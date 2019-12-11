В этой статье вы узнаете больше о скинах в CS:GO

Ну всем привет, с вами опять я. Скорее всего вы меня знаете по статье о настройках CS:GO. Я пишу эту статью, потому что на прошлой вы набрали 13 комментариев из 10. Теперь, чтобы вышла следующая статья вы должны написать 20 комментариев под этой статьей. Ну что ж, приступим. Сегодня я расскажу вам о скинах в CS:GO. Все скины в CS:GO делятся на 8 качеств: ширпотреб, промышленное, армейское, запрещенное, засекреченное, тайное, контрабандное и необычайно редкое. Все эти качества можно определить по описанию в Steam или по цвету.Все эти скины, как вы уже наверное догадались отличаются по редкости и цене. Редкость определяется по цвету, а цена определяется по цвету, редкости, паттерну, кол-во в мире и по наклейкам. Редкость у скина это не только цвет как я говорил выше, но и кол-во в мире и частость выпадения, ведь в CS:GO есть коллекционеры, которые знают, что какой нибудь скин промышленного качества, может стоить дороже тайного из-за его частости выпадения. Наверное пока вы читали вы задумались о смысле слова "паттерне". Паттерн - это рисунок, текстура, которая нанесена на оружие, случайно смещена. На многих оружиях есть скины с редкими паттернами например M9 BAYONET | Волныэтот скин имеет два редких паттерна рубин и сапфир т.е. он может выпасть как обычный скин волны, но редко он может иметь паттерн, паттерн увеличивает его редкость и стоимость, ведь нож в паттерне рубин или сапфир очень красив.Теперь поговорим о том, как эти скины получить. Первый способ это просто закинуть в игру или на сайт деньги и купить скины или выбить из кейсов. Второй способ это купить или достичь 21 приватного ранга в игре и получить "Prime Status" после его получения после каждого сыгранного матча, вы получаете небольшой шанс получить скин на любое оружие, кроме ножа и перчаток, скин, который вам выпал можно продать по очень большой цене. Так же можно играть на faceit, там очень простая регистрация и за очки полученные вы можете их обменивать их на скины.Теперь поговорим про степень изношенности скина она делиться на 5 видов: Закаленное в боях, поношенное, после полевых испытаний, немного поношенное и прямо с завода. Чем лучше качество тем больше стоит скин и тем меньше на нем царапин. Качество у скина не износится т.е. если у вас скин прямо с завода, то вы не сможете отыграв даже 100 матчей получить скин закаленный в боях.Ну на этом все, если вам понравилась статья, то напишите комментарий, если наберется 20 комментариев, то я напишу новую статью, которую вы выберете в комментариях, просто пишите о чем писать статью и на каком комментарии наберется больше всего лайков, на тему комментария я и напишу статью. Всем пока