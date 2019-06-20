Обзор игры Escape Until Friday

Всем привет! Данная статья о игре Escape Until Friday, которая очень таки похожа на нашумевшую игру под названием "Granny". Escape Until Friday - Игра от начинающих русских разработчиках, которая на данный момент популярна в определённых кругах людей.

Первое, что будет при запуске игры - Это сюжет. Он про девушку, которую похитил маньяк. По первым кадрам сюжета в начале игры можно понять, что данная девушка что-то сделала с семьёй маньяка. После диалога с похитителем мы должны будем выбраться из подвала, в который нас спрятал маньяк.







Когда мы выберемся из подвала нас будет ждать вентиляция, в которой мы и проведём большую часть времени геймплея.



Геймплей игры завязан на том, чтобы выбраться из дома маньяка, а именно там и будем мы жить 5 дней и на пятый день мы должны будем умирать от похитителя. Сбежать из плена мы можем 3-я вариантами (Огород, Гараж и Главная Дверь Дома)

Также ещё чуть-чуть о геймплее. Для побега даётся пять дней, чтобы сбежать. Выбраться из дома можно спокойно за 2 дня. Присутствует в игре предмет, изменяющий геймплей. Называется он - Дуделка, с помощью неё можно издать звук, маньяк услышит этот звук и прибежит на это место, а эту ситуацию мы можем использовать для того, что нам нужно.





Есть небольшая механика здоровья, сна и еды. Если не есть, то можно умереть. Если не спать, то можно упасть и проснуться в подвале. Если не будет здоровья, то будет примерно тоже самое. Также есть прикольная система с телефоном. В начале игры нам даётся он, с помощью него мы может общаться с маньяком. Печатать на клавиатуре нельзя, только даются варианты ответа. Они разделяются на категории. Первая - Спокойный ответ. Вторая - Не точный. Третья - Агрессивный. Отвечая на сообщения маньяка этими категориями может измениться отношение маньяка к нам. И геймплей тоже изменяется с концовкой.

Также, как в Granny мы будем бегать от маньяка, маньяк быстрый, так что нам придётся прятаться в вентиляции и лазать тоже в ней. Похититель не может залазить в вентиляцию, так что вентиляция будет самым безопасным местом в доме маньяка, о самом доме позже.



Бегать от похитителя мы будем в большом доме, комнат тоже много, а именно: Маленькая прихожая, в которой находиться шкаф, в котором можно будет переждать маньяка, пока он уйдёт, если вас увидит. Комната отдыха справа от прихожей. Большая кухня слева от прихожей, где можно будет найти еду, воду и таблетки. Гараж возле комнаты отдыха, это место будет главной связующей комнатой, если в ней не найти предмет, то сбежать будет нельзя. Узкий коридор между комнатой отдыха, туалетом и лестницей на второй этаж. Туалет, где можно найти полезные вещи. Налево от туалета лестница, которая будет очень важным элементом геймплея. Прямо от лестницы огромный сад, который больше дома, в нём можно найти тоже важные вещи, но без них сбежать можно в большинстве случаев. А теперь перейдём ко второму этажу. Чтобы попасть на второй этаж нужно найти ключ, находиться он на первом этаже. Сам второй этаж состоит из 4-х комнат. Первая - Это спальня, в ней может заспавниться следующий ключ. Вторая - детская комната, в ней тоже может быть ключ, либо записка. В третью можно попасть с ключом. После входа в неё с помощью ключа вы найдёте небольшой офис маньяка, в котором есть сейф, для которого нужен код, шкаф, чтобы спрятаться, стол, в котором можно найти ценные вещи для побега. А четвёртая - Заколочена, ни чем её не вскрыть. Также есть чердак, со сломанной ступенькой лестницы, нужно найти ступеньку, чтобы взобраться туда. На самом чердаке есть много не нужных коробок, как пустых, так и полных, полные нельзя открыть. Два комода с ящиками, в них может заспавниться хоть что. И на комоде без ящиков есть стоящий сундук, открыв который можно найти полезный предмет для варианта побега. Места очень много. Так-что побегать будет где от маньяк. Также есть большой инвентарь и записки, если их прочитать и спросить маньяка о том, что нас интересует в содержимом записки, то он возможно ответит, но это зависит от нашего общения с маньяком.

Если вас интересует больше о самой игре и посмотреть полное прохождение игры, то можете глянуть.