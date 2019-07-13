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EarnНовостиКак получить Robux бесплатно?
Автор: Gamehag в July 13, 2019
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Как получить Robux бесплатно?

Как получить Robux бесплатно?

Многие игроки Roblox задаются вопросом "Как получить робаксы если я не могу задонатить?". Некоторые даже пытались искать робаксы в режимах Roblox, но, к сожалению, их там нет, вас только могут взломать. Лично у меня возник такой вопрос не из-за того, что нет денег на донат, а потому, что нет возможности купить робаксы, так как у меня ещё нет своей кредитной карты, или чего-то подобного. На Gamehag робаксы можно купить за Камни душ, но в этой статье я бы хотела написать о нескольких других сайтах, где легко можно заработать Robux.

Первый сайт - это Ezpoints, вот ссылка https://ezpoints.gg/. Что бы заработать робаксы нужно будет отключить блокировку рекламы (без этого вы не сможете зарабатывать) и  VPN что бы вы не смогли пройти задания несколько раз. Суть сайта в том, что бы проходить квесты и выполнять задания в играх, за это вы получите очки, которые сможете обменять на робаксы.


   Что бы пройти задание вам нужно будет нажать на вкладку "Earn" вверху, затем "Offers" и выбрать любое предложение из 7. После этого выберите квест, или задание по игре, приложению и выполните его. Вам начисляться очки.
   Ответы на некоторые квесты есть в интернете, также есть группа в Discord, куда сам Ezpoints выставляет ответы:https://discordapp.com/channels/570204393765470209/596275783991951371.


Если очки не зачислились, нажмите на вкладку "Support" в верхнем правом углу.


Заполните все поля (вам ещё нужен будет скриншот, как доказательство, что вы выполнили задание).


   Также на сайте есть розыгрыши, где можно выиграть очень много очков.

                                                                                                                                                                                                                                              
   Что бы вывести очки в робаксы вам нужно будет выбрать вкладку "Marketplace"
и "Roblox", затем ввести свой ник в Roblox и количество робаксов.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Второй сайт - RoCash, ссылка - https://rocash.com/earn. Он намного проще Ezpoints, предложения на главной странице и не нужно искать никаких вкладок, также сразу показывается сколько робаксов вы получили и не нужно ничего переводить с количества очков.


   На этом сайте, как и на Ezpoints, нужно проходить квесты, и выполнять предложения по играм и приложениям. Предложений немного больше чем на предыдущем сайте. Что бы вывести робаксы на свой аккаунт Robox, нажмите на "Withdraw" справа.



   Я надеюсь, что ответила на ваш вопрос.
P.S. Я никогда не донатила в Roblox и заработала на этих сайтах на крутой скин.

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