Обзор на игру Will To Live Online

В данном обзоре я расскажу вам об игре Will To Live Online. От разработчика AlphaSoft LLC. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в нашем, но пост-апокалиптическом мире. Незадолго до катастрофы по всему миру стали появляться странные камни излучавшие не менее странное излучение которое стало вызывать у животных мутации.Люди стали изучать эти камни и излучение от них проводя опыты на живых существах. Люди попытались использовать этот подарок в свою пользу и поставить на служение Человечеству, но... В одну ночь случилась страшная всемирная катастрофа буквально стершая почти все человечество с лица Земли и отбросившая выживших чуть ли не в каменный век. В прибавок ко всему в разрушенный мир хлынули мутанты и теперь остатки людей пытаются бороться за своё выживание.Геймплей:По своему жанру игра Will To Live Online относится к ММО выживалкам с элементами шутера и РПГ в сеттинге пост-апокалипсиса. После старта игры мы выбираем сервер на котором будем играть. Серверов довольно много, где бы вы не проживали всегда можно выбрать наименее загруженный и с более низким пингом. Есть сервера как PVE (тут они обозначены как No-PK) так и обычные, с наличием ПВП и ПК игроков. При игре на ПВП серверах стоит учесть что при смерти вы теряете несколько рандомных вещей, а они порой стоят много денег.Выбрав сервер создаем своего персонажа. На одном сервере можно иметь одновременно до четырех персонажей.Настроек внешности не так много, но все же можно создать более или менее уникального по внешности персонажа. Так же выбираем пол и разную одежду и её раскраску.Затем выбираем один из четырех доступных на данный момент классов в игре.Старатель — имеют больше всех доступных ячеек инвентаря таская невероятное количество предметов. Неплохие бойцы на средней и ближней дистанции. Использует в основном ружья. Огромный запас здоровья.Охотник — по сути тот же снайпер. Очень малый запас здоровья и выносливости. Малая грузоподъёмность. Зато на радаре видит мобов. Небольшой выбор оружия.Наёмник — средний по балансу персонаж во всем от здоровья до грузоподъёмности. Юзает автоматическое оружие и гранаты.Инженер — по сути гренадёр, использует различные пистолеты-пулеметы и взрывчатку.Все персонажи имеют свои показатели основных игровых характеристик таких как: Сила, Ловкость, Выносливость, Точность, Интеллект, Удача. Кроме того мы имеем стартовую репутацию и фракцию нейтралов.Конечно же вписываем имя и стартуем игру.После старта игры мы появляемся в стартовой локации для всех новичков — Лагере. Вид в игре у нас от первого лица. Говорим с медиком и получаем первое задание. Сюжет в игре несколько банален, мы, как обычно, ничего не помним кто мы и зачем. Вообще различных заданий в игре довольно много. За задания мы будем получать как опыт так и деньги и конечно же различные предметы. За игровую валюту в игре мы собственно покупаем себе снаряжение, еду и воду, а за опыт прокачиваем уровень персонажа. В городе берем квесты, как и в любой игре подобного рода. Квесты для задачи отмечены знаком вопроса. Так же на карте в нашем кпк отмечены и все доступные для взаимодействия места в городе вроде торговца Рафика или кладовщика. Города очень сильно напоминают таковые из игры Сталкер что по графике что по стилистике.Копить на достойный ствол в игре придётся довольно долго ибо цены у торговцев космические. Все стволы являются аналогами реально существующего оружия и многие можно модифицировать всяческим обвесом вроде прицелов или глушителей и прочим. Так же оружие имеет особенность изнашиваться и его необходимо чинить. Кроме оружия конечно же имеется и разное снаряжение вроде касок и бронежилетов. Все снаряжение от оружия и прицелов до брони требуют определенного уровня прокачки который указан прямо на предмете.Для чего нужен кладовщик думаю пояснять не нужно.При выполнении разных квестов мы будем встречать на диких территориях разномастных врагов мутантов. Некоторые могут накладывать негативные эффекты вроде отравления, так же можно забрести в зону высокой радиации. Для избавления используем антидоты купленные у медика в городе, аптечки закупаем у него же. Путешествовать по миру игры можно в компании пригласив к себе в группу других игроков. Как и в любой ММО игре в данной имеются специальные зоны-данжи куда идти стоит только группой и только сильным игрокам с хорошим оружием иначе — ждать вас будет смерть. Сами квесты довольно разнообразны от стандартных пойди-убей-принеси до уничтожения боссов или добычи ресурсов в шахтах с киркой в руках. Но все же квестов на фарм и гринд большинство и фармить и гриндить придётся очень много. В игре присутствует система крафта и она очень и очень подробна и обширна. Крафтить можно буквально все от еды и аптечек до патронов и всяческих улучшений для брони.Локаций разнообразных в игре много благо игровой мир довольно большой.Есть заброшенные деревни, болота, шахты и т.д Если вам надоест его исследовать — всегда можно постреляться с другими игроками на арене (если вы на ПВЕ сервере) либо прямо за пределами безопасных зон. Оружейные перки прокачиваются по мере использования того оружия — качать которое мы и хотим. Но с другой стороны игра стала полностью бесплатной, а это — большой плюс...Донат в игре есть, но он вполне щадящий и не влияет на геймплей.Графика:Графически игра выглядит вполне не плохо для самобытного ММО проекта. Неплохие и красивые текстуры оружия и персонажей. Красивые локации с живописной природой и довольно красивыми текстурами. Разве что анимация мобов мутантов простовата. Спец-эффекты от стрельбы и взрывов так же вполне достойны. Пока не вышел СТАЛКЕР 2 данная игра вполне поможет скоротать время.Музыка и звук:Музыки в игре как таковой нет. Зато имеется хорошая озвучка диалогов и очень хорошие звуковые эффекты.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и выживания в диком мире игры!