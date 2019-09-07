Машины HZD (обзор). Часть 2

hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem63
fnogaj
fnogaj
Gem3
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem847
Atia
Atia
Gem30
kamalcanteenm
kamalcanteenm
Gem8
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
tijnestein
tijnestein
Gem217
Atia
Atia
Gem7
Atia
Atia
Gem223
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,270
Justin Böning
Justin Böning
Gem10
Justin Böning
Justin Böning
Gem35
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem343
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem50
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem30
bpedder79
bpedder79
Gem57
Дождь

Gem682

adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
Войдите, чтобы начать общение в чате

47

0/160

EarnНовостиМашины HZD (обзор). Часть 2
Автор: Gamehag в September 7, 2019
(33 ratings)
Машины HZD (обзор). Часть 2

Машины HZD (обзор). Часть 2

Здравствуйте, адепты портала Gamehag.

Ниже представлена вторая часть моего обзора, посвященного машинам в игре Horizon: Zero Dawn и их подробным характеристикам: типе, размере, классу, уровню угрозы, бронированию, вооружению, устойчивости к стихиями и возможности перехвата управления.

В первой части я умудрился "запихнуть" 10 из 28 машин, в этой части будет 9.

Порядок нумерации сохранен и (здесь) будет начинаться с 11, чтобы не путать пользователей.

Дисклеймер: 

Из-за ограничения по объёму в 11000 знаков обзор был разбит на три части (по 9-10 типов машин в каждой).

Машины в игре Horizon: Zero Dawn – это автономные саморегулирующиеся механические создания, внешним видом зачастую похожие на известные нам виды животных или птиц. 

nq0sR5IDPEM0RwkjtTpWqpw7tBpKy4.jpg

11) Пилозуб (Sawtooth) – первая машина боевого класса, которую встречает Элой по сюжету. Внешне напоминает огромного саблезубого тигра. Уровень угрозы – 15. Дистанционных средств поражения нет, но её рукопашные атаки – одни из самых сильных в игре. По стилю атаки напоминает Падальщика, однако вместо одиночных ударов лапой, Пилозуб проводит целые серии. Размер – средний. Хорошо бронирован, здоровье составляет 1100 хп. Уязвим ко всем стихиям, но в особенности к огню. Перехват возможен после взлома котла Сигма.

12) Скараб (Shellwalker) – крабообразная машина, таскающая на спине гексагональный короб с грузом. Это машина среднего размера класса “Транспорт”. Вооружен мощной клешней для атак вблизи и эмиттером энергощита для своей защиты, а также способен выпускать электрические разряды на большое расстояние. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Здоровье – 800 хп, но из-за эмиттера щита кажется выше. Крайне устойчив к электричеству. Перехват возможен после взлома котла RHO.

13) Огненный бурдюк (Fire Bellowback) – массивная бипедальная машина ярко-зелёного цвета, внешне очень похожая на гадрозавра. Относится к классу “Транспорт”. Использует разнообразные огненные атаки (“плевки” сгустками напалма на дальнее расстояние, струя пламени из носового сопла на средней дистанции или стена огня вокруг себя) или таранит массивной тушей. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Имеет впечатляющее количество здоровья – 1600 хп. Высокая устойчивость к огню, но очень уязвим для холода.  Перехват возможен после взлома котла XI. 

wsfDfQsBfVvrXATkRuLxhEmh8bYdZM.jpg

14) Морозильный бурдюк (Freeze Bellowback) – внешне является братом-близнецом Огненного бурдюка, однако имеет голубовато-белую окраску. Также относится к классу “Транспорт”. Использует замораживающие атаки (“плевки” сгустками хладагента на дальнюю дистанцию, струя жидкого азота из носового сопла) или таранит с разбега. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Показатель здоровья тот же – 1600 хп, но при этом он сильнее огненного собрата, так как все замороженные машины получают двойной урон. Высокая устойчивость к холоду, но очень уязвим для огня.  Перехват возможен после взлома котла XI.

15) Ловчий (Stalker) – небольшая, но быстрая и хитрая машина, внешне напоминающее нечто среднее между куницей и пумой. Предпочитает действовать из засады, для которой она идеально приспособлена. Единственная из машин имеет стелс-генератор (умеет становится невидимой). Эта машина, как и Пилозуб, относится к боевому классу, но имеет два вида дистанционного вооружения – небольшая дарт-пушка на спине, стреляющая разрывными дротиками и парные миномёты для разбрасывания мин, срабатывающих при приближении Элой. Вблизи умеет вертеться вокруг себя, нанося мощный удар длинным хвостом, как стальной плеткой. Уровень угрозы – 18. Размер – маленький. Слабо бронирован, здоровье составляет 800 хп. Уязвим ко всем стихиям, но особенно слаб против электричества. Перехват возможен после взлома котла XI.

16) Коршун (Glinthawk) – одна из двух летающих машин в игре. Внешне больше напоминает металлического грифа, чем коршуна (один из косяков наших локализаторов-надмозгов). Выполняет ту же функцию, что и Падальщик, т.е. она является “Продуцентом” (коршуны занимается распиливанием корпусов погибших машин на составные части и доставкой их к месту переплавки, но уже по воздуху). Очень опасен в стаях. Легко замечает Элой в кустах, атакует клювом, пикируя с высоты, либо (чаще) спамя морозные сгустки, аналогичные тем, что использует Морозильный бурдюк. Уровень угрозы – 18. Размер – маленький. Слабо бронирован, здоровье - 450 хп. Уязвим ко всем стихиям, особенно к огню. Перехват возможен после взлома котла XI.

Oe93bHrJE571N8wJX6O5oZQR6euKfB.jpg

17) Захватчик (Corruptor) – машина, уникальная своей способностью с легкостью перехватывать управление любой другой машиной и подчинять их своей воле. Внешне имеет очень хищный черный облик и более всего напоминает собой что-то среднее между Чужим и механическим скорпионом. Очень быстрый и опасный противник из класса “Древние боевые машины Фаро”. Официальное название – FAS-ACA  Помимо уникальной способности перехвата, вооружен шипомётом и гранатомётом, вблизи использует хвост и прыжки. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Сильно бронирован, хотя здоровье сравнительно невысоко - 900 хп. Мало уязвим ко всем стихиям, кроме огня. Перехват невозможен.

18) Лиходей (Ravager) - машина, весьма похожая на гигантского волка, и имеющая много сходных черт с Пилозубом. Она также боевого класса, не так сильна в рукопашной, как Пилозуб, но имеет выше здоровье (1300 хп), а главное, на спине установлена скорострельная импульсная пушка (которую можно отстрелить и потом использовать самой Элой). Кроме этого может вызвать шоковую волну перед собой или вокруг себя. Уровень угрозы – 20. Размер – средний. Имеет очень высокое сопротивление к электричеству, но уязвим к огню. Перехват возможен после взлома котла RHO.

19) Щелкозуб (Snapmaw) – получился полной механической копией громадного крокодила, со всеми его повадками и привычками. Также водится у воды, где обычно занимается её очисткой, поскольку относится к классу “Продуцент”, несмотря на свой грозный вид. Кроме потрясающе быстрых атак с открытой пастью или ударов хвостом с разворота, имеет дистанционную атаку, аналогичную той, что есть у Коршуна или Морозильного бурдюка – “плевки” хладагентом, замораживающую и замедляющую противников. Уровень угрозы – 20. Размер – средний. Здоровье внушительное и равно 1450 хп. Уязвим ко всем стихиям, особенно к огню. Перехват возможен после взлома котла RHO

В следующей части, которая будет заключительной, я наконец-то закончу обзор оставшимися девятью машинами.

Спасибо за внимание!
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Машины HZD (обзор). Часть 2