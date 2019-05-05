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EarnНовостиРаспрыжка в CS:GO- BHOP
Автор: Gamehag в May 5, 2019
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Распрыжка в CS:GO- BHOP

Распрыжка в CS:GO- BHOP

Рад снова вас видеть друзья! Сегодня мы затроним тему распрыжки в CS:GO , или же просто BHOP. Расскажу в каких ситуациях это очень полезно , как правильно выполнять этот процесс. Что же , погнали!!!

Oe7y5FGGk5x89plr3xeHaUtWU6J90q.jpg
     

       Распрыжка , или баннихоп, не сложный на взгляд имбовый трикс ,позволяет вам совершать большое количество прыжков без замедления модельки . Но чтобы научиться этому навыку, нужно уделить достаточное время для тренировок, которые не каждому под силу. Нужно это вам или нет - решать самому. Как выполняется баннихоп правильно , я расскажу чуть позже, потому что сейчас я расскажу о преимуществах распрыжки!


                          ПРЕИМУЩЕСТВА:
        1) Игроки , владеющие баннихопом в совершенстве, могут прилично ломать тайминги своим оппонентам, а тайминг - это главный параметр в CS:GO. То есть вы можете быстрее оказаться на той или иной позиции, быстрее своего соперника
 
         
        2)При ИДЕАЛЬНОМ баннихопе  , звук при прыжках почти не слышен, так что это ещё одно очень ВАЖНОЕ преимущество, потому что противник врятли вас услышит!

       
        3)Хочу ещё отметить то , что баннихоп может позволить вам довольно быстро ускользнуть от соперника, если надо засейвить авик , или вас поджимают , а осталось 20 секунд до конца ( убегайте если толпа или хп мало)


        4) При баннихопе по вам сложнее попасть! Да хитбокс прыгающий модельки из стороны в сторону - трудная мишень! А особенно, если  идёт комбинация движений!


        5) Довольно интересно , что баннихоп может выручить вас при подъёме кого-либо девайса, да бы не попасть в капкан вражеского снайпера, резко выпрыгивайте , подбираете вещичку , " выходите сухим из воды".
  
         Так , с преимуществами закончили, а теперь к самому вкусному - выполнению распрыга!.


         Выполнение:
3yiTwh99tLMBUD6uTJSQN5bCKuZ8cN.jpg
 
             Самое первое что вы должны сделать - это забиндить колесико мышки на кнопку прыжка, да вы спросите:" Зачем это делать? На пробел же нормально нажимать." - ставить на колесико мышки прыжок надо потому , что при прокрутке колесика команда прыжка работает несколько раз, а при нажатии на пробел шанс того , что вы удачно отпрыгните сводится к минимуму ( забыл сказать - чтобы бхоп был удачным , надо отпрыгивать от земли , сразу как только её коснулись ).
        
            Команды для бинда:

    
         Забиндить прыжок на колесо мыши ВВЕРХ или ВНИЗ:

bind "MWHEELUP" "+jump"

bind "MWHEELDOWN" "+jump"

         Разбиндить:

unbind "MWHEELUP"

unbind "MWHEELDOWN"
 
        И так команды готовы , ну а теперь помчали!
 
 1)Сначала нажимаете  клавишу W , чтобы сделать разгон

 2) Набрав разгон, прыгаете и отпускаете  кнопку W .

 3)А далее - делаем стрейф влево и вправо, также поворачивайте мышь примерно на 40 градусов , в ту же сторону , в которую сделали стрейф.
  
 4) кнопку W на протяжении всего бхопа не держите! Достаточно нажать при разгоне и всё! 


    Вот мы и подошли к концу этой статьи! Наверное прочитав статью вы не совсем понимаете , как что делать, поэтому я для вас хороших оставил этот видосик для понимания . Оттуда я брал инфу для статьи , если что.
   


       Надеюсь статья была вам полезна.Вообщем до скорого времени! Желаю вам удачных тренировок , ножей и  драгон лоров !
 

 P.S. Хотите больше полезных техник и советов , пишите :"Пили контент!"


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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