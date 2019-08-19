Топ Roblox Режимов

Привет, читатель! Сегодня я хотел бы рассказать тебе несколько интересных режимов в Roblox.

DarkBlox

Привет, сегодня мы поговорим о интересных режимах в Roblox, в которые я постоянно играю и рекомендую другим пользователям. Если вы знаете еще интересные режимы, то напишите в комментариях. Ну, начнем!Слышали о такой игре как Dark Souls? Так вот эта игра пародия, причем очень хорошо сделанная. Начнете вы тюрьме от куда вам придется выбраться, попутно собирая снаряжения и убивая Скелетов. Когда вы выберитесь вас ждет мир обычного РПГ с выполнениями квестов, прокачкой скиллов и т.д. В игре также можно создавать Party с друзьями и идти вместе зачищать локации от монстров.2.Alone был создан в 2016 году и по сей день в стадии разработки. В игре вы начинаете свой путь, грубо говоря, голым. У вас нет ни хорошего снаряжения, ни денег, но ведь нужно как то заработать денег на оружие, правда? Верно! Иначе как выжить в мире зомби-апокалипсиса. Игра имеет сегодня маленький онлайн, но его достаточно для комфортной игры, т.к. сервера забиваются на 16 игроков и этого достаточно на карту игры. В игре также можно создавать Party и играть с друзьями.К сожалению Alone не бесплатный, придется потратить немного робуксов - 25R3.Q-Clash полная пародия игры Overwatch, только со своими плюшками. В игре каждый герой имеет свои уникальные способности, например становиться невидимкой или бросать во врагов бомбу. В игре можно получать скины на персонажей разного качества, от Common до Legendary. Для новичков рекомендую брать героя в центре, он может ставить турели и пружины чтоб увеличить мобильность команды.4.Кто-нибудь смотрел "Моя геройская академия"? Да? Ну так вот этот режим про эту вселенную. В начале игры мы создаем своего персонажа, выбивая из колеса фортуны причуду. Также нужно выбрать кем мы будем играть, героем или злодеем. В игре чтобы поднять уровень нужно убивать врагов и выполнять квесты. Каждые 5-10 минут начинается ивент, у героев и злодеев они разные. Герои, например, должны отловить преступников, а злодеи убить героя(Кстати, герои из аниме).К сожалению режим тоже стоит 25R, но он стоит того.5.Гетто, каждый хочет друг друга прирезать как только увидят, что у тебя в кармане 1$. В режиме нужно зарабатывать деньги, создавать банды и, как не странно, убивать других. Режим хоть и выглядит простым, но является очень интересным и затягивает. В режим лучше играть с друзьями или найти себе на сервере, ведь когда 3 идут на 1 не очень приятно, согласитесь. В игре также есть прокачка. Если вы пропишите команду /e stats вы увидите хар-ти силы удара и ваши мышцы. При максимальном стате силы удара вы сможете сменить бой кулаками на бокс.Спасибо что прочитали статью до конца, пожалуйста, прокомментируйте и скажите, стоит ли мне продолжать?