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EarnНовостиОбзор режима в Roblox. Royale High.
Автор: Gamehag в March 23, 2020
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Обзор режима в Roblox. Royale High.

Обзор режима в Roblox. Royale High.

Royale High - это ролевой режим в жанре фэнтези на Roblox.
Первоначально режим назывался Winx High School Fairies and Mermaids, действующий как фанатская игра Winx Club.

Геймплей.


Химия, физкультура, выпечка, ИЗО, плавание, английский язык и информатика — это школьные предметы в Royale High.
Чтобы повышать свой уровень и зарабатывать алмазы, они могут делать домашние задания и посещать занятия.
Алмазы можно использовать для покупки игровых предметов. После каждого повышения уровня, игроку дается 300 алмазов.
В основном, игроки общаются с друзьями и редактируют персонажа по своему вкусу.
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Локации (земли).

В игре существует много земель для ролевых игр и учёбы: Квартира, Royale High New Campus, Classic Campus, Sunset Island, Enchantix High, Fantasia Getaway Resort, Earth, Divinia Park.
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Лобби.

Земля — это нынешнее лобби. Игрок будет появляться на дороге, (когда он присоединяется к серверу) которая соединяет все здания лобби. Здесь есть VIP - зона спа, автомобили, дизайнерский бутик, кафе, колесо и фонтан.
Колесо даёт возможность получать разные призы. Чтобы их получить, достаточно просто на него нажать и оно будет вращаться. Фонтан даёт возможность выиграть или потерять алмазы, но помимо алмазов, можно выиграть и корону.
Но это ещё не всё! В лобби, случайным образом, появляются бриллианты в форме сердца.
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Редактирование персонажа.

Игроки могут редактировать своего персонажа в гардеробе.
В игре уже существует готовая палитра цветов для одежды и аксессуаров, но если игрокам например, нужен градиент на волосах, они могут купить геймпасс, который позволяет окрашивать волосы в градиент.
В магазине одежды, можно купить: короны, крылья, шапки, серьги, хвосты русалки, крылья, юбки, каблуки и многое другое.
Есть и другие предметы, которые игроки могут получить играя в фонтан или крутя колесо.
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Ивенты (события)

Если игрок сыграл в день события, то он получает специальный значок, который меняется каждый год.
В основном ивенты в Royale High - это новогодние праздники, первоапрельские праздники, день независимости, день святого Валентина, день святого Патрика, Пасха, Хэллоуин и Рождество.

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Моё мнение:

1) Стала бы я рекомендовать своим друзьям этот режим?
- Сложный вопрос, я бы рекомендовала его людям, которым интересны ролевые игры и поиск новых друзей.

2) Легко ли заработать основную валюту режима, алмазы?
- Мне легко. Здесь всё зависит от того, сколько вы можете играть в этот режим. Я за час игры зарабатываю 3000 алмазов, при выполнении всех заданий и использовании всех лайфхаков режима.

3) Какая основная возрастая аудитория игры?
- В основном это 9-12 лет.

4) Играет ли в этот режим мужской пол?
- Точный ответ не могу сказать, я играю 3 года и реально, настоящих парней не встречала.
В основном это играют девочки, которые притворяются парнями.

Мужская аудитория, склонна чаще критиковать режим и занижать его рейтинг.
В первую очередь это происходит из-за того, что режим ориентирован на женскую аудиторию, и режим является одним из самых популярных режимов в Roblox (иногда побеждая Jailbreak и MeepCity).

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Спасибо за просмотр!

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