль сразу удивится, и может даже спросит как вы это сделали.
Спасибо за внимание!
p.s будет активность, тогда сделаю 2 часть с украшениями профиля!