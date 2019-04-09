Гайд на Roblox Bee Swarm Simulator

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Иметь Vicious Bee. Или же вы будете её убивать 100 лет. Прокачать пчёл до 6 уровня, чтобы не было промахов. Иметь побольше пчёл, которые дают Focus Token и Rage.

Гайд на плейс игры Roblox "Bee Swarm Simulator"В данный плейс играю уже год. Также, игре выполнился 1 год и выиграла в BloxyAwards главную награду: Game of the year.Очень просто. Когда вы впервые заходите в игру, то перед вами будут стрелки, которые указывают на улей. Подойдите к кругу и нажмите на синюю кнопку вверху, или нажмите кнопку E английскую.Дальше, откройте меню Eggs/Items. Там у вас будет Basic Egg, который нужно будет перетащить в медовый слот. Мы получаем свою первую пчелу с названием Basic Bee. Вам может повести и выпасть другая пчела(См. картинку). Вскоре мы с вами её сможем поменять.Теперь перейдем к главному. Чтобы собирать пыльцу, вам нужно выйти на любое поле и зажать ЛКМ(Левую кнопку мыши). Вверху мы можем увидеть нашу скорость сбора пыльцы и само количество пыльцы, а также мёд и скорость его сбора. Ах да, чтобы переработать пыльцу, нужно нажать E, когда подойдете к улью.Теперь, давайте расскажу про основные вещи, которые нужно знать.В этой вкладке находится предметы, которые можно использовать. Сейчас очень кратко расскажу про каждый:билеты(eng. tickets)(Используются, чтобы купить или активировать специальные вещи)мармеладные конфеты(eng. Gumdrops)(Используется, чтобы кинуть на поле goo. За добывание goo дают дополнительный мёд)шипы(eng. Stingers)(Увеличивает атаку пчёл в 1.5 раза. За 250 шипов вы сможете получить Vicious Bee. Данная пчела очень сильно бьет по врагам)micro-converter(Перерабатывает всю пыльцу в рюкзаке в мёд)кубик поля(Даёт +100% пыльцы на случайное поле на 15 минут)красный/синий экстракт(Red/Blue Extract)(Даёт в 1,25 раза больше красной/синей пыльцы на 10 минут)глиттер(eng. Glitter)(Даёт +100% пыльцы на поле, на котором стоишь на 15 минут)клей(eng. Glue)(Увеличивает пыльцу от инструмента/пчел в 1,25 раза на 10 минут)масло(eng. Oil)(Увеличивает скорость передвижения игрока/пчёл в 1,2 раза на 10 минут)ферменты(eng. Enzymes)(Даёт +10% моментальной конвертации пыльцы в мёд и увеличивает переработку пыльцы в мёд в 1,25 раз на 10 минут)муравьиный пропуск(eng. Ant Pass)(Даёт возможность участвовать в муравьином испытании)печенье(eng. Treat)(Даёт пчеле 10 опыта)семечки/клубника/ананасы/голубика(eng. Sunflower Seed/Strawberry/Pineapple/Blueberry)(Даёт пчеле 25 опыта)луна(eng. Moon Charm)(Даёт пчеле 250 опыта; 100 лун позволяют создать лунный амулет)яйцо(eng. Egg)(Даёт пчелу. Бывает нескольких видов. Обычное, серебряное, золотое, алмазное, одарённое)королевское желе(eng. Royal Jelly)(Превращает пчелу в случайную редкую, эпическую, или легендарную пчелу).Предметы, которые выделены курсивом используются в крафтинге.Чтобы быстрее было вам развиваться, в игре есть задания. Их брать вы можете у медведей. В награду дают мёд, билеты и т.д..Тут находится основная информация о пчёлах. В этом меню вы сможете узнать способности и характеристики пчёл. Пчёлы есть 5 видов: обычные, редкие, эпические, легендарные и ивентовские. Последний вид получить можно за билеты или за разные события. Пчёлы имеют уровень, который можно повышать с помощью сбора пыльцы, кормя их. Чем выше уровень, тем сильнее характеристики и способности у пчел. Одаренные пчёлы повышают характеристики всему улью.В этом меню вы сможете заработать разные бонусы и билеты, делая разные действия(Например, собери пыльцу на определенном поле).В этом меню вы можете ввести промокод, включить/отключить музыку/звуки/горячие клавиши, а также вашу характеристику.В этом меню вы сможете купить за Robux разные вещи, которые помогут развиться в Bee Swarm Simulator.II.В них вы сможете купить/скрафтить предметы, инструменты, рюкзаки, шапки, пояса и ботинки. Инструменты добывают пыльцу. Двое из всех инструментов имеют способности, которые помогают быстрее собирать пыльцу. Рюкзаки нужны для того, чтобы вы могли добыть больше пыльцы за один раз. Шапки, пояса и ботинки же увеличивают ваши характеристики.III.Во время сбора пыльцы, вам будут мешать враги, которые захотят убить вас. Например, божья коровка, жук-носорог, богомол, скорпион, оборотень будут за вами следовать, чтобы вас убить. В тоже время, улитка будет ходить вокруг поля, а не преследовать. Кстати, улитка самый живучий враг в игре. Имеет 30 миллионов хп. Для её убийства я рекомендую:Также, рекомендую положить на пробел что-нибудь тяжелое и включить автокликер, чтобы вас не выкинуло, и вы бы могли убивать улитку в афк-режиме.Боссы — это более сильные враги. Их всего три: Король жук-носорог, Туннельный медведь, Дикая Злобная пчела. Тактик убийства и советы разные.Для убийства Жука-носорога рекомендую: иметь пчёл 6 уровня. Тактика проста. Нам нужно стоять 2-3 секунды, а потом отойти, чтобы он промахнулся.Для убийства Туннельного медведя рекомендую: иметь пчёл 8 уровня. Следите за таймером. Когда он истечет, то медведь появится заново с полным количеством хп.Для убийства Дикой Злобной пчелы рекомендую стоять, когда она начинает выкидывать шипы на все поле. Бегать же, когда преследует вас.На этом всё. Интересно играть в Bee Swarm Simulator, но там обновления выходят не часто. Удачного добывания пыльцы!