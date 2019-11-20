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EarnНовостиОбзор Pistol Whip
Автор: Gamehag в November 20, 2019
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Обзор Pistol Whip

Обзор Pistol Whip

Рельсовые пушки.

Мои любимые игры виртуальной реальности на сегодняшний день - это те, которые находят золотую середину между тем, чтобы дать вам полный контроль над движением и держать вас на месте. Pistol Whip заслуживает сравнения с основными моментами виртуальной реальности, такими как Beat Sabre и Astro Bot: Rescue Mission, благодаря схожему подходу к управлению камерой, который перемещает все вокруг вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, на что он превосходит: стрельба и интенсивный, за рулем саундтрек.

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Pistol Whip использует знакомый, но в значительной степени забытый жанр аркадного шутера на рельсах, наиболее известного как Time Crisis и House of Dead, помещает вас в странную, пульсирующую среду и сочетает в себе множество стимулов для стрельбы из пуль в ритме. Ты не найдешь сюжетной истории о том, почему ты постоянно плывешь по ряду абстрактных, заранее определенных путей, где плохие парни хотят тебя застрелить, и это просто прекрасно. Взгляд на мир и громкий саундтрек достаточны для того, чтобы я был занят и стрелял по врагам, а превращение их низкодетализированных форм в кучу пикселей приносит пользу каждый раз.

Это ритм-игра, но единственным стимулом для поддержания ритма является ваш счет. Мне нравилось играть в нее, как в высокоскоростном шутере, игнорируя ритм и немедленно убивая всех врагов, когда они появлялись спереди, над или подо мной, так же, как мне нравились мои пробежки, когда я проверял, чтобы мои пули синхронизировались с музыкой.

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Даже если вы не стреляете активно, в вас стреляют, но Pistol Whip делает хорошую работу, не ослепляя вас шальными пулями. Поступающие снаряды довольно медлительны, поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы убрать свою голову с пути (и подбросить ее в ближайшую книжную полку, но я могу винить в этом только себя). Они не только хорошо выделены, но и отображают на экране подсказки, когда они выходят из поля вашего зрения. Однако весь хороший дизайн в мире не меняет того факта, что для уклонения от пуль и препятствий требуется много движений головы, что не является моей любимой вещью в виртуальной реальности. Время от времени высовывать голову, чтобы увернуться от пули, может быть захватывающе, но мне бы хотелось делать это меньше, что особенно невозможно при более сложных трудностях. В отличие от этого, в Superhot VR довольно много вещей, летящих вам в лицо, но у вас есть возможность блокировать пули своим оружием, а не уклоняться.

Общий художественный стиль лучше всего можно охарактеризовать как красочную сонную лихорадку с человеческими тенями Вы сталкиваетесь только с тремя типами врагов, но я был впечатлен простым дизайном их бронежилетов, который показывает, сколько выстрелов требуется, чтобы убить каждого типа. Я быстро научился различать парней, которые делают один, два или четыре выстрела, и чувствовал себя потрясающе в те моменты, когда я отлично отсчитывал свои пули среди большой группы врагов. Я приписываю это хорошо выполненному художественному направлению.

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Разработчик Cloudhead Games обещает больше в будущем, но сейчас доступно только 10 уровней. Это небольшое число, которое усугубляется тем фактом, что все они выглядят немного похожими, но каждый из них обладает высокой воспроизводимостью и отличным звуковым сопровождением. Мне было очень весело играть стандартным способом на разных сложностях, но модификаторы помогают все перепутать. Например, функция автоматического прицеливания (которая включена по умолчанию) очень полезна и позволяет мне почувствовать себя невероятным, непогрешимым стрелком (оказывается, это отличное чувство), но вы можете отключить ее, чтобы заставить себя чтобы быть более точным с вашими снимками. Мне нравится иметь возможность подходить к уровням по-разному, особенно когда для прохождения каждого уровня требуется не более нескольких минут. Возможность настроить цвет вашего оружия, узоры, звук также является хорошим бонусом, но мне бы хотелось видеть больше нестандартных вариантов дополнительной персонализации, таких как странные формы пистолета, или возможность сделать звук моего пистолета совершенно другим. и совсем не как пистолет.

Я все еще чувствую боль, когда пишу этот обзор от всех сидящих на корточках, чтобы увернуться от пуль на более сложных трудностях. Нормальные и простые настройки, как правило, наиболее приятный способ игры, но одна из сильных сторон Пистолет кнутом в (как и большинство игр ритма) является наградой освоения уровня после многих попыток на жесткий. Это, безусловно, имеет место здесь, и я оценил те моменты, когда я боролся, четкий экранный индикатор позволил мне точно знать, какой уровень я покинул. Это помогло мне продвинуться вперед, когда движение было трудным, и точно определить, как долго я должен был идти, чтобы сделать это триумфальным концом.



Вердикт

Пистолетный кнут заслуживает того, чтобы его обсудили вместе с Beat Sabre, который, я думаю, по-прежнему остается лучшим и самым веселым послом виртуальной реальности. Обе игры - это ритм-игры, которые погружают вас в музыку, когда вы пробиваетесь через ряд движущихся препятствий. Несмотря на то, что я почувствовал схожие ощущения в первый раз, когда я играл в обоих, стрельбе из пистолета Whip удается почувствовать себя механически уникальным, и я взволнован, чтобы набрать высокий балл и справиться с более сложными трудностями - даже если это означает, что у меня болит шея.
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