Обзор на игру Sonic 3d Blast

В данном обзоре я расскажу вам об игре Sonic 3d Blast для игровой приставки Sega Mega Drive. От разработчиков Traveller’s Tales и Sonic Team. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в той же мульт-вселенной что и мультсериала про Соника. Доктор Роботник в очередной раз придумывает коварный план по захвату всех волшебных птенцов Флики и превращению их в роботов. После чего роботы помогут ему заполучить изумруды Хаоса и дать ему власть над миром. Естественно Соник не может мириться с таким положением дел и решает освободить своих друзей Флики.Геймплей:По своему жанру игра Sonic 3d Blast относится к классическому платформеру. Данная игра является одной из самых красивых что по музыке так и по графике игрой о супер-ёжике Сонике. В отличие от всех игр данной серии это единственная игра выполненная в псевдо 3D стиле с видом сверху в изометрической проекции. Так же именно из-за особенностей графики данная игра является самой медленной по геймплею в отличие от прочих частей. После просмотра вступительного ролика выполненного в великолепном графическом стиле мы попадаем непосредственно в саму игру.Как уже было сказано выше вид у нас сверху в изометрической проекции. Интерфейс в игре следующий: Сверху в левом углу экрана отображается количество собранных Соником колец. В нижнем левом углу у нас показано количество наших жизней.А в нижнем правом углу показано количество птенцов Флики которых надо спасти на уровне. Управление по умолчанию у нас прыжок на А или С и на В у нас разгон. При разгоне скорость наша невероятно увеличивается и мы можем убивать некоторых противников, но и управляемость Соником крайне посредственная. Так же урон противникам мы наносим просто прыгая на них если конечно нет на противниках шипов. Все уровни в игре разбиты на под-уровни или игровые зоны, переход между которыми осуществляется через люк под гигантским кольцом.Итак, наша цель такова: Мы исследуем локации уровня в поисках разнообразных роботизированных врагов и убиваем их. Из каждого врага вылетают освобожденные Флики и присоединяются к нашей компании следуя за нами повсюду. Если нам наносят урон, то кроме того что мы теряем все собранные колечки — от нас улетают и Флики которых надо заново собирать. Освобождённых Флики надо довести до огромного золотого кольца и прыгнув в него — отправить на свободу. Как только мы соберем всех спрятанных на локации Флики и отправим их в кольцо — откроется люк в полу и мы попадем на следующий под-уровень. Когда мы и там соберем всех Флики и отправим в кольцо — нас телепортирует уже на следующий уровень игры. На каждом уровне имеются разбросанные повсюду мониторы, разбивая которые мы собираем различные бонусы. К примеру щит который нас защищает от любого разового урона.Либо десяток дополнительных колец. Неуязвимость на время и т.д Конечно же игра про Соника не может обойтись без различных секретов. На уровнях можно встретить спрятанных в укромных уголках Тэилса и Наклза. Им мы передаем все найденные нами колечки получая таким образом дополнительные очки. Кроме того на уровнях имеются самые настоящие секретные зоны найти которые довольно сложно. К примеру на первом уровне нужно пробить стену в скале и пройти через тоннель. В секретных местах мы найдем множество различных полезных бонусов включая жизни. Так же в игре нас встретят невероятно зрелищные бонусные уровни в которых вид камеры меняется на вид сзади Соника и надо на бегу собирать кольца и уворачиваться от шипов. В конце мы получим в награду один из изумрудов Хаоса. В игре несколько различных концовок и самая полная может быть получена только если мы соберем все изумруды хаоса во всех бонусных уровнях. В конце обычных уровней нас будет ждать драка с боссом. Это различные воплощения доктора Роботника, который будет представать перед нами в разных формах. К каждому такому воплощению для победы надо будет применять свою различную тактику. В игре множество различных уровней и даже природных зон со своей игровой механикой. К примеру есть ледяные зимние уровни где нас будут пытаться заморозить, а Соник постоянно скользит на льду.Графика:В игре невероятно красивая графика, выполненная в таком стиле изометрической проекции что все объекты в игре кажутся трёхмерными. Художники проделали невероятную работу по прорисовке мельчайших деталей как в фигурках врагов и самого Соника так и в красивейших пейзажах игрового мира. Игра по-настоящему невероятно красива и технологична.Включая конечно же и спец-эффекты.Музыка и звук:Музыка в игре просто фантастически красивая. В каждой игровой зоне когда меняется природа на локациях — меняется и музыка. Потому на каждом уровне она своя и она великолепна. Слушать её можно бесконечно. Ну а к звуковым спец-эффектам как обычно претензий нет ведь это игра про Соника...На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в борьбе с доктором Роботником!