Обзор на игру Olympus 2207

В данном обзоре я расскажу вам об игре Olympus 2207. От разработчика Dieselship studio. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игра происходит в той же вселенной и в том же мире что и действие игры Fallout. Правда место действие в этот раз Кремниевая долина, через сорок с лишним лет после событий первой части Fallout. Сюжет игры вращается вокруг таинственного и желанного убежища небоскреба Олимпус, куда желает проникнуть множество людей, но удавалось единицам...Геймплей: Жанр игры Olympus 2207 это старое доброе РПГ старой школы, аналогичная таковой в серии Фаллаут 1 и 2. Игра Olympus 2207 не является прямым продолжением оригинальной серии, а скорее глобальным переработанным и улучшенным модом к оригиналу правда со своими добавлениями и не требующий наличия оригинала. После просмотра вступительного ролика нам дают возможность выбрать готового персонажа из двух предлагаемых. Либо же создать своего и лично настроить его характеристики и перки. Вся система характеристик и перков полностью перекочевала к нам из оригинального Фаллаута. Так что у знакомых с системой S.P.E.C.I.A.L проблем с созданием своего персонажа и его тонкой настройкой быть не должно. После выбора персонажа стартует игра и...И нам поздравляет мама с нашим днем рождения и семилетием. Да-да начинаем мы игру с самого нашего раннего детства. Графика и вид в игре аналогичны опять же оригинальной игре. Все та же старая добрая изометрия с фирменной фаллаутовской стилистикой. Начинаем игру мы в Тартаре, так называется наше убежище и наш дом. В нем мы проведем своё детство и юность. Стадии детства и юности по сути — тренировка, введение игрока в мир игры и знакомство с её лором. Для детства у нас будет три квесты, выполнив их мы пропустим десять лет и перейдем в юность нашу. Нас снова проведут через несколько квестов и только потом, перейдя во взрослую жизнь мы пройдем через локацию Чистилища и наконец то попадём в Дивный новый мир пустошей Фаллаута. Безжалостных и выезженных ядерным огнем... На глобальной карте мы видим локацию таинственного небоскреба Олимпус и локацию подземки, куда мы и направимся. Отсюда и начнутся наши приключения. Проходя квесты в начальных локациях мы уже познакомимся с ролевой системой и системой диалогов в игре. У нас будет не единожды выбор, в диалогах поступить так или иначе. Что ответить? Наши навыки будут так же влиять на успешность различных диалогов и их итогов.Сразу хочется отметить что Олиммпус 2207 это не продолжение Фаллаута и не пересказ серии. Это отдельная история отдельного человека с совсем иными целями и задачами в совсем иных локациях. Кстати. Все локации в игре Olympus 2207 полностью созданы с нуля и нет ни единой которые нам встречались в оригинальной серии Olympus 2207. Все квесты и даже портреты персонажей в игре свои. Наша глобальная цель — разгадать загадку таинственного небоскреба Олипус охраняемого стражами Дефендерами. За время игры мы посетим множество локаций вроде подземки, Новом Мировом Порядке, Лавосе и Оазисе и многих других. Так же мы сможем обзавестись своим автомобилем. Как и в оригинале в Олимпусе просто невероятное количество различных квестов и многие из них имеют несколько вариантов решения. Оружие и броня перекочевали в игру из оригинала за небольшим исключением. Новое оружие довольно продуманное и дисбаланса в игру не внесет. Так же в игре присутствует множество отсылок к оригинальной серии, а так же ряд пасхалок и различных секретов. Самым глобальным из которых является сбор по кусочкам специальной карты и она... Впрочем, не буду раскрывать секреты игры, вам самим доставит удовольствие разгадать секрет таинственной карты. В игре имеются даже свои случайные встречи на глобальной карте. Что роднит Олимпус и Фаллауты так это атмосфера свободы и дух игр.Графика:Графика в игре полностью соответствует графике оригинальных игр.Музыка и звук: В игре своя весьма неплохо подходящая под дух игры музыка, впрочем, в самой игре иногда используется и музыка из оригинала. Звуки и спец-эффекты так же перекочевали от туда же.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!