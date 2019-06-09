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EarnНовостиСоздание ресурспаков Minecraft
Автор: Gamehag в June 9, 2019
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Создание ресурспаков Minecraft

Создание ресурспаков Minecraft

Какие программы лучше использовать для создания ресурспаков для Minecraft

Для отрисовки пиксельных текстур удобными окажутся далеко не все программы. Эта статья предназначена скорее для начинающих создателей ресурспаков для игры Minecraft. В этом списке представлены подходящие для таких целей решения, которые я могу порекомендовать.

- Paint.NET

В нем имеются полезные графические инструменты, которые можно использовать для придания эффектов пиксельному рисунку, и также можно довольно просто создать текстуру смешанного разрешения(такие используются в некоторых модах, как например EnderIO).  Это можно сделать с помощью укрупнения пикселей. Однако этот редактор не позволяет, например просмотреть текстуру на самой модели, эта программа скорее для других целей, но это не мешает быть одним из самым популярным решением для создателей текстур.

- Minecraft Texturepack Editor

Это программа уже сама по себе используется для отрисовки. В ней есть доступ уже к готовым ресурсам и т.д. Имеется просмотр на модели. Но программа не особо удобна для более новых версий, некоторые функции окажутся бесполезными.OPc9laNUczOHqJ951usCtO7z7xXmdk.pngИспользуется исключительно для текстурирования.

- ResourcePack Workbench

Уже более новая программа, которая может не только редактировать текстуры, но и облегчить саму сборку ресурспака. Позволяет настраивать все: от звуков до иконки проекта. Отсутствует показ на модели, но есть удобный предпросмотр текстуры в 2D и редактор проекта в самом его фундаменте.

- Texturecraft

Достаточно простой редактор текстур. В нем можно сразу выбрать разрешение текстуры, имеется каталог ресурсов. Тоже можно довольно просто настроить проект

- Pixelformer

Стандартный редактор изображений, но с некоторыми функциями для удобного редактирования пиксельных изображений. В основном больше пригодна для рисования пиксель-артов.

- Aseprite

Еще одна программа, предназначенная для артов в пиксельном стиле, и так же можно использовать для рисования текстур. В ней имеются почти все необходимые для этого инструменты. Достаточно удобный интерфейс программы с вкладками. Есть стандартные инструменты. Как и в Paint.NET есть работа со слоями.

Еще можно использовать Photoshop или Gimp, но в в данном списке приведены наиболее удобные решения для создания текстур, а значит и работы с пиксельным изображением.mG8VpmxiJmKn84MVYlwfz23K93LXDt.pngВсе программы в списке - бесплатны. Однако, это субъективное мнение, например кто-то может порекомендовать совсем другой список, но это уже выбор каждого. Из списка лучшим пока кажется Paint.NET, благодаря своим функциям и относительной простоте. Также это самая популярная программа доя поставленной цели.

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