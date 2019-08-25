Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

EarnНовостиКомнаты в Fallout Shelter
Автор: Gamehag в August 25, 2019
(9 ratings)
Комнаты в Fallout Shelter

Комнаты в Fallout Shelter

Дорова друзья! Хотелось бы ознакомить всех вас с ассортиментом Комнат в игрушке Fallout Shelter. Погнали!

Комнаты — это то, чем мы и будем застраивать наше захудалое Убежище. Всего в игре нам доступно для постройки 25 видов Комнат. Мы можем строить как одинарные комнатушки, так и двойные и даже тройные (объединение Комнат происходит автоматически, если расположить их одну возле другой). Также, уровень Комнат может быть улучшен до третьего.

KjQJg7QmJEMTfTvQ3lCvybPKwUPC4D.jpg

Давайте же разберём все Комнаты по отдельности:
  • Лифт — используется для перемещения между этажами Убежища.
  • Жилая комната — предназначена для размножения жителей, и ещё увеличивает общее число допустимых жителей (максимум - 200 человек).
  • Генератор — дает возможность обывателям производить энергию.
  • Столовая — позволяет производить пищу.
  • Станция обработки воды — позволяет добывать жителям воду.
  • Кладовая — предназначена для хранения оружия, костюмов, хлама и питомцев (улучшение увеличивает это число).
  • Медпункт — используется для изготовления и хранения Стимуляторов (весьма нужные штуки).
  • Лаборатория — нужна для изготовления и хранения Антирадина (хотя радиацию можно и не лечить).
  • Кабинет Смотрителя — это уже наше место, дает возможность отправлять жителей на различные Задания за пределы Убежища.
  • Радиостудия — используется для привлечения новых жителей, хотя иногда может привлечь и рейдеров с когтями смерти.
  • Оружейная мастерская — используется для крафта оружия.
  • Мастерская костюмов — необходима для крафта костюмов (голыми не бегать!).
  • Мастерская тем — нужна для создания различных тем, с помощью которых можно изменять дизайн некоторых комнат.
  • Парикмахерская — дает возможность изменять жителям причёску, цвет волос, а при улучшении - черты лица.
  • Ядерный реактор — более эффективная версия Генератора (хотя и более дорогая), позволяет производить много энергии.
  • Сад — более эффективная версия Столовой, в ней жители смогут производить значительно больше пищи.
  • Комната фильтрации воды — более эффективная версия Станции обработки воды, дает возможность добывать воду в приличном количестве.
  • Пункт разлива «Ядер-Колы» — самая дорогая комнатушка, производит и воду и пищу, просто пушка.
CziMHIgy75kiEswcKEvzWHBOjGcWzi.png

Комнаты тренировок (в них жители прокачивают свои параметры SPECIAL):
  • Комната с тренажёрами — прокачка параметра S (Сила).
  • Спортзал — прокачка параметра A (Ловкость).
  • Оружейная комната — прокачка параметра P (Восприятие).
  • Классная комната — прокачка параметра I (Интеллект).
  • Зал фитнеса — прокачка параметра E (Выносливость).
  • Гостиная — прокачка параметра C (Харизма).
  • Игровая комната — прокачка параметра L (Удача).
vK3qEdrZCSgNtkoHV5Vyy4sSY2WYcL.png

Также, во всех производственных комнатах можно осуществлять Ускорение производства (в зависимости от вероятности этого ускорения), что в случае успеха принесёт необходимый ресурс + Крышки, а в случае провала - приведёт к Происшествию.

VVMLnlvrpy9LaI1VUNKebRObiciO85.png

Огромное спасибо что дочитал до конца. Надеюсь кому-то помог данной информацией. Играйте в Fallout Shelter. Всем до встречи!
