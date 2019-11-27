11 сезон Fortnite

В этом обзоре я расскажу кратко про 11 сезон.(Версия с картинками)

Fortnite- игра занимающая 1 место в играх жанра battle royale. Буквально в прошлом году она обошла известную игру PUBG по количеству людей в онлайне. Fortnite является флагманом battle royale жанра. Режим королевской битвы- battle royale о котором я вам и расскажу в этом обзоре, был выпущен 26 сентября 2017 года студией "Epic Games".Самая главная особенность фортнайта заключается в том, что в нем есть строительство. В фортнайте недостаточно просто уметь хорошо стрелять, тебе нужно ещё и уметь хорошо строиться. Так как существует уже много обзоров на тему геймплея, я розкажу про 11 сезон дабы вы были в курсе того что происходит. Как вы наверное знаете недавно вышла новая часть фортнайта в которой основным нововведением стало добавление воды. Напомню что в предыдущих сезонах вода представляла собой просто текстуру. Теперь в фортнайте можно плавать и ловить рыбу, которая употребляется очень быстро и восстанавливает хп(единицы здоровья).Вот список рыб:

Карась- восстанавливает 50 хп Рыбешка- восстанавливает 25 хп Прыскучая рыбка- восстанавливает 50 хп но быстрее чем карась.

Также можно выловить лут(оружие). Ловить рыбу можно удочкой и гарпуном. Также чтоб выловить рыбу нужно попасть в лунку где они плескаються. Во 2 части фортнайта поменяли почти все: графику, текстуры, оружия. Неизменной осталась только сама концепция королевской битвы и конечно же строительство. 11 сезон стал революцией для фортнайта. Если вы прочитаете любой другой обзор сделанный до 11 сезона и зайдёте в фортнайт, он, вначале, может показаться вам другой игрой. В новом сезоне увеличили карту. Можно сказать что Epic Games полностью изменили карту. Для игроков со слабыми ПК улучшили оптимизацию, а для игроков на мощных ПК- графику. Поговорим немного про графику. Она стала прекрасной. Конечно, она не идеальна, во многих играх графика в разы лучше, но по сравнению со своей прошлой частью графика фортнайта заметно преобразилась, она стала более детальной, также в новой части хорошо поработали со светом и тенями. Изменения затронули даже иконки в инвентаре, они стали более реалистичными и детальными. Полный обзор боевого пропуска я делать не буду, расскажу только о скинах.

Альпинистка\Экстремалка- 1 уровень БП

Рыбак\Ловец шторма- 1 уровень БП

Пузырь\Всплеск-20 уровень БП

Восьмой\Пул-60 уровень БП

Камео\Эстрада-80 уровень БП

Синтез-100 уровень БП

Также в новом сезоне появились парные эмоции. Также затронем тему турниров. Теперь можно участвовать в них с открытой лиги арены. Когда смотришь геймплей 11 сезона кажется, что игра испортилась, текстуры уже не те, фортнайт уже не тот. Но когда в него заходишь, он тебя затягивает. Новички которые сомневаются начинать ли играть в фортнайт- начинайте, вы точно не пожалеете!