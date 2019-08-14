Дождь

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EarnНовостиОбзор игры Wick (Часть 2)
Автор: Gamehag в August 14, 2019
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Обзор игры Wick (Часть 2)

Обзор игры Wick (Часть 2)

 В связи с тем, что мой обзор превысил лимит на количество допустимых символов в тексте - я был вынужден разделить данный обзор на 2 части! Спасибо за понимание! Продолжение. Часть 2...

CxDyPDGNM1enCiLBKZFvb39oOqQM0q.png

 Мир этого небольшого творения, инди-студии "Hellbent Games" пропитан атмосферой и страхом. Жаждущие вашей смерти персонажи не дадут Вам расслабиться ни на минуту, а появление с каждым уровнем новых, добавит трудностей и разнообразие в Ваш игровой процесс. Несмотря на то, что главной задачей игрока является - выживание до утра, помимо этого, в игре присутствует не плохой закадровый сюжет, тесно связанный с геймплеем игры.
 По ходу прохождения игроку предстоит разгадать тайну, того самого, загадочного исчезновения компании подростков в 1920 году. Собирая различные улики, рисунки и предметы, Вы будете подбираться всё ближе к разгадке этой тайны, а все ваши находки будут сохраняться в главном меню игры, в разделе "найденное"... 
 Перейдя в этот раздел, очень красивый и эффектный полёт, перенесёт Вас в фоновый "сарай", где Вы и сможете просмотреть всю свою коллекцию и узнать новые подробности нашей истории. Всё что нам для этого потребуется, это кликнуть ЛКМ на конкретный предмет...
 Это стоило отдельного внимания, так как главное меню игры, мягко говоря, выглядит ну очень потрясающе! По мимо стандартных настроек и царящей атмосферы, в нём имеется упомянутая деревянная постройка и описание секретных задач на поиск утерянных предметов. Ведь только благодаря их поиску, игрок сможет узнать, самые скрытые тайны основного сюжета...

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 Игра Wick, мягко говоря очень сильно напоминает смесь "Slender" с "Five Nights at Freddy's". И судя по датам выхода перечисленных игру студии "Hellbent Games", уже нельзя назвать оригинальной... Но всё же, в ней имеются и свои идеи...
 На протяжении всей Вашей игры, Вам предстоит бродить по красивой быстро надоедающей локации усеянной свечами из воска. Так как внутриигровая часть Wick предполагает их задействование в игре, именно они и будут являться основным источником света, и частично защищать главного героя, от недружелюбно настроенных приведений детей.
 Все свечи, имеют сомнительно быстрое сгорание, поэтому Вам придется постоянно передвигаться по обросшей туманом карте, в поисках новых. Ну, а если пламя Вашей свечи погасло - не переживайте, Вы не умрёте! Передвижение без света лишь ухудшит видимость и сделает приведений более агрессивными.

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 Что бы облегчить задачу игрокам, разработчики наделили все свечи периодичными мерцаниями, которые будут видны невооруженным взглядом на больших расстояниях. Для того, что бы зажечь свечу, достаточно поднести к ней догорающую старую или воспользоваться имеющимися в арсенале игрока спичками. К слову, на каждый игровой час выживания, Вам дается их - 6 штук. Помимо этого, спички можно использовать в качестве временного освещения, но их свет не такой яркий, а продолжительность горения оставляет желать лучшего...

eQ2aWZtYVx6qym3NpU2tGRcuKoEMGT.png

 Что касается игрового тайминга, то тут всё банально просто. Каждый игровой час - это раунд. Раунд, примерно равен 20 минутам реального времени. Окончание первых и последних 30 минут любого игрового часа, будут сопровождаться звоном колокола, что в свою очередь поддержит игрока, и даст выдохнуть проходя пол пути в каждом из раундов. Продержитесь до 6 утра, и всё закончится... Ну, а если Вы погибните, то и здесь не спешите расстраиваться. В отличии, от например того же "Slender", после смерти персонажа в Wick, Вы сможете продолжить игру с того раунда, в котором погибли. Ну, а для тех, кто любит трудности, разработчики разрешают выбрать нужный из пройденных часов, с которого Вы хотите вновь продолжить игру...

 Ну и напоследок пару слов о "жителях" леса. В данной игре имеется несколько разновидностей приведений. Каждый раунд, добавляет в "бой" новых. Каждое приведение имеет свою характерную особенность. От некоторых придётся убегать, на кого то нельзя смотреть, а кто-то сильно разозлится если его разбудить... В общем в этом плане, всё очень разнообразно и интересно. А о том, как нужно действовать себя с конкретным из приведений, Вам будут подсказывать специальные рисунки, прикрепленные к деревьям. Внимательно следуйте инструкциям, и тогда возможно Вы доживёте до утра... А на этом всё!
 В общем и целом, игра понравилась. Я поставлю ей крепкие 7.9, немного снизив балл за некоторые нюансы.
А теперь вылазим из-под одеял, и, всем пока!

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 ПЛЮСЫ:
1.Главное меню и его эффекты
2.Приятная и качественная графика
3.Великолепная оптимизация (напомню, что это инди-игра)
4.Интересный закадровый сюжет в стиле детских страшилок
5.Разнообразие "врагов" и скримеров
6.Не плохая атмосфера и присутствие страха
7.Возможность продолжить игру с того раунда, в котором погибли
8.Цена

 МИНУСЫ:
1.Довольно странный русский перевод...
2.Маленькие размеры локации
3.Не успев пройти игру, есть шанс заскучать

 7.9

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