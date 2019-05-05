Распрыжка в CS:GO- BHOP

Рад снова вас видеть друзья! Сегодня мы затроним тему распрыжки в CS:GO , или же просто BHOP. Расскажу в каких ситуациях это очень полезно , как правильно выполнять этот процесс. Что же , погнали!!!

Выполнение:





, или, не сложный на взгляд имбовый трикс ,позволяет вам совершать большое количество прыжков без замедления модельки . Но чтобы научиться этому навыку, нужно уделить достаточное время для тренировок, которые не каждому под силу. Нужно это вам или нет - решать самому. Как выполняется баннихоп правильно , я расскажу чуть позже, потому что сейчас я расскажу о преимуществах распрыжки!1) Игроки , владеющие баннихопом в совершенстве, могут прилично ломать тайминги своим оппонентам, а тайминг - это главный параметр в CS:GO. То есть вы можете быстрее оказаться на той или иной позиции, быстрее своего соперника2)При ИДЕАЛЬНОМ баннихопе , звук при прыжках почти не слышен, так что это ещё одно очень ВАЖНОЕ преимущество, потому что противник врятли вас услышит!3)Хочу ещё отметить то , что баннихоп может позволить вам довольно быстро ускользнуть от соперника, если надо засейвить авик , или вас поджимают , а осталось 20 секунд до конца ( убегайте если толпа или хп мало)4) При баннихопе по вам сложнее попасть! Да хитбокс прыгающий модельки из стороны в сторону - трудная мишень! А особенно, если идёт комбинация движений!5) Довольно интересно , что баннихоп может выручить вас при подъёме кого-либо девайса, да бы не попасть в капкан вражеского снайпера, резко выпрыгивайте , подбираете вещичку , " выходите сухим из воды".Так , с преимуществами закончили, а теперь к самому вкусному - выполнению распрыга!.Самое первое что вы должны сделать - это забиндить колесико мышки на кнопку прыжка, да вы спросите:" Зачем это делать? На пробел же нормально нажимать." - ставить на колесико мышки прыжок надо потому , что при прокрутке колесика команда прыжка работает несколько раз, а при нажатии на пробел шанс того , что вы удачно отпрыгните сводится к минимуму ( забыл сказать - чтобы бхоп был удачным , надо отпрыгивать от земли , сразу как только её коснулись ).