Обзор Playdead's INSIDE

Мальчик прячется от прожектора на складе в скриншоте.Playdead возвращается с еще одним тихим запретным опытом. Фотография: PlaydeadЕсли вы не поняли, что Inside была создана теми же людьми из Limbo, Playdead не даст вам надолго забыть об этом. Вступление сразу знакомо: тихое предчувствие леса и молодой мальчик в бегах. Ясно, что те, кто ценит уникальный опыт, который предлагает Limbo, могут ожидать большего от того же самого.Тем не менее, как и следовало ожидать от разработчика, у которого было больше времени (и вероятно, гораздо больше денег) для улучшения своего искусства, есть очевидные различия. С одной стороны, есть больше цвета - то есть, там, где раньше не было ни одного. Окружающая среда по-прежнему довольно мрачная, от залитой дождем сельской местности до разрушающихся корпоративных интерьеров, но не совсем монохроматическая. Среди серого присутствуют красные брызги на перемычке мальчика и на поручнях, которые в противном случае можно было бы пропустить, желтые на щебетании птенцов на ферме, населенной трупами свиней, и на кабелях, которые ведут к секретам, и цвет плоти.Редкий всплеск цвета во мрачной среде.Таким образом, мир все еще мрачен, эстетичен и тематичен, но вскоре вы обнаружите, что он менее фантастичен. Там нет гигантского паука, готового пронзить мальчика через грудь с одной из многих длинных конечностей. Вместо этого его первая угроза - люди в масках, которые водят грузовики и несут факелы, которые могут стрелять в него из дротика или отправлять своих собак убивать его.Как и в Limbo, вам не сказали, как справляться с этими опасностями, но небольшой эксперимент покажет ограниченные взаимодействия, обычно в ответ на препятствия. Вступление, в котором мальчик скользит по каменной поверхности слева, учит вас бегать направо. Упавшее дерево побуждает вас найти кнопку для прыжка. Подвижный объект рядом с непреодолимым барьером предполагает, что вы можете толкать, тянуть и подниматься. Падение в водоем, чтобы вырваться из стаи собак - вот как вы научитесь плавать.Cкриншот INSIDE на котором изображены люди на заднем планеНа этот раз угроза - люди, а не гигантские пауки.Тонкие сигналы научат вас, как реагировать на угрозы. В ранней последовательности звук и последующее зрелище приближающейся машины вызывает ускорение в шаге и дыхании мальчика, появляется луч факела, за которым следует свес, достаточный для того, чтобы спрятаться под ним, и мальчик свернулся калачиком. его дыхание стихает. Тщательная анимация и звуковой дизайн заставляют все чувствовать себя более натуралистично, несмотря на то, что никто не имеет каких-либо заметных черт лица, и мальчик может путешествовать только влево или вправо.Одним из резких противоречий с этим натурализмом является высокая вероятность повторной смерти и немедленного воскрешения, что, возможно, является дискуссией о видеоиграх в целом, а не только об этой, но это особенно раздражает в психологическом ужасе, который можно испытать в один присест Иногда, как в Limbo, вы узнаете, как остаться в живых, сначала умирая ужасной смертью, но когда сцена перезагружается, она прерывает поток., по крайней мере, более прощающий, чем его предшественник, который рад обмануть игрока, изменив правила. Загадки, как правило, менее запутанные, что отражает тенденцию после поездки от вызова к вызову. Как и Limbo, Inside - это игра в две кнопки - кроме движения влево или вправо, все, что может сделать мальчик, это прыгнуть (A на контроллере Xbox One) и схватить (X или B) - но вместо того, чтобы повторять подобные действия требуется, чтобы вы использовали эти ограниченные инструменты различными способами. Этот захват используется в различных точках, чтобы тащить свинью по полу, поднимать люк, отодвигать лестницу от уступа, отрывать доски от стены и возвращать генератор к жизни.Есть еще несколько головоломок, которые зависят от времени, которые, скорее всего, расстроят, но здесь они чувствуют себя менее беспокойно, а прощающие контрольные точки означают, что вы получаете заряд напряжения от любой ужасающей смерти, которую спровоцирует ваша небрежность, не возвращаясь слишком назад далеко. Большинство задач просты, но удивительны, их можно увидеть по быстрому осознанию того, что даже когда вы сталкиваетесь с новыми видами объектов, все, что вы когда-либо сможете сделать, это прыгнуть и схватиться, немного экспериментируя.Благодаря продуманному дизайну каждой новой головоломки и деталям окружения каждый сценарий кажется отличным от предыдущего, как будто мальчик действительно пробирается через этот мрачный мир, а не выполняет абстрактные задачи перед красивым фоном. Не отвлекаясь на множество основанных на навыках испытаний, игрок может сосредоточиться на ощущении, которое каждый шаг пути мальчика призван порождать.Конечно, более интересные взаимодействия лучше всего оставить игроку для себя. Внутри постоянно удивляет, вводя новые элементы, не перегружая, сохраняя превосходный темп в течение примерно четырех часов. С таким большим количеством мелких деталей - анимация и звуковое оформление, моменты, когда камера отодвигается за окном, и звук движений мальчика приглушается, секреты, ждущие на концах этих желтых кабелей - стоит воспроизвести внутри сцены за сценой. Но пока, уделите несколько часов своему расписанию, больше ничего не читайте об этом и играйте все это за один раз.