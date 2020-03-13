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EarnНовостиОбзор на Survivalcraft 2
Автор: Gamehag в March 13, 2020
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Обзор на Survivalcraft 2

Обзор на Survivalcraft 2

 Приветствую всех пользователей Gamehag. В этой статье я расскажу вам о одной из красивых и реалистичных копий на знаменитую песочницу Minecraft. Всем приятного чтения!  

  О игре

 Выход игры состоялся в декабре 2016 года. Игровая компания Candy Rufus Games выпустила улучшенный проект на замену старому ( Survivalcraft ). Жанр игры оставался песочницей. Многие заметят, что это очередная копия. Но если сравнивать игровой процесс у обеих игр, то они будут различаться по многим факторам. Для доказательства, я предлагаю перейти к игровому процессу.

  Игровой процесс

 В игре есть 3 режима : выживание, творческий и выживание на одну смерть. Перед началом игры вам предложат выбрать пол персонажа, а также конкретного персонажа из 4-х человек. Каждый имеет совершено разную одежду. В игру добавили многопользовательский режим на одном экране до 4-х человек. Однако, это не всегда удобно и рекомендуется делать на большом экране. Я буду описывать выживание, т.к. этот режим содержит всю нужную информацию о игровом процессе игры. 

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 По не известным причинам игрока высаживают с корабля на материк. Игроку будет сложно адаптироваться к погодным условям если не будет иметь подходящую одежду. От постоянного холода игрок может заболеть, что может привести к слабости. Игроку нужно будет прокормить себя и успеть построить дом до заката солнца. Если игрок не успеет этого сделать, то в большинстве случаев он может погибнуть от хищников или голода. Игрок может спать где угодно, только не на жёстких поверхностях, например как камень. Думаю пора рассказать вам о животном мире.

   Животный мир и его обитатели

 Напомню, что в игре нет монстров ( за исключением оборотней ). Животные на суше, в воде, в воздухе. В игре есть птицы, млекопитающие, травоядные и рыбы. Опасными для игрока являются хищники и травоядные. В каждом рельефе есть свои обитатели. Например, такие животные как: медведи, волки, кабаны встречаются практически на всех биомах игры. Пантеры, леопарды, тигры очень быстрые животные и способны нанести большой вред игроку. Такие животные как: гиены и волки, всегда находятся в стае, а в случае опасности могут напасть на игрока и погубить его жизнь. Самые опасные хищник в игре - носорог. Носорогу достаточно сделать около 2-х ударов, чтобы убить безоружного игрока. Если вы встретите его и увидите как он мирно жует травку, то рекомендую вам бежать, так как он может напасть на игрока на расстоянии 15 блоков. Чтобы защищаться от опасностей, игроку нужно оружие и снаряжение.

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   Оружие и снаряжение

Оружие играет важную роль для игрока, а броня защитит его от трудностей. В игре есть такие виды оружия как: меч, копьё, лук, арбалет и ружье. Меч - поможет вам, как холодное оружие. Как в то время, копье можно кинуть, так и использовать вместо меча. Лук легко сделать, а стрелы могут быть из разного материала. Арбалет и ружьё - очень эффективны против крупных хищников. Однако, игрок сможет сделать их только после освоения железа. Для создания эффективной брони вам понадобится железо, медь или алмазы. Новичок может сделать деревянную броню из палок, но она хрупкая и не надёжная. Для создания оружия и снаряжения игроку понадобится заниматься ремеслом, чтобы получить нужные ресурсы.

   Ремесло

 Игрок не может развиваться без ремесла. Основным в игре является шахтёрское дело. Игроку понадобится кирка. Самые надёжные из них - железная и алмазная. С помощью этих инструментов игрок с лёгкостью преодолеет крепкий базальтовый слой. Именно в нём содержится железо, алмазы и сера. Сера поможет игроку в создании взрывчатки, спичек, огненных стрел и тому подобное. Игрок может выращивать рожь и испечь хлеб. Хлопок поможет игроку разнообразить одежду в гардеробе. А тыквы можно просто съесть. Игрок может использовать удобрение, которое содержится в песчаных горах над водой. Для этого ремесла используют грабли. Скотоводство поможет игроку прокормить себя. Достаточно построить загон и завести туда несколько коров ( для защиты коров лучше завести быка ). Игрок обязан кормить их, иначе они могут погибнуть. Переходим к интересным фактам.

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   Интересные факты

1. Ночью, некоторые волки способны превращаться в оборотней. Они способны прыгать на высоту 4 блока и быстро бегать. Их можно определить по красным глазам.
2. Если игрок оставит пищу на несколько суток, то есть шанс, что еда моментально пропадёт. 
3. В зимнем биоме можно встретить белого амурского тигра. Это животное встречается с шансом 10 процентов.
4. Корабль, который отбывает в самом начале игры, проплывает сквозь любое припятствие.
5. В холодном океане можно встретить дельфинов или касатку ( их нельзя создать в творческом мире ).
6. Чем дальше вверх полетит игрок, тем скорее он умрёт ( даже в творческом режиме ).
7. Первая версия Survivalcraft вышла 16 ноября 2011 года

   Делаем вывод

 Сегодня мы узнали о новой игре с захватывающей графикой и игровым процессом. В игре есть специальные модификации, и вам не прийдётся искать их в интернете, всё уже доступно в игре. Красивые биомы, захватывающие приключения и космический закат. С вами был EgOriCh0076, всем приятной игры!
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