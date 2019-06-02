3 способа украсить ваш стим

Здравствуйте! Согласитесь, что всегда хотелось выделиться. Это касается и вашего стим профиля. Сейчас я попытаюсь исправить это недоразумение, и мы сделаем ваш профиль красивее в несколько раз. А именно, я вам покажу 3 способа.

Здравствуйте друзья! Все таки стало интересно как сделать профиль красивее? Начнем-ка с первого, лайтового способа.



СПОСОБ 1





Здравствуйте друзья! Сейчас я покажу вам сайт, который позволяет делать любые рисунки смайликами стим. Ну что ж, приступим



Для начала заходим на сайт: https://steam.tools/mosaticon/



На странице сайта, в окно вставляем свой айди стима и нажимаем кнопку "Fetch Emoticons"







После нажатия ждем (сайт грузит ваши смайлики).



ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ У ВАС ПРИВАТНЫЙ ПРОФИЛЬ, ТО САЙТ НЕ СМОЖЕТ ЗАГРУЗИТЬ СМАЙЛИКИ!



После полной загрузки вашего профиля, откроется окно. Там мы и будем рисовать. Итак, справа есть два ползунка: Widgt, Height. Они отвечают за высоту и длину вашего рисунка.



После настройки вашего холста, слева выбираем то, чем вы будете рисовать (смайлик). Сверху есть разные инструменты, основные это:

-заливка (капля)

-карандаш

-заливка по площади (квадрат)



Рисунок сделан? Молодец, теперь нажимай на кнопку: Export.









У вас откроется новая вкладка в которой будет большой текст, копируем его. Далее идем в редактирование своего профиля в Steam, вставляем в витрину со своей информацией все, что вы скопировали ранее и сохраняем!

Теперь у нас есть красивый текст, картинка, или что-то другое, это не важно. Главное, что теперь это украшает наш профиль.





Второй способ будет связан с вашей аватаркой, после него она станет шикарной! p.s вам понадобится фотошоп :3



СПОСОБ TWO



