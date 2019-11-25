Обзор на игру Signal Simulator

В данном обзоре я расскажу вам об игре Signal Simulator. От разработчика Blagovest Penev. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Как такового не имеется. Мы — научный работник крупнейшей станции радио-телескопов в мире и должны хорошо и качественно выполнять свою ответственную работу. И может быть нам даже удастся поймать сигнал из глубин космоса...Геймплей:Игра Signal Simulator это самый подробный симулятор работника радиоастрономической обсерватории из всех существующих. Начинаем мы игру с появления возле нашего непосредственного рабочего места в командном центре обсерватории. Вид в игре у нас из глаз. Сразу обращает на себя внимание огромное количество разнообразной аппаратуры. Сразу же хочу обратить внимание на то, что абсолютно вся аппаратура в игре от ноутбука до серверной — настоящие копии оборудования из реальности. Более того, абсолютно каждую кнопочку можно нажать и каждый тумблер прокрутить. Все работает так как и должно, меняя или настраивая что-либо. Управление всеми радио-телескопами можно производить отсюда вращая их и меняя наклон и поворот их тарелок. Есть ноутбук в котором можно найти и поиграть даже примитивную игрушку из разряда космических захватчиков. Все датчики работают и показывают не только все часовые пояса, но и температуру за окном.Мы можем устанавливать связь со спутниками на орбите Земли. Можем просматривать звездную карту и настраивать наши радио-телескопы на любую звезду или их скопления. По сути наша цель в игре — выполнять функцию SETI - то есть поиск любых необычных сигналов из дальнего космоса, их фиксация и отслеживание.Но отвлечемся от приборов и осмотримся. Мы находимся не просто в командном центре, но и своем по сути доме. Тут обустроена уютная кухня с холодильником и кофе машиной. Не менее уютная спаленка с кроватью и плакатами мечтателя о звездах. Есть даже ванная и туалет. Мы можем выйти из командного центра на улицу и тут нас ждет потрясение. Во-первых, вокруг нас на горном плато располагаются сами громады радио-телескопов. Это громадные объекты, размером с многоэтажное здание. Они разбросаны по плато и направлены на небо. Что бы добраться до них можно пробежаться пешком, но рядом с домом припаркован небольшой мини-карт, прыгаем в него и едем к ближайшему радио-телескопу. На него можно подняться по лестнице. С самим радио-телескопом можно взаимодействовать, перенаправляя его вручную, меняя угол тарелки и т.д Но осмотримся что еще есть в округе. А имеются тут и небольшое поле солнечных панелей и генераторная рядом. Тут мы можем перезапустить подачу электроэнергии.К этому времени может уже начать темнеть. В игре реализована реалистичная смена погоды и времени суток. До чего же красива тут ночь... Бескрайнее звездное небо с крупными и яркими звездами, на котором можно рассмотреть все реальные созвездия. Вернувшись в центр можно поспать. А можно сделать себе кофе на кофе машине и сев за приборы например направить радио-телескопы на ближайшее небесное тело и скажем послушать его радио-звучание, дыхание планеты или звезды... Для поклонников Секретных Материалов я могу намекнуть на то что в игре можно найти множество тайн и загадок, а особо рьяные смогу узнать ответ на волнующий вопрос — одни ли мы во вселенной?Графика: Графика в игре превосходна. Все приборы, радио-телескопы и вообще окружающая природа воссоздана с великим тщанием и вниманием к мелочам. Текстуры имеют высокое разрешение и весьма достойно смотрятся. Столько различных мелочей я давно не видел ни в одной игре...Музыка и звук: Что касается звукового сопровождения в игре — тут все просто потрясающе. Космос имеет своё звучание, как и звезды в нем. Все предметы и аппаратура имеют свои звуки. Все шумы воссозданы весьма реалистично. А музыка расслабляет. Особенно радует радио.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!