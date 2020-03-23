Обзор режима в Roblox. Royale High.

Royale High - это ролевой режим в жанре фэнтези на Roblox.

Первоначально режим назывался Winx High School Fairies and Mermaids, действующий как фанатская игра Winx Club.

Геймплей.

Локации (земли).

Лобби.

Редактирование персонажа.

Ивенты (события)

Моё мнение:

В первую очередь это происходит из-за того, что режим ориентирован на женскую аудиторию, и режим является одним из самых популярных режимов в Roblox (иногда побеждая Jailbreak и MeepCity).









Спасибо за просмотр!

Химия, физкультура, выпечка, ИЗО, плавание, английский язык и информатика — это школьные предметы в Royale High.Чтобы повышать свой уровень и зарабатывать алмазы, они могут делать домашние задания и посещать занятия.Алмазы можно использовать для покупки игровых предметов. После каждого повышения уровня, игроку дается 300 алмазов.В основном, игроки общаются с друзьями и редактируют персонажа по своему вкусу.В игре существует много земель для ролевых игр и учёбы: Квартира, Royale High New Campus, Classic Campus, Sunset Island, Enchantix High, Fantasia Getaway Resort, Earth, Divinia Park.Земля — это нынешнее лобби. Игрок будет появляться на дороге, (когда он присоединяется к серверу) которая соединяет все здания лобби. Здесь есть VIP - зона спа, автомобили, дизайнерский бутик, кафе, колесо и фонтан.Колесо даёт возможность получать разные призы. Чтобы их получить, достаточно просто на него нажать и оно будет вращаться. Фонтан даёт возможность выиграть или потерять алмазы, но помимо алмазов, можно выиграть и корону.Но это ещё не всё! В лобби, случайным образом, появляются бриллианты в форме сердца.Игроки могут редактировать своего персонажа в гардеробе.В игре уже существует готовая палитра цветов для одежды и аксессуаров, но если игрокам например, нужен градиент на волосах, они могут купить геймпасс, который позволяет окрашивать волосы в градиент.В магазине одежды, можно купить: короны, крылья, шапки, серьги, хвосты русалки, крылья, юбки, каблуки и многое другое.Есть и другие предметы, которые игроки могут получить играя в фонтан или крутя колесо.Если игрок сыграл в день события, то он получает специальный значок, который меняется каждый год.В основном ивенты в Royale High - это новогодние праздники, первоапрельские праздники, день независимости, день святого Валентина, день святого Патрика, Пасха, Хэллоуин и Рождество.1) Стала бы я рекомендовать своим друзьям этот режим?- Сложный вопрос, я бы рекомендовала его людям, которым интересны ролевые игры и поиск новых друзей.2) Легко ли заработать основную валюту режима, алмазы?- Мне легко. Здесь всё зависит от того, сколько вы можете играть в этот режим. Я за час игры зарабатываю 3000 алмазов, при выполнении всех заданий и использовании всех лайфхаков режима.3) Какая основная возрастая аудитория игры?- В основном это 9-12 лет.4) Играет ли в этот режим мужской пол?- Точный ответ не могу сказать, я играю 3 года и реально, настоящих парней не встречала.В основном это играют девочки, которые притворяются парнями.Мужская аудитория, склонна чаще критиковать режим и занижать его рейтинг.