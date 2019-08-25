Комнаты в Fallout Shelter

Дорова друзья! Хотелось бы ознакомить всех вас с ассортиментом Комнат в игрушке Fallout Shelter. Погнали!

Лифт — используется для перемещения между этажами Убежища.

Жилая комната — предназначена для размножения жителей, и ещё увеличивает общее число допустимых жителей (максимум - 200 человек).

Генератор — дает возможность обывателям производить энергию.

Столовая — позволяет производить пищу.

Станция обработки воды — позволяет добывать жителям воду.

Кладовая — предназначена для хранения оружия, костюмов, хлама и питомцев (улучшение увеличивает это число).

Медпункт — используется для изготовления и хранения Стимуляторов (весьма нужные штуки).

Лаборатория — нужна для изготовления и хранения Антирадина (хотя радиацию можно и не лечить).

Кабинет Смотрителя — это уже наше место, дает возможность отправлять жителей на различные Задания за пределы Убежища.

Радиостудия — используется для привлечения новых жителей, хотя иногда может привлечь и рейдеров с когтями смерти.

Оружейная мастерская — используется для крафта оружия.

Мастерская костюмов — необходима для крафта костюмов (голыми не бегать!).

Мастерская тем — нужна для создания различных тем, с помощью которых можно изменять дизайн некоторых комнат.

Парикмахерская — дает возможность изменять жителям причёску, цвет волос, а при улучшении - черты лица.

Ядерный реактор — более эффективная версия Генератора (хотя и более дорогая), позволяет производить много энергии.

Сад — более эффективная версия Столовой, в ней жители смогут производить значительно больше пищи.

Комната фильтрации воды — более эффективная версия Станции обработки воды, дает возможность добывать воду в приличном количестве.

Пункт разлива «Ядер-Колы» — самая дорогая комнатушка, производит и воду и пищу, просто пушка.

Комната с тренажёрами — прокачка параметра S (Сила).

Спортзал — прокачка параметра A (Ловкость).

Оружейная комната — прокачка параметра P (Восприятие).

Классная комната — прокачка параметра I (Интеллект).

Зал фитнеса — прокачка параметра E (Выносливость).

Гостиная — прокачка параметра C (Харизма).

Игровая комната — прокачка параметра L (Удача).

— это то, чем мы и будем застраивать наше захудалое. Всего в игре нам доступно для постройки 25 видов. Мы можем строить каккомнатушки, так ии даже(объединениепроисходит автоматически, если расположить их одну возле другой). Также, уровеньможет быть улучшен до третьего.Давайте же разберём всепо отдельности:(в них жители прокачивают свои параметры):Также, во всехможно осуществлять(в зависимости от вероятности этого ускорения), что в случае успеха принесёт необходимый ресурс +, а в случае провала - приведёт кОгромное спасибо что дочитал до конца. Надеюсь кому-то помог данной информацией. Играйте в