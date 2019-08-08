Выборы Spec Ops: The Line

В течении игры вам предстоит сделать несколько выборов, многие из которых сделать нелегко. Также за каждый вариант дают достижение, так что если вы хотите получить все достижения за выборы в течении одного прохождения, то следует после каждого выбора перезагружать сохранение или главу полностью.

С 7 главы начинаются выборы.В определенном месте мы увидем Гулда, которого хотят грохнуть, но там также и гражданские. Адамс и Луго начнут спорить, кого спасти, но решать нам: спасти Гулда или гражданских.1) Скорее всего так поступали многие - начинаем пальбу, тем самым спасая Гулда, но при этом начинается настоящая бойня. Это достижение "Человек действия".2) Прохождение по стелсу, при котором мы спасем гражданских. Для этого необходимо подойти к Адамсу и затем убить солдат, держащих гражданских, но с глушителем. Здесь достижение "Поспешишь - людей насмешишь".Следующий наш выбор происходит уже в 9 главе.Здесь мы видим двух людей, подвешенных за руки. Это солдат и гражданский. Нас окружают и предлагают убить одного из подвешенных. Но на самом деле выбор у нас другой. Нам нужно либо убить одного из них, либо убить солдат, окруживших наш отряд.1) Убиваем солдата или гражданского, но по итогу всё равно нас не отпустят ( ну да, стоило ли верить). За это достижение "Нур зольдат".2) Стреляем по окружившим нас солдатам. Важно случайно не попасть в подвешенных, иначе достижение "Сам себе голова" не будет засчитано.Далее наш выбор в 11 главе.После кражи воды, проходим в место где лежит Риггс. Он просит убить его и у нас как раз будет одна пуля, но можно не убивать его и тогда он сгорит.1) Подбираем револьвер и стреляем в голову (не себе конечно, а Риггса). Получаете достижение "Стрельба по своим".2) Просто проходим мимо него и видим как тот сгорает заживо. Забираем достижение "Каждый патрон на счету". Говорят что этот патрон нужен для достижения чтобы убить антилопу, которая покажется впереди, но на самом деле можно не заморачиваться и получить достижение ещё в самой первой главе. Там таких антилоп будет несколько по правой стороне, да и у вас будет автомат.Ещё есть выбор в 13 главе.После того как очнулись, нужно найти Адамса и Луго. К сожалению, Луго убивают. Нас окружают гражданские и появляется выбор: расстрелять всех к чертям, или просто разогнать.1) Стреляем по гражданским и получаем достижение "За гранью, дальше некуда".2) Стреляем в землю, в воздух, или же бьём рукопашкой( у меня это кнопка Shift) одного из гражданских. Они разбегаются и оставляют с вами достижение "У края пропасти, вовремя остановиться".Очередной выбор появляется в 15 главе.Ваш отряд погиб. 33-й сдаётся, вы поднимаетесь к Конраду. Происходит лютая наркомания, много болтовни и далее выбор: стрелять в Конрада или позволить ему убить себя.1) Позволяем себя убить. Просто ничего не делаем и ждём когда Конрад выстрелит. На этом игра кончается. Титры и вам дают достижение "Прощай, оружие".2) Стреляем в Конрада. Тогда на этом игра не заканчивается и у нас есть возможность сыграть в Эпилог. Достижение "Не время для героев".Выбор в эпилоге.ГГ сидит с оружием в руках. К нему приезжают солдаты чтобы забрать и просят опустить оружие. У нас есть возможность сдаться или начать стрелять.1) Жмём на пробел и сдаёмся солдатам. Нас увозят и отдают достижение "Дорога домой".2) Начинаем стрелять в солдат. Но чтобы получить достижение нужно убить всех и самому не погибнуть. После убийства всех, Уокер остаётся в Дубае вместе с достижением "Путь к славе".Ещё один едва заметный выбор в 5 главе. Когда после кат-сцены один из солдат пытается спуститься по тросу вниз после убийства другого. Если убить его, то внизу нас не будет ждать засада.***А на этом всё. Не забывайте хорошо кушать, а самое главное дышать (хи-хи). Возможно увидимся снова, всем удачи! Вы потрясающие!- Знаете, капитан...Мы искали вас по всему городу. Мы...мы все видели. Позвольте спросить, как вы смогли? Пройти через все это?- Я и не смог...