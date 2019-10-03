Дождь

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EarnНовостиМир Комиксов
Автор: Gamehag в October 3, 2019
(40 ratings)
Мир Комиксов

Мир Комиксов

Вы хотели бы пообщаться с кем-либо про любимое занятие или свое творчество? Тогда вы можете это сделать в соцсети ВКонтакте в чат-игре "Мир Комиксов"!

Всё начинается с того, что вы появляетесь в главном поле игры - городке. Некоторые из них:

  • Главное здание 
  • Магазин
  • Торговая площадь
  • Банк
  • Галерея

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В игре также если вы новый игрок можно пройти обучение.
Самое главное и первое здание - посередине. Там собраны все включённые комнаты, в которых вы можете садиться на специальные места, а также общаться с помощью чата с игроками. Есть даже топ комнат по тому, как много игроков туда заходит.
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Всех игроков вы можете добавлять в друзья, а при необходимости написать другу в личные сообщения. Также другу можно передавать вещи, которые есть в игре. Вот примеры:

  • Кварцевый песок (Нужен для создания вещей в мастерской)
  • Провода (Нужны для создания вещей в мастерской)
  • Машина (Просто украшение, которое можно прикрепить к аватару)
  • Дерево (Есть несколько видов. Каждое из них можно посадить в своей комнате)

В комнате также можно рисовать граффити, менять фон (если она ваша).
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В данной игре можно также загружать свои аватары. Всего три вида:

  1. Обычные (Просто аватары)
  2. GIF-аватары (Аватары с анимацией)
  3. HD-аватары (Больше, чем обычные, нужны для создания аватара для соцсети)

Аватары можно загружать из собственных картинок на компьютере. Но эти аватары можно загружать определённое количество, а следующие места надо покупать за рейтинг (монеты) или баксы. На картинке ниже я решил представить аватары по SCP (Они могут быть тут не в полный рост). Свои аватары также можно продавать свои аватары в личном и общем магазине.
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Также существует рынок, на котором игроки могут обмениваться или продавать вещи. Бывают разные предложения - выгодные и не выгодные. Конечно, лучше искать выгодные предложения. Там можно ставить предложения не только для всех игроков, но и для определённого. Для этот в том месте, где вы составляете предложение, надо снизу вписать в "ID игрока" личный IDMK, который можно найти в профиле игрока.
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Но какой же Мир Комиксов без комиксов? Конечно никакой! Так вот в этой игре есть комиксы (шутки,мемы), Их очень много. Кстати, за то, что вы выложили комикс и его лайкнули два человека - получаете 1 рейтинг (монету).  Это очень интересно! Даже если поискать мемы, то можно найти довольно интересные.
NlYPBiBuvT0ZWOQ9Lj1QILbyP8UgAb.png
В игре также присутствует клановая система. Теперь вы сможете создать клан или же вступить в новый! Там вы сможете найти друзей, а топ кланов выявляется по рейтингу всех игроков, находящихся в вашем клане. Также в клане вы можете создавать звания, менять цену за вход в клан (можно сделать платным, а можно бесплатным).
Также в комнатах можно летать с помощью специальных крыльев, наклонять аватар в сторону, прикреплять вещи к аватару.
Надеюсь, что заинтересовал вас, и что вам понравилась эта игра и будете дальше играть! Всем удачи!

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