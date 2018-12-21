Последнее обновление CS:GO. Крах или подъём рейтингов?

Доброго времени суток, уважаемый читатель!
Сейчас я хочу поделиться с тобой своими мыслями по поводу последнего (глобального) обновления в игре, именуемой Counter-Strike: Global Offencive, а именно обновление "Danger Zone" что явилось перед нами 07.12.2018.Наверное все игроки CS:GO заметили что она начала ухудшаться, участилось появление читеров, новая политика Steam (в плане обменов вещей), и другие факторы повлияли на это. Данное обновление открыло двери перед многими пользователями, которые по каким-то причинам не играли или не приобретали данную игру, так как она стала Free to Play, то есть бесплатной. Возможно вы не знаете, ранее был введен Prime Account, который якобы гарантировал честность всех игроков, которые имеют данную "привилегию", после обновления он остался, и стал дороже, при этом люди у которых была приобретена данная игра получили Prime Account. Это связано напрямую с тем что игра стала бесплатной, и что б не вызывать гнев у людей которые приобрели ее, они сделали такой хитрый и верный ход. Так же появилась цена Prime Account, но возможность его получить бесплатно осталась. По моему мнению это целая пытка поднять 21 ранг, когда пожалуй в каждой 3 или 2 игре попадается читер.
И так, я немного рассказал про изменения в плане Prime Account и стоимости игры, теперь перейдем к самой игре!
(Тот самый новый значек)
Данное обновление принесло много новых изменений в эту игру, начиная от новых звуков гранат до новых оружий, механик и карты, которые на прямую связаны с режимом - Battle Royale. Хоть и поздно но Valve подоспели на этот тренд связанный с популярностью PUBG. Так же нас в игре встречает новый кейс, одноименный с названием обновления - Danger Zone. В нем мы дождались нового скина Азимов, а именно АК-47 Азимов, который имеет свою специфику в качествах. Так же был введен новый значек!) Хотелось бы подметить замечательную возможность играть в новый режим с товарищами, наверное новое испытание для вашей дружбы ;)
(Тот самый новый кейс)
Когда мы уже решились войти в новый режим, нам изначально предстоит выбрать область высадки, так как наше появление на новой земле будет происходить спускание по веревке с вертолета. Вот та самая новая механика, которую ранее мы не наблюдали! Странно что она не столь интересна, хотя это объясняться ленью Valve придумывать что-то действительно интересное... Наше появление наверное неожиданное для самих нас, так как мы при себе имеем только планшет, что выступает в роли навигатора и способа приобретения новых товаров для дальнейшего развития, и шприц, что выступает в роли способа лечения. Нам предстоит ломать новые контейнеры, которые различаются цветом, и прочностью. А уже из них на предстоит получать различные инструменты для массового поражения (взрывные гранаты, зажигательные гранаты, световые гранаты, взрыв пакеты на дистанционном управлении, и взрыв пакет с таймером), оружия и различными припасы. Режим очень схож с его аналогами тем что тут осуществлен Airdrop, который может быть как денежный так и с припасами. Хотелось бы подметить 2 интересные вещи в этом режиме:
1. Наличие не менее популярных дронов, которые выступают в роли службы доставки заказанных предметов.
2. Присутствие случайно расположенных заложников, которые приносят нам доход в случае их доставки к нужному месту.
В общем режим интересный, и я не вижу в нем ничего плохого, и тут я хочу плавно перейти к самой большой за все время проблеме CS:GO...
А именно наличие огромного количества нечестных игроков, на всех возможных режимах данной игры. Все было бы не так плохо если б нечестные они были на словах или на поступах, а в данной ситуации они используют различные программы, софты и т.п для получения преимущества над другими игроками. В связи с тем что много игроков, которые приобретали CS:GO ранее получили Prime Account, участились продажи таких аккаунтов, что приводит к наличию читеров даже на защищенных серверах. Их стало слишком много, после того как игра стала Free To Play, и именно это ее убивает.
Нам остается только надеяться на новые разумные решения компании Valve, в плане защиты от нечестных игроков. Так же я считаю что в скором времени они придумают что-то оригинальное, и что не будет высасывать с нас огромное количество средств.
Спасибо что уделили немного внимания на прочтение данного материала!
(Перезаливаю с надеждой что модераторы вновь не отклонят мою статью)