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EarnНовостиЧто такое Enderal: Forgotten Stories?
Автор: Gamehag в April 4, 2020
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Что такое Enderal: Forgotten Stories?

Что такое Enderal: Forgotten Stories?

Здравствуйте, сегодня мы поговорим о Enderal: Forgotten Stories. Enderal- это  мод на The Elder Scrolls V: Skyrim, нет, я даже бы сказал, что это полноценная игра в оболочке Skyrim. Модификация сделана из его кусков, компонентов, механик. Почему я так говорю? Сейчас я расскажу.

1.Мир.

Мир в этом моде поделен на несколько биомов. Леса с зелеными деревьями, травой, цветами сменяется на снежные просторы с фиолетовыми деревьями и камнями, ну а если пройти в правую часть карта, то мы попадем в оранжевый лес, с пожухлой травой и заканчивает пейзаж мира бескрайняя, жаркая пустыня.
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Мир Enderal чувствуется не таким живым на событии как в Skyrim,нeт такой активности случайныx событий, но все-таки нужно отдать должное авторам, мир сделан красивым и запоминающимся.Так же по карте разбросано множества шахт, пещер, башен, храмов. Если вас тоже бесило, что в Skyrim после сложного подземелья мы получаем 10-20 септим и один помидор, то в Enderal награда будет оправданной и большой, не с первого захода вы сможете все забрать, веса не хватит.
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Но из-за этого мир мода не такой большой как в Skyrim, раз так в 2. Да и городов не так уж много. Но это не мешает любоваться миром и атмосферой. Расскажу об одном из городов. Арк — это безопасный город, в котором всегда кипит жизнь. На рынке можно продать и купить снаряжение, зелья, свитки и так далее. В квартале бараков несут службу и тренируются стражники ордена Рожденных светом. А в Подгороде ютятся отбросы общества, нищие. Также есть своя система стражей, зовущая себя Ролата, которая защищает только тех, кто платит, ибо стража Рожденных светом не заходят в трущобы Подгорода.gwVh0OpYXHRmxmgdIkcAVLYIfdth4v.png

Другим существенным отличием от уже много раз упомянутого Skyrim, является отсутствие системы быстрого перемещения. Быстро перемещаться по локациям можно при помощи ездового животного, свитков и магии или летать на специально обученном существе между наблюдательными башнями, разбросанными по континенту.
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2.Сюжет.

Вот что-что, а сюжет в Enderal глубокий, интересный, мрачный, таинственный и на много голов выше, чем сюжет сценаристов из Bethesda. Действие игры происходит в Вине, миром правят Рожденные светом, 7 чародеев достигшие бессмертия, они стали богами. Но чем дольше было их правление, тем больше слышались голоса, обвиняющие их в тирании. И был из этих голосов один громкий, Наратзул, он восстал и убил Рожденных светом. И из-за этого мир погрузился в хаос, по всему миру вспыхнули войны, мертвые встают из своих могил, люди заражаются одержимостью.
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И на фоне всех этих событиях мы, простой человек. Проснувшись, узнаем, что мы на корабле, который плывет в Enderal, но мы безбилетники, поэтому и прячемся в трюме судна. Но нас ловит капитан корабля и она не очень жалует нахлебников, и выкидывает нас за борт, приходим в себя уже на берегу, и ловим приход. Далее встречаем людей, которые говорят, что у нас чародейская лихорадка (не буду говорить, что стало после этой встречи, сохраню интригу). После этого мы встречаем Джаспера и говорим ему про видения, которые стали нас доставать. Он рассказывает, что нам помогут в Арке. Но поведет он нас в город, только после нашей помощи. Потом мы узнаем, что ведение не просты, и что есть некая сила, которая уничтожает целые народы и так далее. Захотите, поиграйте и узнаете.R2gth338uF8Bw0CviqLdhfVALLkEFR.png

3.Побочные задания.

Квесты Enderala не такие, как в Skyrime. Нет циклических заданий. Каждое поручение уникальное и расскажет свою историю. Но не надо фантазировать об эпических квестов, мы простой человек, который оказался не в то время и не в том месте. Мы будем собирать яйца разных птиц, разрешим проблему картинной галереи, в которую перестали поступать картины от художника. Так же задания можно взять, прочитав книги —  нам предстоит прочитать историю жреца небольшого храма, который решил написать книгу о том, как он начал убивать людей или же нам предстоит возможность, поохотится на легендарных мифических существ. Любителям осматривать каждый угол, есть возможность собрать 100 обычных ритуальных знаков и 20 мифических раскиданных по миру.
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4.Классы, умения, навыки.

Хочу начать с того, что повышать уровни нужно немного другим путем чем в Skyrime, мы должны получать опыт. Опыт получается за любые действия — убийства, кража, завершения квестов, готовка зелий и ковка оружие, и так далее. За повышение уровня нам будут даваться, во-первых, возможность увеличения одной из трех характеристик: здоровье, мана, выносливость. Во-вторых, мы получим три вида очков: обучение, крафтинг и воспоминания. Навыки обучения и крафтинга улучшаются не напрямую, а через специальные книги.UvzGPEATSO7W0a1S5ASCkwQzdX5T2Y.png

Воспоминания необходимы для изучения умений на 11 камнях классов: Воинские классы, Вандал, Хранитель, Танцор с клинками, Магические классы, Ликантропия и Фазмализм. Специальные классы — это сочетание двух камней умений, если вложить в них по 10 очков воспоминаний. Например, можно совместить Танцор с клинками + Лазутчик и получить Убийцу. Движение станет менее шумным.nBcU7mmpXZmwlQ6omkyDzfZfC3W7ad.png

Также появилась новая механика — это чародейская лихорадка. Чародейской лихорадкой можно заразиться, используя магию, употребление зельями и находясь рядом с магическими кристаллами короче все, что связанно с магией. Лихорадка будет накапливаться, пока персонаж не превратиться в Оарбайя, в бездумное фиолетовое существо. Чтоб снизить лихорадку нужно пить зелья Амброзия.

5.Мое мнение и итог.

Я установил мод в прошлом году летом, я проиграл все 3 месяца лета, наиграл 300+ часов, обследовал каждый угол в этом мире, и остался доволен. Очень мало таких больших, качественных и интересных модов выходят для Skyrim. Если вы хотите поиграть, то сможете найти мод в Steam, но для этого нужно копия игры Skyrime, Special Edition не подойдет. Всем советую пройти

 

 

 

 

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