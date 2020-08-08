Обзор на игру The Witcher

Итак, в этой статье я бы хотела описать самую первую часть игры Ведьмак.



The Witcher Enhanced Edition была выпущена 26 октября 2007 года польской компанией CD Projekt RED. Серия игр Ведьмак была создана по мотивам серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Сама игра привлекла меня своим сюжетом. Мне не особо нравились компьютерные ролевые игры до того момента, как я сыграла в ведьмака. Сюжет я не буду раскрывать полностью, но опишу начало: Все события происходят приблизительно в 1270 году. Некий ведьмак Геральт теряет память. Его находят без сознания в лесу группа ведьмаков, после чего забирают его к себе в замок. Он проводит некоторое время у них, обучается владением меча, после чего на их замок нападают некие Саламандры, чтобы забрать ведьмачьи мутагены для экспериментов над людьми и животными. Саламандры- большая и сильная группировка бандитов под контролем мага, которая может противостоять даже ведьмакам. Ведьмаки справляются с частью бандитов, которые на них напали, и решают разделится, чтобы найти главу Саламандр и вернуть украденное.В диалогах с персонажами все отлично прописано, присутствует ирония и черный юмор, которые делают игру еще лучше. В самой игре присутствуют как не особо важные выборы, так и выборы, которые сильно влияют на отношение других персонажей к вам.Игра делится на главы.В игре пять глав, плюс эпилог в конце. В каждой главе есть своя небольшая история, которая раскрывает персонажей и проясняет сюжет. В конце каждой главы есть босс, которого надо убить.По поводу управления: в первой части есть два типа управления, при помощи мыши и при помощи клавиатуры. На мой взгляд, гораздо проще управление мышью. Во время боя можно использовать активную паузу, во время которой можно сменить боевой стиль и оружие. Сам бой состоит из того, что когда ты видишь определенный значок, тебе нужно успеть нажать на кнопку мыши, что сделать проще простого.Во время прохождения вы не только идете по сюжетной линии, но также часто получаете квесты от жителей на убийства монстров, мешающих жителям деревень жить. К примеру, убить гулей в склепе, или утопцев на берегу реки.Так же часто вы можете получить просьбы о передаче другому человеку какого-то предмета. К примеру, вы находитесь в деревне, разговариваете с человеком, который просит вас передать кому-то в городе какую-то вещь.Графика. На данный момент графика оставляет желать лучшего. Но, конечно, мы учитываем то, что год выпуска этой игры- 2007. На тот момент графика этой игры была сделана очень хорошо. Вот несколько скриншотов из игры:Как таковых ярковыраженных минусов я не вижу. Мелких погрешностей в сюжете или диалогах крайне мало. Если оценивать игру по шкале от 0 до 10 баллов, я бы поставила твердую 10. Это игра, в которую я действительно советую сыграть.