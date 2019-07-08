Итворд из Fran Bow

Здорова всем публикую статью автора Shkura112 по причине того що есть некоторые проблемы в публикации статей у самого автора. Приятного чтения дорогие пользователи.



Игру Fran Bow 2 года разрабатывала Шведская компания Killmonday Games c бюджетом не менее 28000 баксов. Средство было собрано в краудфандинговой площадке ИндиеГоГо.Это психоделическая приключенская игра имеет много интересных персонажей и глубокий смысл и скрытие мотивы.Итворд - это персонаж в игре "Fran Bow". Он носит костюм, цилиндр. А сам он скелет. Существуют множество теорий кто же такой Итворд.Его внешность был взять с образа Барона Суббота (Baron Samedi). Барон Суббота это один из богов (лоа) в религии вуду в Гаити. Он считается покровителем головорезов и бандитов. Его можно найти на перекрестке между мирами живых и мертвых. Когда кто-то умирает он приветствует их душу и ведет их загробный мир.В ультра реальности он будет в виде клоуна. Кроме этого Итворд умеет способности телекинеза и часто пользуется небольшим порталом для телепортации. Пользуется своим собственным летательным аппаратом чтобы перемешаться между реальностями.Итворд в ультра реальностиИтворд поначалу появляется очень редко. Но не понятно, кто он.Затем, все же становится понятно, что Итворд живёт в 4-й реальности и был когда-то компаньоном сестёр-близняшек Клары и Мии. Он помогает Френ Боу сбежать из лецебницы с помощью игрушки чёрного кота.Сам образ Итворда напоминает Безумного Шляпника из "Алисы в Стране Чудес", так же как Мистер Полночь напоминает Чеширского кота. Поэтому его значимое присутствие в игре не оставляет вопросов. Но вот что интересно, почему его не помнит Френ, если нам показывают фрагменты, где Итворд читает ей на ночь сказку.Основная теория говорит о том, что Итворд - это вымышленный друг Френ. Поэтому он её спасает практически на протяжении всей игры, и остаётся рядом, даже не будучи замеченным.Но если Итворд - это воображение Френ, олицетворяющий добро. То кто же олицетворяет злую половину Френ? Ответ очевиден - Ремор. Ремор - ужасное чудовище в виде тени и с черепом козла, которое постоянно вредит Френ и пугает её.Кроме этого когда Итворд впервые знакомится с главной героиней то он говорит что он одновременно её существующий в реальности и воображаемый друг.Интересно то что все пациенты клиники включая Фрэн видят его. Естественно кроме врачей и сотрудников лечебной больницы.Тогда делается вывод, что Френ не боролась всё это время с Ремором по настоящему, и ей не помогал Итворд всё путешествие. Она просто сошла с ума. А боролась сама с собой. Ведь все мы знаем легенду о том, что по оба плеча каждого плеча сидит ангел и дьявол.Специально для Gamehag.com Shkura112