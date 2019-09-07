Машины HZD (обзор). Часть 2

Здравствуйте, адепты портала Gamehag.



Ниже представлена вторая часть моего обзора, посвященного машинам в игре Horizon: Zero Dawn и их подробным характеристикам: типе, размере, классу, уровню угрозы, бронированию, вооружению, устойчивости к стихиями и возможности перехвата управления.



В первой части я умудрился "запихнуть" 10 из 28 машин, в этой части будет 9.



Порядок нумерации сохранен и (здесь) будет начинаться с 11, чтобы не путать пользователей.



Дисклеймер:

Из-за ограничения по объёму в 11000 знаков обзор был разбит на три части (по 9-10 типов машин в каждой).

Машины в игре Horizon: Zero Dawn – это автономные саморегулирующиеся механические создания, внешним видом зачастую похожие на известные нам виды животных или птиц.

11) Пилозуб (Sawtooth) – первая машина боевого класса, которую встречает Элой по сюжету. Внешне напоминает огромного саблезубого тигра. Уровень угрозы – 15. Дистанционных средств поражения нет, но её рукопашные атаки – одни из самых сильных в игре. По стилю атаки напоминает Падальщика, однако вместо одиночных ударов лапой, Пилозуб проводит целые серии. Размер – средний. Хорошо бронирован, здоровье составляет 1100 хп. Уязвим ко всем стихиям, но в особенности к огню. Перехват возможен после взлома котла Сигма.



12) Скараб (Shellwalker) – крабообразная машина, таскающая на спине гексагональный короб с грузом. Это машина среднего размера класса “Транспорт”. Вооружен мощной клешней для атак вблизи и эмиттером энергощита для своей защиты, а также способен выпускать электрические разряды на большое расстояние. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Здоровье – 800 хп, но из-за эмиттера щита кажется выше. Крайне устойчив к электричеству. Перехват возможен после взлома котла RHO.



13) Огненный бурдюк (Fire Bellowback) – массивная бипедальная машина ярко-зелёного цвета, внешне очень похожая на гадрозавра. Относится к классу “Транспорт”. Использует разнообразные огненные атаки (“плевки” сгустками напалма на дальнее расстояние, струя пламени из носового сопла на средней дистанции или стена огня вокруг себя) или таранит массивной тушей. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Имеет впечатляющее количество здоровья – 1600 хп. Высокая устойчивость к огню, но очень уязвим для холода. Перехват возможен после взлома котла XI.

14) Морозильный бурдюк (Freeze Bellowback) – внешне является братом-близнецом Огненного бурдюка, однако имеет голубовато-белую окраску. Также относится к классу “Транспорт”. Использует замораживающие атаки (“плевки” сгустками хладагента на дальнюю дистанцию, струя жидкого азота из носового сопла) или таранит с разбега. Уровень угрозы – 18. Размер – средний. Показатель здоровья тот же – 1600 хп, но при этом он сильнее огненного собрата, так как все замороженные машины получают двойной урон. Высокая устойчивость к холоду, но очень уязвим для огня. Перехват возможен после взлома котла XI.



15) Ловчий (Stalker) – небольшая, но быстрая и хитрая машина, внешне напоминающее нечто среднее между куницей и пумой. Предпочитает действовать из засады, для которой она идеально приспособлена. Единственная из машин имеет стелс-генератор (умеет становится невидимой). Эта машина, как и Пилозуб, относится к боевому классу, но имеет два вида дистанционного вооружения – небольшая дарт-пушка на спине, стреляющая разрывными дротиками и парные миномёты для разбрасывания мин, срабатывающих при приближении Элой. Вблизи умеет вертеться вокруг себя, нанося мощный удар длинным хвостом, как стальной плеткой. Уровень угрозы – 18. Размер – маленький. Слабо бронирован, здоровье составляет 800 хп. Уязвим ко всем стихиям, но особенно слаб против электричества. Перехват возможен после взлома котла XI.



16) Коршун (Glinthawk) – одна из двух летающих машин в игре. Внешне больше напоминает металлического грифа, чем коршуна (один из косяков наших локализаторов-надмозгов). Выполняет ту же функцию, что и Падальщик, т.е. она является “Продуцентом” (коршуны занимается распиливанием корпусов погибших машин на составные части и доставкой их к месту переплавки, но уже по воздуху). Очень опасен в стаях. Легко замечает Элой в кустах, атакует клювом, пикируя с высоты, либо (чаще) спамя морозные сгустки, аналогичные тем, что использует Морозильный бурдюк. Уровень угрозы – 18. Размер – маленький. Слабо бронирован, здоровье - 450 хп. Уязвим ко всем стихиям, особенно к огню. Перехват возможен после взлома котла XI.

17)) – машина, уникальная своей способностью с легкостью перехватывать управление любой другой машиной и подчинять их своей воле. Внешне имеет очень хищный черный облик и более всего напоминает собой что-то среднее между Чужим и механическим скорпионом. Очень быстрый и опасный противник из класса “Древние боевые машины Фаро”. Официальное название – FAS-ACA Помимо уникальной способности перехвата, вооружен шипомётом и гранатомётом, вблизи использует хвост и прыжки. Уровень угрозы –. Размер – средний. Сильно бронирован, хотя здоровье сравнительно невысоко -хп. Мало уязвим ко всем стихиям, кроме огня. Перехват18)) - машина, весьма похожая на гигантского волка, и имеющая много сходных черт с Пилозубом. Она также боевого класса, не так сильна в рукопашной, как Пилозуб, но имеет выше здоровье (хп), а главное, на спине установлена скорострельная импульсная пушка (которую можно отстрелить и потом использовать самой Элой). Кроме этого может вызвать шоковую волну перед собой или вокруг себя. Уровень угрозы –. Размер – средний. Имеет очень высокое сопротивление к электричеству, но уязвим к огню. Перехват возможен после взлома котла19)) – получился полной механической копией громадного крокодила, со всеми его повадками и привычками. Также водится у воды, где обычно занимается её очисткой, поскольку относится к классу “Продуцент”, несмотря на свой грозный вид. Кроме потрясающе быстрых атак с открытой пастью или ударов хвостом с разворота, имеет дистанционную атаку, аналогичную той, что есть у Коршуна или Морозильного бурдюка – “плевки” хладагентом, замораживающую и замедляющую противников. Уровень угрозы –. Размер – средний. Здоровье внушительное и равнохп. Уязвим ко всем стихиям, особенно к огню. Перехват возможен после взлома котлаВ следующей части, которая будет заключительной, я наконец-то закончу обзор оставшимися девятью машинами.Спасибо за внимание!