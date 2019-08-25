Комнаты в Fallout Shelter

Дорова друзья! Хотелось бы ознакомить всех вас с ассортиментом Комнат в игрушке Fallout Shelter. Погнали!Комнаты
— это то, чем мы и будем застраивать наше захудалое Убежище
. Всего в игре нам доступно для постройки 25 видов Комнат
. Мы можем строить как одинарные
комнатушки, так и двойные
и даже тройные
(объединение Комнат
происходит автоматически, если расположить их одну возле другой). Также, уровень Комнат
может быть улучшен до третьего.
Давайте же разберём все Комнаты
по отдельности:
- Лифт — используется для перемещения между этажами Убежища.
- Жилая комната — предназначена для размножения жителей, и ещё увеличивает общее число допустимых жителей (максимум - 200 человек).
- Генератор — дает возможность обывателям производить энергию.
- Столовая — позволяет производить пищу.
- Станция обработки воды — позволяет добывать жителям воду.
- Кладовая — предназначена для хранения оружия, костюмов, хлама и питомцев (улучшение увеличивает это число).
- Медпункт — используется для изготовления и хранения Стимуляторов (весьма нужные штуки).
- Лаборатория — нужна для изготовления и хранения Антирадина (хотя радиацию можно и не лечить).
- Кабинет Смотрителя — это уже наше место, дает возможность отправлять жителей на различные Задания за пределы Убежища.
- Радиостудия — используется для привлечения новых жителей, хотя иногда может привлечь и рейдеров с когтями смерти.
- Оружейная мастерская — используется для крафта оружия.
- Мастерская костюмов — необходима для крафта костюмов (голыми не бегать!).
- Мастерская тем — нужна для создания различных тем, с помощью которых можно изменять дизайн некоторых комнат.
- Парикмахерская — дает возможность изменять жителям причёску, цвет волос, а при улучшении - черты лица.
- Ядерный реактор — более эффективная версия Генератора (хотя и более дорогая), позволяет производить много энергии.
- Сад — более эффективная версия Столовой, в ней жители смогут производить значительно больше пищи.
- Комната фильтрации воды — более эффективная версия Станции обработки воды, дает возможность добывать воду в приличном количестве.
- Пункт разлива «Ядер-Колы» — самая дорогая комнатушка, производит и воду и пищу, просто пушка.
Комнаты тренировок
(в них жители прокачивают свои параметры SPECIAL
):
- Комната с тренажёрами — прокачка параметра S (Сила).
- Спортзал — прокачка параметра A (Ловкость).
- Оружейная комната — прокачка параметра P (Восприятие).
- Классная комната — прокачка параметра I (Интеллект).
- Зал фитнеса — прокачка параметра E (Выносливость).
- Гостиная — прокачка параметра C (Харизма).
- Игровая комната — прокачка параметра L (Удача).
Также, во всех производственных комнатах
можно осуществлять Ускорение производства
(в зависимости от вероятности этого ускорения), что в случае успеха принесёт необходимый ресурс + Крышки
, а в случае провала - приведёт к Происшествию
.
Огромное спасибо что дочитал до конца. Надеюсь кому-то помог данной информацией. Играйте в Fallout Shelter. Всем до встречи!