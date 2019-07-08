Итворд из Fran Bow

Дождь

Gem681

SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

49

0/160

EarnНовостиИтворд из Fran Bow
Автор: Gamehag в July 8, 2019
(6 ratings)
Итворд из Fran Bow

Итворд из Fran Bow

Здорова всем публикую статью автора Shkura112 по причине того що есть некоторые проблемы в публикации статей у самого автора. Приятного чтения дорогие пользователи. 

Игру Fran Bow 2 года разрабатывала Шведская компания Killmonday Games c бюджетом не менее 28000 баксов. Средство было собрано в краудфандинговой площадке ИндиеГоГо. 

Это психоделическая приключенская игра имеет много интересных персонажей и глубокий смысл и скрытие мотивы.  

Итворд - это персонаж в игре "Fran Bow". Он носит костюм, цилиндр. А сам он скелет. Существуют множество теорий кто же такой Итворд. 

Его внешность был взять с образа Барона Суббота (Baron Samedi). Барон Суббота это один из  богов (лоа) в религии вуду в Гаити. Он считается покровителем головорезов и бандитов. Его можно найти  на перекрестке между мирами живых и мертвых.  Когда кто-то умирает он приветствует их душу и ведет их загробный мир. 


В ультра реальности он будет в виде клоуна. Кроме этого Итворд умеет способности телекинеза и часто пользуется небольшим порталом для телепортации. Пользуется своим собственным летательным аппаратом чтобы перемешаться между реальностями. 

uTid6DozJ2DELsHloMfx5BuA83iCRf.jpg
Итворд в ультра реальности 

Итворд поначалу появляется очень редко. Но не понятно, кто он.

Затем, все же становится понятно, что Итворд живёт в 4-й реальности и был когда-то компаньоном сестёр-близняшек Клары и Мии. Он помогает Френ Боу сбежать из лецебницы с помощью игрушки чёрного кота. 
Сам образ Итворда напоминает Безумного Шляпника из "Алисы в Стране Чудес", так же как Мистер Полночь напоминает Чеширского кота. Поэтому его значимое присутствие в игре не оставляет вопросов. Но вот что интересно, почему его не помнит Френ, если нам показывают фрагменты, где Итворд читает ей на ночь сказку. 


rfpE7TRltjG2fwhTllVsQvJy9ajMio.jpg


Основная теория говорит о том, что Итворд - это вымышленный друг Френ. Поэтому он её спасает практически на протяжении всей игры, и остаётся рядом, даже не будучи замеченным. 
Но если Итворд - это воображение Френ, олицетворяющий добро. То кто же олицетворяет злую половину Френ? Ответ очевиден - Ремор. Ремор - ужасное чудовище в виде тени и с черепом козла, которое постоянно вредит Френ и пугает её. 

Кроме этого когда Итворд впервые знакомится с главной героиней то он говорит что он одновременно её существующий в реальности и воображаемый друг. 

Интересно то что все пациенты клиники включая Фрэн видят его. Естественно кроме врачей и сотрудников лечебной больницы. 


Тогда делается вывод, что Френ не боролась всё это время с Ремором по настоящему, и ей не помогал Итворд всё путешествие. Она просто сошла с ума. А боролась сама с собой. Ведь все мы знаем легенду о том, что по оба плеча каждого плеча сидит ангел и дьявол. 


Специально для Gamehag.com 
Shkura112





ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности