Обзор Townscaper - Игра, но не игра

Добрейший вечерочек, дорогие читатели-читалки, в этой статье я представлю вам такую прикольную градостроительную песочницу, как Townscaper. Почнем же!

Давненько я что-то обзоров не пилил, уже как с 2019-го. Ностальгично вдруг вспомнил, как был рад, когда наконец-то накопил на желаемое, и решился повторить. Чекните все мои статьи, пожалуйста. Я писал про очень годные игрульки, в которые играл сам, они вам точно зайдут. Эту статью писал около получаса, надеюсь, оцените по существу. Я старался вас удивить. Поехали.В этой игре вам не нужно будет играть в стратега-диктатора, как, допустим, в Tropico 5. Когда вы запустите игру, вас встретят просторы безмятежного океана. Никакого обучения не прилагается, а оно собственно и не требуется - в игре есть три функции: поставить, удалить домики и изменить их цвет. Также вы можете менять режим суток - ночью город особенно красив. Построив небольшую площадку фундамента для будущего поселения, вы, как настоящие градостроители, начинаете творить. Щелкнув на уже стоящий на плотине дом, он повышается на один этаж. Если убрать первый этаж, то домик, стоящий выше обретает "ножки". Игра алгоритмически сама воссоздает арки, лестницы, ступеньки и дворики по ходу вашего строительства. А, и ещё советую включить режим отображения сетки - ваши домики и плотины будут размещаться на небольших клетках разной формы, то есть ваша ровная дорожка может резко уйти в бок.Одно из самых больших преимуществ игры - это отсутствие ограничений. Это полностью ваша игра, вы можете строить домишки любой формы и башенки любой высоты. Вам открыта возможность исследовать и экспериментировать.Графика в этой игре имеет яркие и тёплые тона, которые радуют глаз. В целом особым ничем не выделяется, моим глазам лично нравятся. Я вообще не спец в графике, для меня даже третья гташка выглядит достойно.Что касается собственного мнения об таком чуде, и почему в названии "игра, но не игра" - отвечаю: это скорее такой своеобразный таймкиллер(а часто таймкиллеры сложно назвать играми), но он стоит вашего внимания. И да, этот минималистичный игровой процесс на первый взгляд может понравиться далеко не всем. Но будьте уверены: ЭТА ИГРА ВАС ЗАТЯНЕТ. НАДОЛГО. МОЖЕТ БЫТЬ. А МОЖЕТ И НЕТ. В ней вы не просто бездумно строите, а продумываете: "Так, вот здесь будет площадь, здесь - переулок". Вы медитативно сочиняете свою Венецию на воде и думаете о небытие, задумываясь о чём-то своем. По ощущениям чем-то напоминает поиск алмазов в майнкрафте. Только мне кажется, этой игре очень не хватает ходящих по милым дворикам и сидящим на лавочках людишек - как-то одиноко без этого. А, кстати, если интересно, игра набрала 11 тысяч крайне положительных оценок в стиме, хотя вышла только в этом августе. Похвально.И конечно некоторым(но не многим) людям эта игрулька очень быстро надоест, учитывая, что в игре нет никакой цели или прогресса, Лично мне игра понравилась и я периодически в неё поигрываю на работе. Надеюсь, оцените статью по существу. Удачной игры и наступающего нового года, господа!