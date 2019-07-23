Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

Автор: Gamehag в July 23, 2019
(39 ratings)
Как выполнять задания?

Как выполнять задания?

В этой статье будет сказано, как сделать все задания в World of Warships и некоторые хитрости выполнения.

1)Регистрация:
Для начала мы должны зарегистрироваться. Для этого нажимаем на кнопку: "ИГРАТЬ БЕСПЛАТНО" и немного ждём. Нажимаем кнопку: "ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ". Дальше нажимаем: "СОЗДАТЬ НОВЫЙ АККАУНТ" и вводим необходимые данные, но ник как на gamehag.com (если ник занят, то можно: 1) изменить ник на gamehag.com. или 2) добавить к нику пару символов.)! Нажимаем кнопку: "ПРОДОЛЖИТЬ" и готово! Поздравляю! Мы зарегистрировались!

2)Скачивание:
Заходим на электронную почту, под которую мы зарегистрировали аккаунт в игре. Ищем там письмо от [email protected]. Открываем его и нажимаем кнопку: "Скачайте игру". Нас перебрасывает на сайт и мы нажимаем кнопку: "Скачать игру". Установочный файл весит всего 6 мегабайтов. После скачивания открываем его. У нас выскакивает предупреждение системы безопасности, но мы нажимаем кнопку: "Запустить". У нас скачивается Wargaming.net Game Center и предлагает установить игру World of Warships и мы нажимаем кнопку: "Скачать". Ждём некоторое время, зависимо от вашего интернета. Поздравляю! У нас скачана игра!

3)Вход в аккаунт:
Нажимаем на значок пользователя (человечек в кружочке). И входим в свой аккаунт, который создали ранее. Поздравляю! Мы зашли в аккаунт!

4)Запуск игры:
Нажимаем кнопку: "Играть". Немного ждём. Поздравляю! Мы запустили игру!

5) Выполнение заданий:
(Эта часть статьи будет ещё разделена.)
    1 задание:
    Описание: Одно из самых лёгких.
    Время выполнения: до двадцати минут.
    Выполнение:
    Выбираем корабль "CHENGAN" внизу (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, НО ДАЛЬШЕ ПОМОЖЕТ!!!). Нажимаем кнопку: "В БОЙ!". Немного ждём игроков.      И играем. Советую нанести как можно больше урона. После боя заходим во вкладку: "РАЗВИТИЕ". Слева выбираем: "ПАН-АЗИЯ".  Покупаем корабль: "LONGJIANG", для этого выбираем его и нажимаем кнопку "ИССЛЕДОВАТЬ" (если её нет, играем ещё один бой), дальше нажимаем кнопку: "КУПИТЬ" (если её нет, играем ещё один бой), и покупаем корабль. На нём мы отправляемся в бой и побеждаем. Делаем скриншот (снимок экрана) нажатием клавиши PrintScr и заходим в Paint, нажимаем кнопку: "Вставить", сохраняем и заливаем на gamehag.com. Поздравляю! У нас всё готово! Мы получили первую награду!
    Пример скриншота:

    2 задание:
    Описание: среднее по сложности.
    Время выполнения: несколько часов, зависимо от вашей игры
    Выполнение: 
    Играем и открываем корабли большего уровня (по ветке вниз). Я по незнанию открывал за СССР, но продолжайте открывать корабли за ПАН-АЗИЮ! Делаем скриншот (снимок экрана) нажатием клавиши PrintScr и заходим в Paint, нажимаем кнопку: "Вставить", сохраняем и заливаем на gamehag.com. Поздравляю! У нас всё готово! Мы получили вторую награду!
    Пример скриншота:

    3 задание:
    Описание: трудное
    Время выполнения: около недели
    Выполнение:
    Наигрываем двести боёв и открываем "Клановые бои". Для того чтобы сделать скриншот заходим во вкладку: "Профиль" и слева выбираем: "ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК". Листаем до конца и смотрим, открыты ли у вас клановые бои. Если да, то делаем скриншот (снимок экрана) нажатием клавиши PrintScr и заходим в Paint, нажимаем кнопку: "Вставить", сохраняем и заливаем на gamehag.com. Поздравляю! У нас всё готово! Мы получили третью награду!
    Пример скриншота (могу предоставить только с закрытыми клановыми боями):

На этом статья окончена! Спасибо за прочтение читатель!
