Игра была разработана компанией 1С при участии творческой артели Дмитрия Пучкова (aka старший оперуполномоченный Goblin) Полный Пэ и выпущена 3 ноября 2006 года на платформе PC. За рубежом игра известна под названием Planet Alcatraz. Санитары подземелий представляет собой классическую трехмерную ролевую игру с тактическими элементами.

Главные герои игры взяты из одноименной книги Дмитрия Пучкова. Основной персонаж игры - боец разведывательно-диверсионной группы "Упырь". Состав РДГ: курсанты Кабан, Угрюмый, Крюгер и Демон, а также сержант-сверхсрочник Хартман. Действие игры происходит в далеком будущем на планете-тюрьме (где нет ни одного надсмотрщика (за исключением незначительного количества внедренных агентов) т.е. зеки - сами себе и правительство, и администрация, и т.д.) Матросская Тишина. А это значит, что местные жители все сплошь уголовники, отбывающие пожизненное заключение за совершение особо тяжких преступлений. С орбиты планеты осуществляется только наблюдение, а также доставка новых заключенных и контейнеров с припасами и одеждой. Задание, которое дали разведывательно-диверсионной группе "Упырь" - под видом новой партии заключенных спуститься на планету, найти и ликвидировать строящийся космический корабль, на котором зеки планируют покинуть Матросскую Тишину.Игра начинается с создания персонажа.Легенда и позывной уже даны по умолчанию, а вот внешность можно настроить. Сначала выбираем основные характеристики. Всего их 6: Сила, Ловкость, Здоровье, Восприятие, Интеллект и Внушительность. Каждая характеристика напрямую влияет на Навыки. Внушительность - самый бесполезный параметр, влияет на цены в магазинах и на возможность бескровного прохождения некоторых квестов. Ставим его на минимум. Интеллект же наоборот - влияет на многие навыки, дает больше очков за уровень, ускоряет набор опыта. Ставим на максимум. Остальное распределяем по своему усмотрению. Далее выбираем два любимых навыка для получения первоначального буста. Первый - ловкость рук (влияет на успешное обшаривание карманов и взлом замков, что дает огромный буст опыта и денег на начальном этапе). Второй - что-нибудь из огнестрельного оружия. Далее выбираем две особенности. Они дают как положительные эффекты, так и отрицательные. Например, Одиночный выстрел - бонус к меткости одиночными выстрелами, но штраф за стрельбу очередями. Также при повышении уровня будут давать очки умений, на которые можно купить полезные скиллы. К примеру, Ботаник - дает дополнительные 3 очка навыка за уровень, Черная метка - +10% к шансу критического урона. Помимо этого в игре есть огромное количество предметов на улучшение навыков и характеристик, включая секретных (амулеты, цепи, татуировки, модули на оружие).После вступительного ролика начинается сама игра. Как выясняется, приземление на планету пошло не по плану. Из всего отряда остался только Кабан, остальные пропали (при продвижении по сюжету отряд снова воссоединится, кроме Хартмана). Мы оказываемся около посадочной капсулы, рядом небольшая деревня агрессивных аборигенов, вооруженных в основном копьями и кремниевыми самопалами :) Бои происходят в реальном времени с возможностью ставить на тактическую паузу для указания необходимых команд. После зачистки нас ловят и отвозят в первое большое поселение -Это трудовой лагерь, где вновь прибывших зеков заставляют изготовлять оружие и патроны для самого большого города на планете -. В Промзоне становится ясен масштаб rpg-составляющей игры: тут и два альтернативных пути выбраться (за охранника (сначала внутренне охраны, потом внешней - с повышениями)) и за электрика. Квестов много, многие решаются разными способами. огромное количество побочных и мест для исследований. В итоге на украденном паровозе мы сбегаем из Промзоны. Добравшись до Северного города находим связного Империи - Черныша, а по совместительству главы местной администрации. В дальнейшем он нам будет давать задания и наводить на след стройки космического корабля. Северный город разбит на районы: Белый район, где обитают представители всех рас; Чёрный район и Жёлтый район, где преимущественно афро и азиаты соответственно. Кроме Северного города на планете есть еще крепость Кройцвайзбург на юге (где в основном арийцы), и несколько небольших населенных пунктов: поселок Пампасово, деревня людоедов, деревня Цзиньту, деревня Момбаса, сожженная деревня.В Северном городе огромное количество достопримечательностей: казино, бордели, банк, который естественно можно ограбить, множество магазинов, баня, боксерский ринг, больницы, тату салон, где огромный выбор татуировок для увеличения параметра Отношение (аналог харизмы из других игр), танцпол в Черном районе, школы боевых искусств в Желтом районе. В игре присутствует большое количество учителей, которые за деньги могут: 1. Улучшить оружие или броню; 2. Увеличить навыки (лучше идти при полном собранном отряде, чтобы навыки увеличивались у всех 4-х персонажей). Помимо квестов в населенных пунктах будут появляться боевые миссии вне: первые - необязательные бои с местными дикими животными (от волков и кабанов до страусов, слизней, горилл и летучих мышей), и вторые - обязательные, стычки с людьми (тут и работорговцы, и полицейские, и грабители караванов, и сектанты, и даже целая деревня зомби, которых можно убить только выстрелами в голову). Да, в бою можно указать в какую часть тела нужно целиться.В игре огромный выбор оружия: холодное (кастеты, дубинки, финки, мечи, катаны, тесаки), которое можно использовать с ядами; метательное (сюрикены, метательные ножи, гранаты, гранатометы барабанного типа и базуки); огнестрельное (от кремниевых самопалов до имперского оружия и крупнокалиберных пулеметов и винтовок). Также большой выбор брони: от простой кожаной до лат в стиле средневековых рыцарей, шлема как у Дарта Вейдера или громоздкого бронекостюма Полный Пэ, в котором герой сильно защищен, но передвигается очень медленно и может использовать далеко не все оружие. Как оружие, так и броня со временем теряет прочность - периодически нужно ремонтировать. В игре присутствует огромное количество солдатского, черного, тюремного юмора. Заскучать не даст.