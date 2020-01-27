Обзор на игру Port Royale 3

В данном обзоре я расскажу вам об игре Port Royale 3. От разработчика Gaming Minds Studios. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит во второй половине 16 века, а именно в порту города Кадис. Мы являемся молодым человеком решившим отправиться на поиски приключений, но попав в шторм его смывает за бор гигантская волна. Нас подбирает испанский корабль курсирующий к порту Ройял.Один из пассажиров корабля, богатый и влиятельный берет нас под свою опеку обещая дать возможность добиться чего-либо, и начинать мы будем с Порта Ройял. И нам предстоит воссоздать свою торговую империю и отстроить свою колонию в Атлантике и при этом дать отпор любым каперам и пиратам. Сможем ли мы? Давайте узнаем...Геймплей:По своему жанру игра Port Royale 3 относится к торговому морскому экономическому симулятору. После запуска игры мы попадаем в главное меню игры где можем выбрать настройки, игры в мультиплеере либо LAN и наконец Сюжетную игру либо свободную. При выборе сюжетного режима мы можем выбрать одну из нескольких сюжетных компаний. На выбор имеется две, за Торговца либо за Авантюриста. В первом случае упор делается на торгово-экономической части игры, а во втором с боевой и приключенческой частью игры. После просмотра небольшой вступительной заставки подающей нам завязку сюжета начинается сама игра.Вид в игре у нас по умолчанию с высоты птичьего полета.Это основная глобальная карта.При входе двойным щелчком в любой город мы появляемся уже в локации данного города уже с довольно небольшой высоты можем рассмотреть все его постройки. По интерфейсу: Сверху справа у нас расположена мини карта всего доступного мира в игре. Так же тут у нас показано количество наших денег на начало игры и наше звание (юнга) по началу.Ниже показано окошко нашего флота и его характеристики вроде количества жизней, кораблей под нашим командованием, сила атаки, трюм и прочее. Сверху по среди экрана показана плашка с нациями в игре коих четыре: Англия, Испания, Франция и Голландия. А так же их взаимоотношения на данный момент. Ну а еще левее в верхнем левом углу у нас опция управления временем в игре которое можно замедлять или ускорять.Что бы торговать нам нужны корабли. Пока что мы имеем только один корабль. Кроме торговых мы можем брать с собой еще и конвой из военных кораблей для сопровождения.Во время сражений с нашей стороны может принимать участие до трёх судов которые мы назначаем для сопровождения конвоя. Так же мы можем посмотреть информацию о каждом корабле и его капитане, а так же о способностях капитана. Способности у капитанов разные и их можно прокачивать за определенную сумму денег.Во вкладке городов и конвоев можно просмотреть все имеющиеся у нас торговые конвои, а так же захваченные города.Зайдя в любой город можно так же зайти в основные его постройки вроде верфи для покупки или ремонта кораблей, рынка с товарами, склада если он есть и т.д.Кроме торговли в городах можно снабжать наши судна разными видами оружия вместе с командой, различных зарядов для пушек и т.д Так же в городах можно посещать таверну для получения разных мини-заданий или игры в кости. Церковь что бы помолиться. Архитектор — самая нужная постройка в городе так как именно тут мы покупаем патенты на строительство в этом городе-порту своих плантаций и прочих сооружений. Но для получения такой возможности нужно прокачивать репутацию с данным портом-городом завоевывая доверие местных жителей и государства которому принадлежать город.Есть еще дворец губернатора и портовая контора в которой мы меняем состав кораблей в своих караванах. Различных кораблей, в том числе для покупки очень не мало и все они реально существовавшие в то время корабли. Так же в игре огромное количество разных товаров которыми можно торговать. Для любителей торговли тут раздолье — есть множество инструментов для отслеживания разных цен в разных колониях на разные товары, инфо графики и прочее. Загружаем наш единственный пока что кораблик товарами подешевле и отправляем его в город, где эти товары более востребованы (выделены красными полосками). Начиная с самого дна мы торгуя одним кораблем потихоньку зарабатываем, покупаем большой корабль с более вместительным трюмом, а потом еще несколько кораблей. Строим в городах своё производство. Организуем больше торговых караванов и ставим их в автоматический режим. Попутно в случае необходимости воюя с пиратами. Многие города порты по началу нам не известны и мы открываем их проплывая рядом с береговой линией.Из минусов отмечу разве что крайне нереалистичное отображение свойств товаров. К примеру те же бананы можно возить пару лет в трюме и они не портятся да и команда зарплату не требует.Зато радует подробнейшая настройка разных моментов при создании торговых путей, отстроить можно буквально все.По мере игры будут происходить различные события в которых мы сможем поучаствовать и даже обрести свою любовь. Развитие таких сюжетных моментов будет сопровождаться заставками с прекрасно отрисованными картинами.Во время боёв у нас открывается экран сражений где в режиме 3D мы будем управляя своими кораблями атаковать корабли противника выбирая типы снарядов на плашке вверху экрана. Жизни и прочие характеристики наших кораблей будут показаны в вертикальном меню с правой стороны экрана. При желании можно попробовать взять вражеские корабли на абордаж и захватить их.Графика:Игра довольно старая, вышедшая в далеком 2013 году. Но несмотря на это выглядит игра очень даже не плохо. Движок игры выдает красивую картинку океанских просторов и сухопутную природу. Всяческие джунгли, колонии с городскими постройками, отличные модельки кораблей. Вообще разнообразие природы в интерфейсах городов удивляет. Разные природные эффекты вроде штормов. Нормальные по качеству спец-эффекты так же в наличии.Музыка и звук:Великолепная музыка, с мотивами навивающими морскую романтику и соответствующий настрой. Музыка не надоедает и очень соответствует геймплею. Звуковые эффекты хороши.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи на морских просторах Кариб!