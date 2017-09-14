Звание CS:GO. Советы от Global

Болеесообщества Counter-Strike: Global Offensive играют на званиях до Master Guardian Elite и только мечтают пробиться в "элиту" комьюнити. Бесконечные попытки, зачастую, заканчиваются провалом, сломанной клавиатурой и психикой. В чём же проблема достичь пресловутого звания Global? Почему так много людей оступается на половине пути? Как пробраться в "элиту" сообщества? Эта статья поможет вам получить ответ на все эти вопросы.Прежде всего, стоит отметить, что уже очень много написано и сказано на эту тему и, к моему удивлению, большинство информации поступает из уст людей, которые за свою жизнь никогда звания Global не достигали. В данном же случае, вы можете искренне доверится автору статьи. Автором является человек, длительное время играющий на semi-pro "сцене" и не первый год принимающий участие в различных турнирах в рамкахв рамках SLTV,и многих других.

Сперва нужно разобраться в системе званий Counter-Strike: Global Offensive. Система рангов в CS:GO работает на модифицированной системе ранжирования Glicko-2, разработанной компанией Valve. По сути, это алгоритм оценивания общих умений игрока, основанный на оценке полезности игрока в каждом раунде. Факторы, такие как: победа в раунде, убийства, помощь в убийстве, MVP, нанесенный урон и закладка/разминирование бомбы, влияют на скрытое числовое значение, которое определяет ваше место в ранге. Важно помнить, что прежде всего эта система оценивает победу в раунде, а потом уже высчитывает коэффициент полезных действий игрока. Количество совершенных вами убийств не имеет значения, если ваша команда постоянно проигрывает.



И тут сразу первый совет. Так как, CS:GO прежде всего командная игра, лучший способ поднятия ранга за короткий промежуток времени - это играть в компании игроков с высокими рангами. Игроки, которые играют с другими серьезными игроками, с большей вероятностью выиграют больше раундов или даже матч, чем пять игроков, играющих в одиночку.



Теперь, давайте же попробуем дать обещанные ответы на, уже выделенные вопросы, "В чём же проблема достичь пресловутого звания Global? Почему так много людей оступается на половине пути? Как пробраться в "элиту" сообщества?". Уверен, многие из вас знакомы с понятием алгоритм. Алгоритм - это набор инструкций, описывающих правильный порядок действий для достижения необходимого результата. Так вот, для достижения звания Global Elite, нам необходим алгоритм. Потому, предлагаю выделить пять основных шагов на пути к Global Elite.

Индивидуальная настройка config Тренировка реакции и aim Польза гранат Знание механики игры Предигровая разминка

Индивидуальная настройка config

Тренировка реакции и aim

Польза гранат

Знание механики игры

Предигровая разминка

Важно понимать и помнить, что каждый из указанных пунктов по-своему важен, но, тем не менее, не может быть исключен из данного алгоритма или пропущен. Так что для достижения результата, нужно понимать важность целосности списка и соблюдать поочередность действий. Если вы, прочитав алгоритм, с уверенностью себе ответили "Мой конфиг и так настроен" или "Я умею стрелять", то я настоятельно рекомендую пересмотреть свою позицию. Что же, начнем.Первой и самой большой проблемой большинства игроков является слабый подход к настройке игры. Более того, большинство действуют по принципу "Скачал - играю". А это в корне неправильный подход. Важно понимать, что от настроек игры зависит буквально всё и от неправильной настройки страдает результат. Большинство современных игроков гоняется за конфигами профессиональных игроков. Эти люди твердо убеждены в том, что конфиг профессионала поможет им побеждать. Увы, но если бы всё было так просто, сейчас бы в каждом доме сидел двенадцатилетний профессионал.Настраивая свой config, вы должны понимать что именно подходит вам. Самой важной характеристикой, оказывающей наибольшее влияние на вашу игру, являетсяили. Это максимально индивидуальный показатель! Он не может быть слишком большой или слишком маленький. Мышь в руке должна ходить свободно. Есть устойчивое мнение, что показательдолжен быть такой, чтобы для разворота на 360 градусов, понадобилась бы вся длина коврика 320 х 270.Далее. Звуки в CS:GO очень важны! При оптимальных настройках звуков, вы должны слышать сигналы заложенной бомбы на карте Dust 2 на двух bombplant`ах,Bind,или клавиши быстрого доступа. Опять же индивидуальных показатель, но, речь идет не о быстрой закупке при старте раунда. Речь идет о быстрых доступах к тому или иному виду гранат. Перебирать гранаты по очереди -новичков. Каждый вид гранат должен быть доступен на определенной горячей клавише. Я рекомендую клавиши F1, F2, F3, но опять же, тут важен индивидуальный подход.Так же важен размер и состояние прицела, настройки графики и персональные настройки игрового процесса, которые так же являются индивидуальными. Если будет желание,. Кроме того, о девайсах в этой статье речи не пойдет, но вы сами должны понимать что хороший девайс, при всем этом, имеет вес.Что вы делаете первым делом зайдя в CS:GO? Сразу на public или в соревновательный режим? Одно изВек живи, век учись! Никто не умеет играть так, как ему бы хотелось. Поэтому, важно помнить, что от ваших навыков стрельбы зависит многое, если не всё. Если вы хотите добиться желаемой цели, вы должны упорно тренироваться. CS:GO хоть и кибер-спортивная дисциплина, но как и любой спортсмен,Тут на выбор есть огромное количество вариантов.Самый древний и самый популярный среди Олд фагов -. Хотите натренировать навык стрельбы? На помощь придут боты. Создаете deathmatch игру и спавните против себя сколько угодно ботов. Старайтесь убивать их только в голову. Так навык стрельбы будет расти на глазах.таких тренировок хотя быи вы заметите значительный прирост навыка уже спустя две недели.Выбор где и как тренировать стрельбу довольно большой. Это и, и, и. Тренировать рекомендую именно в указанной последовательности, то есть, начиная сКак думаете насколько важны гранаты? Безумно важны. От правильно брошенной гранаты зависит результат раунда. Если вам доводилось смотреть хоть одну игру среди профессионалов, вы слышали такое понятие как. Раскидка гранат - это заранее подготовленный тактический ход или всем известный способ бросить одну или несколько гранат так, чтобы получить преимущество над соперником. Тут следует выделитьименно. Smoke гранаты очень часто помогают побеждать в раунде. Правильно брошенный smoke может полностью выбить из борьбы за раунд несколько игроков, на сленге CS это называется. Рекомендую вам изучить базовые раскидки на основных соревновательных картах. Поможет вам в этомили обучающие ролики лучших раундов, ребята очень хороши в этом.Настоятельно рекомендую, припасаться гранатами, так как один хороший дым может или остановить быстрый выход на plant, или же отшить игроков защиты. Помните, что светошумовая граната (flash) не менее важна как в пистолетном, так и в остальных раундах.Представьте, что вы попали в армию, не успели отслужить и недели, как началась война и вас отправили в сердце боевых действий. Допустим, стрелять вы умеете, но азов ведения боя не знаете. Как думаете сколько вы продержитесь? То же самое и в CS:GO. Без знания механики игры вы не добьетесь результата. И речь сейчас идет не о азах передвижения или стрельбы, а о важных вещах, которыеНачнем с простого,. Каждый Олд фаг с большим опытом игры еще в CS 1.6 знает о важности прострелов. В CS: GO они не менее важны. Стоит знать, что и где можно простреливать, свойства каждого оружия в плане прострела и механику стрельбы при простреле. Если бы пришлось объяснять это всё в данной статье, то она бы оказалась слишком длинной. Так что опять же советую посмотреть обучающие ролики на YouTube или же посмотреть трансляции матчей между профессиональными коллективами.Далее. Каждый участок карты имеет свое название. Зачем это? Что бы давая информацию о положении противника, можно было бы. Ведь куда проще сказать "подъём", "рампа", "хевен" или "яма". Чем "за первым поворотом направо, через лестницу, крайний ящик 60 метров слева прямо под столбом". Нужно это всё выучить, да-да.Плавно переходим к следующему важному пункту -или же голосовой чат. Voice-чат неотъемлемый элемент каждого соревновательного мачта. Профессиональные игроки контактируют между собой всё время, без остановки. Они дают или информацию о положении противника, или сообщают о намерении сделать то или иное действие. Необходимо понимать, что. Уважайте ваших товарищей по команде, давайте исключительно важную информацию по игре. Никому не интересно слушать какую оценку вы получили сегодня в школе. Есть негласное правило, что. Это делается для того, что бы звуки с вашего микрофона не мешали ему слушать передвижения противников.Ну и, конечно же,. Стрельба в CS:GO довольно странная штука. Иногда сам удивляешься как попадаешь с 200 метров точно в глаз противнику с одной пули, а иногда в недоумении о того, как ты в упор не попал в противника. Мы уже сегодня говорили о тренировке aim., там тренируетсяили стрельба очередями.Spray - это стрельба с оружия при зажатом курке, в нашем случае при зажатой ЛКМ. У каждого оружия есть своя- это сетка, по которой в разброс будут лететь пули.На примере, можно обратить внимание что пули со временем летят, соответственно. Так, что бы попадать в грудь и голову, стрелять мы должны при этом где-то на уровне коленей.

Всё настроили и выучили? Тренировались вчера или даже сегодня? Собрались поиграть в соревновательный режим? Советую 30-40 минут времени уделить разминке на deathmatch серверах. После короткой разминки, вы будете более подготовлены к игре, чем ваши оппоненты. Разминаться, опять же, нужно поочередно. Сперва AK-47/M4A1, потом P90/UMP-45, потом пистолеты. Так как в соревновательной игре всё будет происходить наоборот и ваш мозг лучше запомнит стрельбу с пистолета, а потом только с автоматического оружия.



Играйте и побеждайте!