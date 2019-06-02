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EarnНовости3 способа украсить ваш стим
Автор: Gamehag в June 2, 2019
(24 ratings)
3 способа украсить ваш стим

3 способа украсить ваш стим

Здравствуйте! Согласитесь, что всегда хотелось выделиться. Это касается и вашего стим профиля. Сейчас я попытаюсь исправить это недоразумение, и мы сделаем ваш профиль красивее в несколько раз. А именно, я вам покажу 3 способа.

Здравствуйте друзья! Все таки стало интересно как сделать профиль красивее? Начнем-ка с первого, лайтового способа.

СПОСОБ 1

Здравствуйте друзья! Сейчас я покажу вам сайт, который позволяет делать любые рисунки смайликами стим. Ну что ж, приступим 

Для начала заходим на сайт: https://steam.tools/mosaticon/

На странице сайта, в окно вставляем свой айди стима и нажимаем кнопку "Fetch Emoticons"

b96DbEaimu7QEiSSL0P6aU2GzVG4DQ.png

После нажатия ждем (сайт грузит ваши смайлики).

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ У ВАС ПРИВАТНЫЙ ПРОФИЛЬ, ТО САЙТ НЕ СМОЖЕТ ЗАГРУЗИТЬ СМАЙЛИКИ! 

После полной загрузки вашего профиля, откроется окно. Там мы и будем рисовать. Итак, справа есть два ползунка: Widgt, HeightОни отвечают за высоту и длину вашего рисунка. 

После настройки вашего холста, слева выбираем то, чем вы будете рисовать (смайлик). Сверху есть разные инструменты, основные это:       
   -заливка (капля)
   -карандаш
   -заливка по площади (квадрат)

Рисунок сделан? Молодец, теперь нажимай на кнопку: Export


CeMh7ySW1BXGcaOH45TyeDbcmGNa0X.png

У вас откроется новая вкладка в которой будет большой текст, копируем его. Далее идем в редактирование своего профиля в Steam, вставляем в витрину со своей информацией все, что вы скопировали ранее и сохраняем!

Теперь у нас есть красивый текст, картинка, или что-то другое, это не важно. Главное, что теперь это украшает наш профиль. 


Второй способ будет связан с вашей аватаркой, после него она станет шикарной! p.s вам понадобится фотошоп :3

СПОСОБ TWO

Переходим на руководство стима: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1347396817

Ищем аватарку которая вам приглянулась (вместо аниме персонажей будет ваша аватарка). После нахождения красивого оформления для вашей аву нажимаем на: PSD Download 

3XNIuyyJII1vV4C1zvSagzMhS1XEtI.png

Распаковываем скаченный zip файл.

Заходим в папку и находим файл с форматом psd. Перекидываем его в фотошоп

Итак, мы в фотошопе. Тут нажимаем на инструмент "ТЕКСТ", и нажимаем на место где должен быть ваш ник. Меняем надпись на ваш ник. Идем далее. Перетаскиваем ваш аватар в фотошоп. В слоях перетаскиваем её ниже рамки. Сохраням и ставим в стим.
kaQWXH8iUpDM8PzNFCRtIZu5glHz08.pngМой результат работы!



ВСЕ! Теперь ваша аватарка будет выделяться среди тысяч других.

В 3 способе, мы будем украшать сам профиль, а именно делать анимацию в профиле.

Sposob 3

Переходим на руководство стим: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1465384182

Выбираем понравившийся набор картинок, нажимаем на Download Images, нас перекидывает на другую страницу.

rFBFB4WxRxbc8E2cklLm2MX0p5erXm.png

Там скачиваем все картинки. Переходим в стим (в браузере). Загружаем наши картинки в иллюстрации. И ставим в профиль. ВСЕ!

Теперь наш профиль это бомба! И теперь каждый кто зайдет в ваш пройиль сразу удивится, и может даже спросит как вы это сделали.


Спасибо за внимание! 

p.s будет активность, тогда сделаю 2 часть с украшениями профиля!

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