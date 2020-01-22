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EarnНовостиРекорды World of Tanks
Автор: Gamehag в January 22, 2020
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Рекорды World of Tanks

Рекорды World of Tanks

В этой статье представлены рекорды танков в World of Tanks. Статья не является плагиатом и написана мной.

Самая долгая перезарядка
6S7HTelUJhgEL1zLMHpY7GYPpxQrAC.png


Самую долгую перезарядку, как многие догадались, имеет кто-то из САУ. СУ-14-1 есть рекордсменом по этому параметру. Ее топовое орудие сводится 53,2 секунды!
Можно сходить за чайком, пока арта перезаряжается, не так ли?

Самый тяжелый
Dt8sZF1tXBgnrkpDr5GwaF8yrZYefl.jpg

Многие игроки уже догадались, что это место занимает Maus, тяжелый немецкий танк 10 уровня. Весит танк 190 тонн и при этом имеет достаточно неплохую скорость как для параметров тяжелых танков.
Опытные игроки уже знают на личном опыте, что таранить "мышонка" НИКОГДА не стоит. Тут уж самому надо ждать, что он затаранить, ведь Maus, благодаря таким параметарам, может затаранить любой танк без повреждений себе.

Самая маленькая прочность
93hCvAzVW4kOjENtLWoZsRZtkqCaqm.jpg

А, ну догадайтесь! Многие подумали что будет какой-то МС-1, некоторые, видимо, догадываются, что будет арта низкого уровня.
Самую маленькую прочность имеет советская арта 2 уровня СУ-18. Запас прочности -70 хп. Хотя, некоторые артоводы утверждают что не смотря на это, на ней можно "затащить".

Самая быстрая скорость
06XBqoghcEafFxbq4PuwR3MCRjb6oj.jpg

Нет, это оказалась не AMX ELC bis, хотя, по утверждению разработчиков, AMX в реальности могла разогнаться до 80 км/ч, но ее параметры понизили и-за того, что на такой скорости танк был бы бессмертен, т.к. у него было сложно поцелить.
Ладно, это всего лишь рассказы Wargaming, давайте перенесёмся в реальную игру.
Самый быстрый танк - немецкий ЛТ 3 уровня Pz.Kpfw. I Ausf. C. Может развивать скорость до 79 км/ч. Когда я играл на маленьких уровнях, то мне этот танк был очень назойлив и-за его скорости и пулемёта. Впрочем, можно его было сравнивать с мухой.
Назойлива, а легко прибить. Так и с танком. Броня его оставляет желать лучшего, но не смотря на это, можно "затащить", играя за этот танк.

Самая медленная максимальная скорость
OkGx3vWfpvbfVrOkIQ1q8Jj6Q8tgjq.png

Многие думали что это будет Т95, но это не так. Этот многострадальный танк подняли в параметрах, как оказалось. Я и сам удивился, когда узнал, что низкую скорость имеет... британская ПТ-САУ 5 уровня Archer. Она развивает скорость до 13 км/ч.
Мда, никогда не любил качать британские ПТ-САУ, если честно...

Самая медленная скорость
ZZkXgLCcxzgkM6CFUxGcGJemgGsCsE.png

Этот танк очень медлителен. На сайтах вы можете увидеть что танк имеет максимальную скорость 29 км/ч. Но как говорят те, кто качали этот танк - такое возможно только если он будет ехать с горки. И вправду, конечно, динамики я на этом танке не очень наблюдал.

Самая быстрая перезарядка
xJb3tS1TWUrQINgWRO44a4pUFikRzr.jpg

Самое быстрое сведение имеет акционный немецкий СТ 3 уровня Pz.Kpfw. S35 739 (f). Он сводится 1,13 секунд. Правда, этот параметр поддерживает "баланс" танка, т.к. танк не очень динамичен и подвижен.

Самый точный
gnQ8yWlp2C4iIPVZIKunwwQsHrPkXn.jpg

Этот рекорд занимает любимая всеми Grille 15, немецкая ПТ-САУ 10 уровня. Имеет точность орудия 0.3 на 100 метров. Правда, броня, опять же стоит ожидать лучшего, но танк все равно остается любимым среди игроков.
Мда уж, не зря в мемах ее орудие сравнивали с турником...
mAuPYTG6lqNU7AycCrS717JPLqsCAI.jpg
По некоторым данным самый точный танк - это, опять же, любимый всеми швед - strv 103b, который имеет разброс 0,25 на 100 метров. Но, впрочем, это не точно (каламбурно звучит), можете эти данные где-то поискать, я не очень разбираюсь...

Самый неточный
2jT4ZLlAYc5F1lJ4jtGP6DnSHwd8I8.png

Это место занимает британская САУ 10 уровня Сonqueror GC. Имеет разброс 1,08 м на 100 метров.
Хммм, ведь Grille 15 и Strv 103b  - самые точные танки и имеют длинное орудие, когда Conqueror GC самый неточный и имеет маленькое орудие. Получается иронично, не правда ли?

Самый лёгкий
3U0jZYEH0MZkhpzBUApF5N4URhJxrk.jpg

Некоторое время, я думал что это рекордсменом в этой категории станет AMX ELC bis и многие игроки меня поймут почему (потому что лучше никогда не таранить "ёлкой", ибо повредишь только саму "ёлку". Причём, я заметил что AMX ELC bis если будет таранить какой-то ЛТ 1-2 уровня, то больше повредится "ёлка", чем этот танк, если повредится вообще)
Как уже многие поняли, что рекордсменом в категории будет французский танк (не зря их броню нарекают картоном) и это так.
Самый лёгкий танк - ПТ-САУ 3 уровня Renault UE 57. Она весит всего 2 800 кг (не знаю зачем это, но чисто для сравнения слон весит 5 кг). Интересно, что ее шасси рассчитано на вес 7 800 кг...
Этот танк протаранит сможет вообще любой танк, а некоторые танки так вообще могут уничтожить... если их не остановит пушка.

На этом всё!
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