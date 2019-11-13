Обзор на игру Stalker online

В данном обзоре я расскажу вам об игре Stalker online. От разработчика Mobile Technologies LLC. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Человечество в конец надоело планете своими войнами, загрязнением природы, истощением ресурсов. И планета решила бороться. По всему миру во всех ранее считавшихся аномальными зонах начало происходить что-то страшное. Начали возникать смертельные аномалии, а вместе с ними и артефакты. А там где есть артефакты — всегда найдутся те кто за ними охотятся...Геймплей: Stalker online это экшен-шутер ММО игра с РПГ элементами и выживанием, видом от 3-тьего лица. Разумеется игра, происходит в сеттинге своеобразного пост-апокалипсиса. Начинаем мы свое путешествие по Зоне с создания своего персонажа. Настроек внешности не так что бы много, но вполне достаточно для того что бы индивидуализировать своего альтер-эго. Так же можно выбрать несколько вариантов одежды и рюкзака. Стартуем игру и появляемся в стартовой обучающей локации для новичков. Здесь нас знакомят с азами управления персонажа и интерфейсом игры. Сверху с левой стороны полоска наших жизней и выносливости. Снизу слева экран чата где, в том числе отображаются и информационные сообщения вроде урона или количества полученного опыта. С правой стороны сверху мы видим мини карту текущей локации, а нажав M увидим карту мира игры. Ну а внизу с права показана панель быстрого доступа к нашим вещам.В данной игре наш персонаж подвержен различным негативным эффектам вроде отравления и кровотечения, а так же персонаж испытывает жажду и голод. Для того что бы утолять голод нужно потреблять разную еду вроде тушенки или обжаренного мяса. Жажда утоляется чистой водой которую в случае чего можно кипятить.Для приготовления мяса и воды нам нужен костер который мы разжигаем из дров. Которые можем собирать на локациях.Негативные эффекты снимаются разными аптечками и бинтами. При нажатии I открывается рюкзак персонажа, а при нажатии U открывается кукла персонажа на которой можно посмотреть свое текущее снаряжение и одеть новое. В игре огромное количество разнообразнейшей брони, штанов, шлемов, сапог, разгрузок, противогазов и т.д У всех вещей есть свои характеристики защиты от разного типа уронов, а так же своя прочность. Так же есть различные виды рюкзаков которые весьма сильно уменьшают нагрузку позволяя таскать больше предметов без перегрузки персонажа.Так же именно с этого экрана можно зайти во вкладки разнообразной статистики персонажа, в том числе и PvP. А так же зайти во вкладку характеристик персонажа. В данной игре за выполнение квестов и убийства мобов мы получаем опыт. За который наш персонаж прокачивается по уровню, а мы можем прокачивать его характеристики определяя специализацию нашего персонажа. Универсального специалиста сделать нельзя, а потому стоит заранее определиться в направлении прокачки бойца. Нажав J мы можем ознакомиться с журналом заданий в котором будут отображаться все взятые нами квесты. Веток развития навыков три: Боевые, выживание и поддержка. В каждой ветке соответствующие навыки в которые мы можем вкладывать очки опыта. К примеру в боевой — тяжелое оружие, легкое, штурмовое и т.д В выживании — физ подготовка, метаболизм, голод и жажда и т.д В поддержке — починка, медицина, модификации и т.д При прокачке навыка по достижении определенного уровня навыка дается какой-либо перк.В игре так же огромное количество видов огнестрельного оружия. Почти все имеет свои аналоги в реальности. Так же очень реалистично реализована система боеприпасов. Патроны нужно сначала снаряжать в магазины и только потом уже магазины снаряжать в свое оружие. Так же довольно реалистично сделана баллистика всех видов оружия. Ну и конечно же оружие можно модифицировать различными улучшениями и примочками.После прохождения обучения мы оказываемся на основной локации с которой собственно начинается наше путешествие по миру игры. Тут же мы познакомимся с другими игроками-людьми. Заниматься в Stalker online можно много чем. Во-первых, можно заниматься охотой на диких зверей и мутантов. Для этого есть специальные навыки которые мы качаем на разделку туш. Во вторых можно обследовать заброшенные здания и постройки для сбора всяких редких вещей и продажи этого лута. В третьих можно заниматься исследованием дальних уголков Зоны и аномалий в поисках артефактов которые потом можно весьма выгодно продавать. Правда для этого нужно хорошее снаряжение и приборы для поиска аномалий. Так же в игре можно выполнять различные квесты в игре за различный лут и опыт. Квесты достаточно интересные и их много. Локаций в игре очень много и они очень разнообразны. Исследовать мир Stalker online весьма интересно.В игре имеются различные кланы и группировки игроков в которые можно вступить. Они воюют между собой за различную территорию. Так же в игре есть и просто ПК игроки. Убить вас могут практически везде. Основные безопасные зоны — это основные торговые локации вроде Гурмана. Там убивать друг друга нельзя. Так же в этих зонах располагаются торговцы НПС и торговцы игроки. Там же есть доска объявлений.Донат в игре есть, но он вполне умеренный и не навязчивый. Можно купить себе премиум аккаунт для получения большего количества опыта.Графика: В игре довольно неплохая для ММО графика, хотя конечно звезд с неба не хватает. Движок игры выдает довольно красивую картинку пейзажей природы, городов и деревенских домиков. Весьма неплохо выглядят текстурки самих игроков и их снаряжения. Спец-эффекты в игре так же неплохи. Единственное нарекание — оптимизация которая порой очень хромает. И это независимо от мощности компьютера.Музыка и звук: Музыкальный фон в игре только на некоторых базах в локациях. В остальном, как правило, приходится наслаждаться звуками природы игры или звуками пальбы которые впрочем весьма неплохие.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!